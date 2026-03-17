Seperti yang dikonfirmasi Presiden Joan Laporta dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio RAC1 setelah terpilih kembali, pria berusia 61 tahun itu akan segera menandatangani kontrak baru hingga 2028; kontrak lamanya berlaku hingga 2027.
"Dia setuju!" FC Barcelona mengumumkan kabar besar tentang Hansi Flick
Dalam kampanye pemilihannya melawan saingan utamanya, Víctor Font, Laporta sepenuhnya mengandalkan Flick. "Presiden adalah alasan mengapa saya berada di sini," kata Flick pada bulan Desember lalu menjelang pemilihan. Di sana, Laporta meraih 68,18 persen suara, termasuk suara dari Flick. Font memperoleh 29,78 persen. Laporta akan kembali menjalankan tugasnya pada bulan Juli, setelah beberapa minggu lalu ia mengundurkan diri dalam rangka proses pemilihan.
Laporta: Flick bisa tetap "di Barca selama lima tahun lagi"
"Hubungan yang baik dengan Flick sangat penting," perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman itu "akan menegaskan stabilitas dan kesuksesan kami," kata Laporta. Lebih dari itu: "Saya yakin dia bisa bertahan di Barça selama lima tahun lagi. Dia adalah pria muda yang penuh energi dan merasa nyaman di kota ini."
Flick mengambil alih Barcelona pada musim panas 2024 dan langsung membawa tim tersebut meraih gelar ganda nasional berupa gelar liga dan piala pada musim pertamanya. Sebelumnya, pria kelahiran Heidelberg ini melatih FC Bayern dan juga tim nasional Jerman dari tahun 2021 hingga 2023.