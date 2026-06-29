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Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

“Dia seperti Lionel Messi!” - Leeds disarankan untuk tidak menerima tawaran atas bintang timnas AS, Brenden Aaronson, pada jendela transfer musim panas

B. Aaronson
Leeds United
Premier League
USA

Leeds United disarankan untuk tidak membuka peluang tawaran bagi bintang timnas AS, Brenden Aaronson. Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa penyerang asal Amerika Serikat itu kadang-kadang “seperti Lionel Messi” pada musim lalu setelah mulai menyesuaikan diri dengan sepak bola Inggris. Gelandang serang yang sangat aktif ini akhirnya berhasil memenangkan hati para pendukung yang semula skeptis di Elland Road, namun kontraknya kini memasuki tahun terakhir.

  • Aaronson bergabung dengan Leeds dengan nilai transfer sebesar £25 juta pada tahun 2022

    Aaronson tiba di West Yorkshire pada musim panas 2022 sebagai pemain muda yang menjanjikan, dengan biaya transfer sebesar £25 juta ($33 juta). Musim perdananya, yang hanya menghasilkan satu gol, berakhir dengan kekecewaan karena Leeds terdegradasi dari Liga Premier.

    Para pendukung tidak senang melihat beberapa pemain langsung hengkang, termasuk Aaronson yang pindah ke Jerman dengan status pinjaman ke Union Berlin. Ia kembali ke skuad Championship pada musim 2024-25, namun masih harus membuktikan banyak hal dan terus menjadi sorotan negatif untuk sementara waktu.

    Musim di mana timnya meraih gelar juara membantu mengembalikan kepercayaan sebagian pendukung, namun masih ada pertanyaan apakah pemain berusia 25 tahun ini memang cocok untuk bersaing di level elit. Kerja kerasnya di lapangan, ditambah empat gol yang dicetaknya, membantu membalikkan keadaan pada musim 2025-26 — sekaligus mengamankan tempatnya dalam skuad timnas negaranya untuk putaran final Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri.

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  • Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty

    Bintang timnas AS, Aaronson, telah berhasil memikat hati para pendukung Leeds

    Belum ada kesepakatan perpanjangan kontraknya di Elland Road hingga saat ini, jadi apakah Leeds akan mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada tawaran yang diajukan pada jendela transfer saat ini? Ketika ditanya mengenai masa depan Aaronson, mantan bek Leeds Kilgallon—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang bekerja sama dengan kode promo Kalshi—mengatakan: “Bahkan di Championship, saat mereka promosi, ada masa-masa di mana dia bukan favorit para penggemar. Lalu di awal musim Premier League, dia mendapat banyak kritikan. Kadang-kadang saya bahkan harus bermain sebagai starter di depannya mengingat bagaimana sebagian penggemar memandangnya!

    “Tapi dia berhasil membalikkan keadaan. Selama mungkin tiga perempat musim terakhir, atau setengah musim di Premier League, dia seperti Messi. Dia sempat jadi bahan olok-olok, tapi dia berhasil membuat semua suporter berubah pikiran hingga akhirnya berkata, ‘anak ini memang pemain hebat’.

    “Sikapnya luar biasa. Manajer jelas menyukainya. Sebenarnya, saya terkejut dia tidak diturunkan sebagai starter di Piala Dunia. Saya sudah menonton beberapa pertandingan dan dia selalu duduk di bangku cadangan.”

  • Mengapa Leeds harus berhati-hati dalam membiarkan Aaronson hengkang

    Kilgallon menambahkan mengenai kualitas tak berwujud yang penting yang dibawa Aaronson ke skuad Daniel Farke: “Mungkin kamu bisa bilang perlu meningkatkan kualitas tim, tapi kamu juga harus menjaga suasana ruang ganti tetap baik. Menurutku, kamu bisa mendatangkan pemain baru dan meningkatkan kualitas tim, tapi kamu tetap harus punya rekan-rekan yang baik di sana. Dan menurutku, Farke menyukai hal itu.

    “Saya dengar Brenden Aaronson disukai. Suasana ruang ganti di sana bagus. Kamu harus hati-hati dalam memilih siapa yang akan didatangkan sekarang. Maksudku, lihat saja Chelsea dan klub-klub sejenisnya. Suasana ruang ganti mereka terlihat mengerikan, bukan? Mereka mendatangkan banyak pemain yang mereka tingkatkan kualitasnya dan memberi mereka gaji 200 ribu per minggu, tapi menurutku suasana di sana seperti racun. Dan saya rasa bukan itu yang diinginkan Farke, atau para penggemar Leeds United, maupun para pemilik klub.”

  • Brenden Aaronson USMNT 2026 World CupGetty

    Bursa transfer: Aaronson jadi sorotan menjelang Piala Dunia

    Aaronson saat ini menjadi sorotan utama dan mendapat tempat di starting line-up dari Mauricio Pochettino untuk pertandingan terakhir Grup D Piala Dunia Amerika Serikat melawan Turkiye.

    Ia berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dalam laga babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina, serta dalam upaya berkelanjutan untuk melaju jauh di turnamen internasional besar ini. Setelah turnamen tersebut berakhir, perhatian akan kembali tertuju pada urusan klub dan perkembangan selanjutnya terkait kontrak serta transfer di Leeds.

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