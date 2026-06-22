"Dia sudah beberapa kali menyinggung hal itu kepadaku": David Beckham ingin mendatangkan bintang top Piala Dunia ke MLS

Meskipun kepergian segera dari Eropa belum ada dalam agenda Mbappe, penolakan yang tegas pun tampaknya berbeda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan MLS, pemain asal Prancis itu enggan berkomentar banyak. “Saya menyukai budayanya,” kata Mbappe, dan saat ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab: “Saya tidak tahu. Mungkin suatu hari nanti.”

Di Piala Dunia, Mbappe baru-baru ini menjadi sorotan karena prestasinya di lapangan. Dalam pertandingan grup pertama Prancis, ia naik menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional. Dalam pertandingan grup pertama melawan Senegal, penyerang ini mencetak gol ke-57-nya bersama tim nasional dan dengan demikian menyamai rekor Olivier Giroud. Di masa tambahan waktu, ia memastikan kemenangan dengan tendangan jarak jauh yang mengubah skor menjadi 3:1 – gol ke-58-nya untuk Equipe Tricolore.