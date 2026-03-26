Dia sering dibandingkan dengan Jamal Musiala! Pemain berusia 15 tahun itu menolak tawaran FC Bayern dan kini bergabung dengan tim senior salah satu rival di Bundesliga

Di Union, Güther menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Setelah penampilan meyakinkan bersama tim U17, ia dipromosikan ke tim U19. Sejak awal pekan ini, ia telah berlatih bersama tim senior. Untuk menyesuaikan diri dengan tim asuhan pelatih Steffen Baumgart, Güther membatalkan partisipasinya dalam pertandingan internasional U16 mendatang melawan Italia. Dalam sembilan penampilannya bersama tim U16 sejauh ini, ia telah mencetak tujuh gol dan memberikan dua assist.

Güther dianggap sebagai talenta Jerman terbaik kelahiran tahun 2010. Karena kecerdasan bermainnya, kemampuan menggiring bola, dan naluri mencetak golnya, ia sudah dibandingkan secara internal di Union dengan Jamal Musiala, menurut laporan Bild. Manajer pengembangan pemain muda Lutz Munack mengatakan: "Dengan kekuatan luar biasa dalam situasi satu lawan satu di lini serang dan kecerdasan bermainnya, ia dapat menciptakan momen-momen istimewa di lapangan."

Pada 8 April, Güther akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Mulai saat itu, secara teori ia sudah boleh bermain di Bundesliga, sehingga kesempatan pertamanya untuk tampil adalah pada laga tandang melawan 1. FC Heidenheim pada 11 April. Namun, ia tidak bisa menjadi pemain termuda dalam sejarah Bundesliga: Rekor ini dipegang oleh Youssoufa Moukoko, yang melakukan debutnya untuk Borussia Dortmund pada 2020, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-16.