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‘Dia seperti Lionel Messi!’ - Leeds disarankan untuk tidak membuka diri terhadap tawaran untuk bintang USMNT Brenden Aaronson pada bursa transfer musim panas
Aaronson bergabung dengan Leeds seharga £25 juta pada 2022
Aaronson tiba di West Yorkshire pada musim panas 2022 sebagai prospek menjanjikan, dengan biaya transfer £25 juta ($33 juta) dibayarkan. Musim debutnya, yang hanya menghasilkan satu gol, berakhir dengan kekecewaan saat Leeds terdegradasi dari Premier League.
Para suporter tidak senang melihat beberapa pemain langsung hengkang, dengan Aaronson menuju Jerman sebagai pemain pinjaman di Union Berlin. Ia kembali masuk dalam rencana Championship pada 2024-25, tetapi masih harus banyak membuktikan diri dan terus menarik perhatian yang tidak diinginkan untuk sementara waktu.
Kampanye peraih gelar membantu membuat sebagian pihak kembali mendukungnya, tetapi pertanyaan masih tetap diajukan soal apakah pemain 25 tahun itu cocok untuk kehidupan di level elite. Kerja kerasnya dalam berlari, ditambah empat gol, membantu membalikkan keadaan pada 2025-26, sekaligus mengamankan tempat dalam rencana negaranya untuk putaran final Piala Dunia kandang.
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Bintang USMNT Aaronson telah memikat para pendukung Leeds
Belum ada perpanjangan kontrak di Elland Road yang disepakati sejauh ini, jadi apakah Leeds akan mempertimbangkan menjualnya jika ada tawaran yang masuk pada bursa transfer saat ini? Ditanya soal seperti apa masa depan yang seharusnya menanti Aaronson, mantan bek Leeds Kilgallon, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan kode promo Kalshi, mengatakan: “Bahkan ada momen di Championship, ketika mereka promosi, dia bukan pemain favorit suporter. Lalu pada awal Premier League, dia mendapat banyak kritik. Saya bahkan mungkin bisa jadi starter di depannya pada beberapa kesempatan, melihat bagaimana sebagian suporter memandangnya!
“Tapi dia membalikkan keadaan. Mungkin dalam tiga perempat terakhir musim itu, setengah musim terakhir di Premier League, dia seperti Messi. Dia benar-benar luar biasa dan dia membuat semua suporter berbalik untuk benar-benar berkata, ‘anak ini memang pemain’.
“Sikapnya brilian. Manajer jelas menyukainya. Saya sebenarnya terkejut dia tidak jadi starter di Piala Dunia. Saya menonton beberapa pertandingan dan dia ada di bangku cadangan.”
Mengapa Leeds harus berhati-hati mengizinkan Aaronson pergi
Kilgallon menambahkan kualitas tak kasatmata penting yang dibawa Aaronson ke skuad Daniel Farke: “Anda bisa saja mengatakan mungkin perlu peningkatan, tetapi Anda juga harus menjaga ruang ganti tetap baik. Saya pikir Anda bisa mendatangkan pemain dan meningkatkan kualitas tim, tetapi Anda tetap harus punya pemain-pemain bagus di sana. Dan saya rasa Farke menyukai itu.
“Saya mendengar Brenden Aaronson disukai. Ruang gantinya bagus di sana. Anda harus berhati-hati dengan siapa yang didatangkan sekarang. Maksud saya, lihat saja Chelsea dan hal-hal seperti itu. Ruang gantinya terlihat buruk, bukan? Mereka punya semua pemain ini yang kualitasnya sudah ditingkatkan dan diberi 200 ribu poundsterling per pekan, tetapi bagi saya suasananya terlihat seperti racun. Dan saya rasa itu bukan yang diinginkan Farke, atau para penggemar Leeds United maupun para pemilik klub.”
- Getty
Bursa transfer: Aaronson di etalase Piala Dunia
Aaronson saat ini berada di etalase paling mencolok dan mendapat tempat sebagai starter dari Mauricio Pochettino untuk laga terakhir Amerika Serikat di Grup D Piala Dunia melawan Turkiye.
Ia akan berharap mendapat menit bermain lebih banyak dalam duel babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina, dan sepanjang upaya yang masih berlangsung untuk melaju jauh di turnamen internasional besar. Setelah ajang itu berakhir, perhatian kemudian akan kembali tertuju pada urusan klub dan apa yang terjadi selanjutnya di lini kontrak serta transfer di Leeds.
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