Dia sudah berbulan-bulan tidak bermain! FC Barcelona secara mengejutkan dikaitkan dengan mantan penyerang seharga 85 juta euro

Menurut Mundo Deportivo, latar belakangnya adalah Barcelona saat ini memang sedang melakukan pembicaraan dengan Al-Hilal terkait bek sayap Joao Cancelo. Blaugrana ingin merekrut pemain asal Portugal tersebut—yang didatangkan ke Spanyol dengan status pinjaman pada Januari lalu—secara permanen dari klub runner-up Liga Arab Saudi itu.

Dalam rangka negosiasi Cancelo, dilaporkan bahwa Barca dan Al-Hilal juga telah membahas Nunez. Namun, laporan tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan apakah ide transfer pemain timnas Uruguay ini berasal dari Barcelona atau apakah Al-Hilal yang menawarkan Nunez yang sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pemain berusia 26 tahun ini, yang baru pindah ke Arab Saudi dari Liverpool musim panas lalu dengan biaya transfer 53 juta euro, belum bermain untuk Al-Hilal sejak pertengahan Februari. Klub tersebut telah melampaui batas maksimal pemain asing pada musim dingin dengan merekrut Karim Benzema, sehingga tanpa ragu-ragu mencoret Nunez dari skuad. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, spekulasi tentang kepergian Nunez pada musim panas ini sudah beredar sejak lama. Terlebih lagi, Mirror baru-baru ini melaporkan bahwa kontrak Nunez telah diputus secara sepakat sehingga ia dapat pindah tanpa biaya transfer.

Sebelum dicoret, pemain asal Uruguay ini telah mencetak sembilan gol dan lima assist dalam 24 penampilannya untuk Al-Hilal.