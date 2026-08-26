Perkembangan Kambwala di Castellón terganggu setelah ia absen pada sebagian besar musim 2025–26 akibat robekan hamstring kiri parah yang membatasinya hanya tampil dua kali sepanjang musim. Sebelum pindah ke Spanyol, mantan pemain muda Manchester United itu juga sudah mengalami kendala kebugaran besar, termasuk absen sebelas bulan karena cedera tak lama setelah bergabung dengan Manchester United dari Sochaux pada Oktober 2020. Terlepas dari kemunduran tersebut, mantan pemain tim nasional junior itu, yang terkenal menjalani debut seniornya di Premier League di bawah Erik ten Hag melawan West Ham United, tetap dianggap sebagai prospek yang sangat menjanjikan.