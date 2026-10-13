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“Dia seperti mesin”: Morgan Rogers puji Jordan Henderson saat Chelsea terus tampil gemilang di Liga Primer Inggris di bawah asuhan Xabi Alonso
Dampak Henderson di Stamford Bridge
Henderson mungkin tiba di Stamford Bridge dengan sejumlah pihak mempertanyakan usianya, tetapi penampilan terbarunya dengan cepat membungkam mereka yang meragukannya. Gelandang veteran itu menjalani debut kandang impian melawan Bournemouth dengan mencetak gol dan menjadi sumber kreativitas dalam kemenangan telak 5-1. Sejak Henderson pindah ke London Barat pada musim panas, rekan setimnya, Rogers, mengaku kagum pada kondisi fisik dan kecerdasan bermain pemain berusia 36 tahun itu.
"Orang-orang bilang dia terlalu tua, tetapi lihat saja apa yang dia lakukan. Semua orang di ruang ganti tahu bahwa dia mungkin masih pemain paling bugar di klub, sejujurnya. Dia seperti mesin. Orang-orang melupakan kemampuan sepakbolanya karena hanya menganggapnya sosok berpengalaman. Namun, jangan salah sangka, dia masih bisa bermain sepakbola. Dia telah memenangi segalanya dalam sepakbola. Kalian melihat kualitasnya di sana dan saya yakin kita akan terus melihatnya sepanjang sisa musim," kata Rogers kepada situs resmi Chelsea.
- Getty Images Sport
Sang veteran memenangi duel tendangan bebas
Rogers juga menyinggung persaingan untuk menjadi eksekutor bola mati di dalam skuad, seraya mengakui bahwa teknik Henderson sulit dibantah. Gelandang veteran itu membujuk rekan-rekannya yang lebih muda untuk mengalah, lalu membuktikan kemampuannya lewat tendangan bebas memukau pada babak kedua yang membuat penonton berdiri. "Semoga kami bisa melihat lebih banyak gol darinya. Dia punya kemampuan dan kualitas luar biasa. Itulah sebabnya dia mengambil tendangan bebas, karena dia mampu mencetak gol dari jarak jauh, dan dia melakukannya dua kali pada Sabtu," ujarnya.
Penyerang muda itu bercanda soal kehilangan posisinya sebagai eksekutor utama, tetapi menekankan bahwa keberhasilan tim tetap menjadi prioritas bagi Chelsea yang kembali bersemangat ini. "Itu urusan kerja pekan lalu, sebenarnya sebelum saya berada di sana. Mereka melakukannya tanpa sepengetahuan saya, lalu begitu saya kembali, tiba-tiba saya tidak lagi mengambil tendangan bebas! Saya tentu tidak terlalu senang, tetapi selama kami mencetak gol, itulah yang terpenting."
Peragaan taktik brilian di bawah arahan Xabi Alonso
Chelsea dikenal kerap mengawali pertandingan dengan sangat tajam musim ini, tren yang kembali terlihat saat mereka melumat Cherries. Rogers memuji Alonso atas mentalitas agresif tim sejak peluit pertama dibunyikan. Chelsea mencetak gol dalam tujuh menit pertama pada lima dari enam pertandingan awal mereka di Liga Primer Inggris, statistik yang menunjukkan fokus taktis untuk bermain dengan intensitas tinggi sejak laga dimulai.
"Saya rasa itu berkat arahan manajer sebelum pertandingan. Dia membuat kami bersemangat dan siap bermain. Namun, kami memang selalu ingin langsung mengambil inisiatif. Kami ingin memulai pertandingan dengan baik dan unggul lebih dulu. Dalam banyak pertandingan, terutama di kandang, kami bisa memanfaatkan gol cepat untuk terus menekan lawan. Itu kebiasaan yang bagus dan kami harus mempertahankannya," jelas Rogers.
- Getty Images Sport
Perjalanan masih panjang
Meski peningkatan performa belakangan ini menempatkan Chelsea tepat di luar empat besar karena selisih gol, skuad tetap membumi. Alonso berhati-hati dalam mengelola ekspektasi, sebuah pesan yang sepenuhnya dipegang Rogers dan rekan-rekan setimnya seiring berjalannya musim. Fokus mereka tetap pada pengembangan tim dan peningkatan berkelanjutan di lapangan latihan, bukan terpaku pada klasemen Premier League di tahap awal musim ini.
"Seperti yang dikatakan pelatih, dan terus ia katakan sepanjang pekan ini, ada satu pesan bagus yang akan saya gunakan sekarang: ‘Kami bisa finis di posisi terbawah atau pertama’. Jumlah pertandingan yang dimainkan belum cukup untuk menentukan di posisi mana kami bisa finis dan apa yang bisa kami lakukan. Itulah cara kami menyikapinya. Kami ingin memperbaiki diri dan mengevaluasi diri sendiri, dan itu akan kami lakukan. Namun, kami tidak melihat ke atas ataupun ke bawah. Kami hanya fokus pada diri sendiri, pada bagaimana kami bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik," pungkas Rogers.
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