PSG berhasil mengamankan Piala Super UEFA pada Rabu malam lewat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas tim Premier League, Aston Villa. Laga bergengsi itu menjadi panggung yang sempurna bagi rekrutan musim panas Akliouche untuk melakoni debutnya yang sangat dinantikan bersama Les Parisiens.

Penyerang internasional Prancis berusia 24 tahun itu diberi tempat sebagai starter oleh pelatih kepala Enrique, dan langsung meyakinkan juru taktik asal Spanyol tersebut akan nilai besarnya. Ditempatkan dalam peran false nine yang menuntut, mantan penyerang Monaco itu bermain selama 45 menit sebelum digantikan. Meski bermain di posisi penyerang tengah yang tidak familiar baginya, Akliouche mendapat banyak pujian dari manajer barunya setelah keberhasilan di Eropa tersebut.