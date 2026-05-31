Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Nunez yang saat ini terikat kontrak dengan Al-Hilal di Arab Saudi, saat ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan petinggi Barcelona.
Dia sudah berbulan-bulan tidak bermain! FC Barcelona secara mengejutkan dikaitkan dengan mantan penyerang seharga 85 juta euro
Menurut Mundo Deportivo, latar belakangnya adalah Barcelona saat ini memang sedang melakukan pembicaraan dengan Al-Hilal terkait bek sayap Joao Cancelo. Blaugrana ingin merekrut pemain asal Portugal tersebut—yang didatangkan ke Spanyol dengan status pinjaman pada Januari lalu—secara permanen dari klub runner-up Liga Arab Saudi itu.
Dalam rangka negosiasi Cancelo, dilaporkan bahwa Barca dan Al-Hilal juga telah membahas Nunez. Namun, laporan tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan apakah ide transfer pemain timnas Uruguay ini berasal dari Barcelona atau apakah Al-Hilal yang menawarkan Nunez yang sudah tidak dibutuhkan lagi.
Pemain berusia 26 tahun ini, yang baru pindah ke Arab Saudi dari Liverpool musim panas lalu dengan biaya transfer 53 juta euro, belum bermain untuk Al-Hilal sejak pertengahan Februari. Klub tersebut telah melampaui batas maksimal pemain asing pada musim dingin dengan merekrut Karim Benzema, sehingga tanpa ragu-ragu mencoret Nunez dari skuad. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, spekulasi tentang kepergian Nunez pada musim panas ini sudah beredar sejak lama. Terlebih lagi, Mirror baru-baru ini melaporkan bahwa kontrak Nunez telah diputus secara sepakat sehingga ia dapat pindah tanpa biaya transfer.
Sebelum dicoret, pemain asal Uruguay ini telah mencetak sembilan gol dan lima assist dalam 24 penampilannya untuk Al-Hilal.
FC Barcelona: Apakah Darwin Nunez bisa menjadi alternatif bagi Julian Alvarez?
Namun, Nunez kemungkinan besar baru akan menjadi topik serius bagi Barcelona jika upaya klub Catalan itu untuk mendatangkan striker bintang Julian Alvarez dari Atletico Madrid gagal. Pemain asal Argentina itu diharapkan bisa menggantikan Robert Lewandowski yang akan hengkang, dan kabarnya Barcelona ingin segera menyelesaikan transfer Alvarez. Namun, Atletico baru-baru ini secara tegas menolak transfer pemain berusia 26 tahun itu, dan tetap saja dipertanyakan apakah Barcelona yang diketahui sedang mengalami kesulitan finansial mampu menanggung biaya transfer setidaknya 100 juta euro.
Dengan Anthony Gordon, juara Spanyol ini telah mengamankan pemain baru yang mahal untuk musim depan. Pemain serang asal Inggris ini, yang kabarnya juga diminati oleh FC Bayern, didatangkan dari Newcastle United dengan biaya transfer hingga 80 juta euro.
Akankah Darwin Nunez menjadi sorotan di Piala Dunia?
Nunez sempat dihargai sebesar 85 juta euro oleh Liverpool FC pada musim panas 2022, saat klub Inggris itu memboyongnya dari Benfica Lisbon ke Liga Premier. Nunez tidak selalu mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Anfield Road, sehingga The Reds akhirnya memutuskan untuk melepasnya dan menjualnya ke Al-Hilal hampir setahun yang lalu.
Meskipun berada dalam situasi yang sulit di klubnya, Nunez berpotensi memainkan peran penting bagi Uruguay di Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Karena minimnya alternatif, mantan pemain Liverpool ini kemungkinan akan ditempatkan sebagai penyerang tengah tim Amerika Selatan tersebut, yang akan berhadapan dengan Spanyol, Cape Verde, dan Arab Saudi di grup babak penyisihan grup.
Bagi Nunez, Piala Dunia ini bisa menjadi kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya kepada klub-klub baru yang berpotensi merekrutnya.
Darwin Nunez: Transfer-transfer yang pernah dilakukannya selama karier profesionalnya
Tahun
Oleh
Ke
Biaya transfer
2019
CA Penarol
UD Almeria
12 juta euro
2020
UD Almeria
Benfica Lisbon
34 juta euro
2022
Benfica Lisbon
FC Liverpool
85 juta euro
2025
FC Liverpool
Al-Hilal
53 juta euro