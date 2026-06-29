“Dia seperti Lionel Messi!” - Leeds disarankan untuk tidak menerima tawaran atas bintang timnas AS, Brenden Aaronson, pada jendela transfer musim panas

Aaronson tiba di West Yorkshire pada musim panas 2022 sebagai pemain muda yang menjanjikan, dengan biaya transfer sebesar £25 juta ($33 juta). Musim perdananya, yang hanya menghasilkan satu gol, berakhir dengan kekecewaan karena Leeds terdegradasi dari Liga Premier.

Para pendukung tidak senang melihat beberapa pemain langsung hengkang, termasuk Aaronson yang pindah ke Jerman dengan status pinjaman ke Union Berlin. Ia kembali ke skuad Championship pada musim 2024-25, namun masih harus membuktikan banyak hal dan terus menjadi sorotan negatif untuk sementara waktu.

Musim di mana timnya meraih gelar juara membantu mengembalikan kepercayaan sebagian pendukung, namun masih ada pertanyaan apakah pemain berusia 25 tahun ini memang cocok untuk bersaing di level elit. Kerja kerasnya di lapangan, ditambah empat gol yang dicetaknya, membantu membalikkan keadaan pada musim 2025-26 — sekaligus mengamankan tempatnya dalam skuad timnas negaranya untuk putaran final Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri.