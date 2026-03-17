"Dia setuju!" FC Barcelona mengumumkan kabar besar tentang Hansi Flick

"Hubungan yang baik dengan Flick sangat penting," perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman itu "akan menegaskan stabilitas dan kesuksesan kami," kata Laporta. Lebih dari itu: "Saya yakin dia bisa bertahan di Barça selama lima tahun lagi. Dia adalah pria muda yang penuh energi dan merasa nyaman di kota ini."

Flick mengambil alih Barcelona pada musim panas 2024 dan langsung membawa tim tersebut meraih gelar ganda nasional berupa gelar liga dan piala pada musim pertamanya. Sebelumnya, pria kelahiran Heidelberg ini melatih FC Bayern dan juga tim nasional Jerman dari tahun 2021 hingga 2023.