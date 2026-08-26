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'Dia sempat dekat untuk bergabung dengan Osasuna' - Mantan wonderkid Manchester United Willy Kambwala membuat langkah mengejutkan ke Serie A
Mengamankan awal baru di Italia
Menurut Diario AS, bek tengah Villarreal Willy Kambwala akan menuntaskan kepindahan pinjaman selama satu musim ke klub Serie A, Como. Bek Prancis-Kongo itu meninggalkan klub Spanyol tersebut demi mencari waktu bermain reguler setelah turun dalam urutan pilihan di bawah pelatih Iñigo Pérez, yang melihatnya sebagai bek tengah pilihan kelima. Kambwala sempat hampir merampungkan transfer ke Osasuna di Pamplona, tetapi intervensi terlambat dari klub Italia itu meyakinkan pemain muda tersebut untuk berubah pikiran dan pindah ke Serie A.
- Getty Images Sport
Syarat-syarat kesepakatan Como
Struktur finansial kesepakatan ini membuat Como menanggung gaji penuh sang bek sekaligus menutup amortisasi biaya transfernya, yang diperkirakan sekitar satu juta euro. Selain itu, klub Italia tersebut memiliki opsi pembelian yang tidak wajib senilai €10 juta jika mereka ingin mengamankan jasanya secara permanen pada masa depan. Kambwala awalnya bergabung dengan Villarreal dari Manchester United dengan biaya tetap €5 juta ditambah bonus sebagai prospek jangka panjang, meski momentumnya sangat terhambat pada musim lalu.
Mengatasi kemunduran akibat cedera di Spanyol
Perkembangan Kambwala di Castellón terganggu setelah ia absen pada sebagian besar musim 2025–26 akibat robekan hamstring kiri parah yang membatasinya hanya tampil dua kali sepanjang musim. Sebelum pindah ke Spanyol, mantan pemain muda Manchester United itu juga sudah mengalami kendala kebugaran besar, termasuk absen sebelas bulan karena cedera tak lama setelah bergabung dengan Manchester United dari Sochaux pada Oktober 2020. Terlepas dari kemunduran tersebut, mantan pemain tim nasional junior itu, yang terkenal menjalani debut seniornya di Premier League di bawah Erik ten Hag melawan West Ham United, tetap dianggap sebagai prospek yang sangat menjanjikan.
- Action Plus
Menatap laga Serie A yang akan datang
Dengan tes medis dan formalitas kontraknya kini sedang berlangsung, Kambwala mengalihkan fokusnya untuk menghidupkan kembali karier menjanjikannya di sepak bola Italia. Bek tengah yang kuat secara fisik itu akan berupaya tampil mengesankan di Serie A dan mendapatkan menit bermain penting di bawah staf pelatih barunya. Como berharap bek muda tersebut bisa benar-benar meninggalkan masalah cederanya dan memberikan dorongan yang dapat diandalkan di lini pertahanan untuk sisa musim ini.
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