Mbappe secara mengejutkan secara terbuka membenarkan pendekatan yang dilakukan oleh mantan pemain profesional tersebut—yang kini aktif sebagai salah satu pemilik klub AS Inter Miami yang sangat aktif—di hadapan para perwakilan media yang hadir. "Dia sudah beberapa kali menyinggung hal itu kepadaku," kata sang penyerang.
Diterjemahkan oleh
"Dia sudah beberapa kali menyinggung hal itu kepadaku": David Beckham ingin mendatangkan bintang top Piala Dunia ke MLS
Meskipun kepergian segera dari Eropa belum ada dalam agenda Mbappe, penolakan yang tegas pun tampaknya berbeda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan MLS, pemain asal Prancis itu enggan berkomentar banyak. “Saya menyukai budayanya,” kata Mbappe, dan saat ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab: “Saya tidak tahu. Mungkin suatu hari nanti.”
Di Piala Dunia, Mbappe baru-baru ini menjadi sorotan karena prestasinya di lapangan. Dalam pertandingan grup pertama Prancis, ia naik menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional. Dalam pertandingan grup pertama melawan Senegal, penyerang ini mencetak gol ke-57-nya bersama tim nasional dan dengan demikian menyamai rekor Olivier Giroud. Di masa tambahan waktu, ia memastikan kemenangan dengan tendangan jarak jauh yang mengubah skor menjadi 3:1 – gol ke-58-nya untuk Equipe Tricolore.
- getty
Mbappe Kini Menjadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Prancis
Sementara Giroud membutuhkan 137 penampilan untuk mencapai rekor tersebut, Mbappé sudah mencetak gol rekornya pada pertandingan internasional ke-99. Dalam daftar pencetak gol terbanyak Prancis, Thierry Henry berada di urutan berikutnya dengan 51 gol dalam 123 pertandingan.
Karena berbagai alasan, Mbappé menjadi sosok yang kontroversial baik di negaranya sendiri maupun di Real Madrid, meskipun ia mencatatkan prestasi olahraga yang luar biasa. Baru-baru ini, sebuah petisi yang diluncurkan oleh para penggemar Real Madrid menjadi viral, menuntut agar sang superstar hengkang.
Baru-baru ini, ia membantah dugaan ambisi politiknya untuk masa setelah pensiun. Dugaan tersebut muncul karena pemain berusia 27 tahun ini sering mengomentari isu-isu politik di negaranya dan, antara lain, secara tegas menentang politik sayap kanan.
Mbappé di Madrid: Antara Cahaya dan Bayangan
Mbappe baru-baru ini menjalani musim yang penuh kontradiksi bersama Real, di mana penampilannya secara individu sangat kontras dengan kegagalan kolektif timnya. Meskipun ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Real Madrid untuk kedua kalinya berturut-turut berkat musim yang sangat sukses secara pribadi, namun pencapaian golnya sangat terhalangi oleh gejolak di sekitar Santiago Bernabeu, di mana para penggemar melampiaskan rasa frustrasi mereka atas musim tanpa gelar yang kembali terulang kepada para bintang mereka sendiri.
Dominasi individu pemain asal Prancis ini tetap tak terbantahkan: Dengan 25 gol, ia menjadi raja pencetak gol di LaLiga dan dengan demikian meraih Sepatu Emas untuk kedua kalinya berturut-turut. Secara keseluruhan, Mbappé mencatatkan 42 gol dan tujuh assist dalam 44 pertandingan. Sejak pindah secara gratis dari Paris Saint-Germain, ia telah menyumbangkan 86 gol dan 12 assist dalam 103 penampilan.