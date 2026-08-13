AFP
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"Dia sensasional!" - Luis Enrique terkesima oleh debutan PSG senilai €50 juta di Piala Super UEFA
PSG mengamankan Piala Super lewat debutan
PSG berhasil mengamankan Piala Super UEFA pada Rabu malam lewat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas tim Premier League, Aston Villa. Laga bergengsi itu menjadi panggung yang sempurna bagi rekrutan musim panas Akliouche untuk melakoni debutnya yang sangat dinantikan bersama Les Parisiens.
Penyerang internasional Prancis berusia 24 tahun itu diberi tempat sebagai starter oleh pelatih kepala Enrique, dan langsung meyakinkan juru taktik asal Spanyol tersebut akan nilai besarnya. Ditempatkan dalam peran false nine yang menuntut, mantan penyerang Monaco itu bermain selama 45 menit sebelum digantikan. Meski bermain di posisi penyerang tengah yang tidak familiar baginya, Akliouche mendapat banyak pujian dari manajer barunya setelah keberhasilan di Eropa tersebut.
- AFP
Enrique memuji penampilan 'sensasional'
Enrique tidak menahan diri dalam penilaiannya yang penuh pujian terhadap pemain anyar musim panas senilai €50 juta itu. Bos PSG itu tampak sangat gembira dengan bagaimana Akliouche beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan taktik tim saat menghadapi Villa yang tangguh.
"Bagi saya, dia sensasional," tegas Enrique penuh semangat saat menjalani tugas media setelah pertandingan. "Dia bermain seperti yang saya lihat saat dia bermain di Monaco. Dia menunjukkan kualitas dan kepribadiannya, dan saya sangat senang untuknya."
Trofi Eropa pada hari pertama
Ganjaran langsung atas penampilan impresif Akliouche selama 45 menit sebagai pemain pengganti adalah raihan trofi bergengsi di level Eropa. Mengangkat Piala Super UEFA menjadi awal karier impian yang mutlak bagi dirinya di ibu kota Prancis.
"Dia telah memenangi trofi Eropa," kata Enrique. "Saya senang melihat seperti apa pemain yang kami rekrut, dan saya berharap pada masa depan kami akan memiliki lebih banyak pemain PSG yang mampu meningkatkan level tim."
- AFP
Langsung tancap gas di Paris
Meskipun ia hanya tampil pada babak pertama pertandingan, pemain internasional Prancis itu memperlihatkan kualitas teknis yang tepat untuk berkembang dalam sistem berbasis penguasaan bola milik Enrique. Dengan medali juara pertamanya sudah aman di tangan dan kepercayaan penuh dari pelatihnya telah didapatkan, Akliouche kini akan berupaya mengamankan tempat reguler di susunan pemain inti saat kampanye domestik dan Eropa PSG resmi dimulai.
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