Henderson mungkin tiba di Stamford Bridge dengan sejumlah pihak mempertanyakan usianya, tetapi penampilan terbarunya dengan cepat membungkam mereka yang meragukannya. Gelandang veteran itu menjalani debut kandang impian melawan Bournemouth dengan mencetak gol dan menjadi sumber kreativitas dalam kemenangan telak 5-1. Sejak Henderson pindah ke London Barat pada musim panas, rekan setimnya, Rogers, mengaku kagum pada kondisi fisik dan kecerdasan bermain pemain berusia 36 tahun itu.

"Orang-orang bilang dia terlalu tua, tetapi lihat saja apa yang dia lakukan. Semua orang di ruang ganti tahu bahwa dia mungkin masih pemain paling bugar di klub, sejujurnya. Dia seperti mesin. Orang-orang melupakan kemampuan sepakbolanya karena hanya menganggapnya sosok berpengalaman. Namun, jangan salah sangka, dia masih bisa bermain sepakbola. Dia telah memenangi segalanya dalam sepakbola. Kalian melihat kualitasnya di sana dan saya yakin kita akan terus melihatnya sepanjang sisa musim," kata Rogers kepada situs resmi Chelsea.