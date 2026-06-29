Aaronson tiba di West Yorkshire pada musim panas 2022 sebagai prospek menjanjikan, dengan biaya transfer £25 juta ($33 juta) dibayarkan. Musim debutnya, yang hanya menghasilkan satu gol, berakhir dengan kekecewaan saat Leeds terdegradasi dari Premier League.

Para suporter tidak senang melihat beberapa pemain langsung hengkang, dengan Aaronson menuju Jerman sebagai pemain pinjaman di Union Berlin. Ia kembali masuk dalam rencana Championship pada 2024-25, tetapi masih harus banyak membuktikan diri dan terus menarik perhatian yang tidak diinginkan untuk sementara waktu.

Kampanye peraih gelar membantu membuat sebagian pihak kembali mendukungnya, tetapi pertanyaan masih tetap diajukan soal apakah pemain 25 tahun itu cocok untuk kehidupan di level elite. Kerja kerasnya dalam berlari, ditambah empat gol, membantu membalikkan keadaan pada 2025-26, sekaligus mengamankan tempat dalam rencana negaranya untuk putaran final Piala Dunia kandang.