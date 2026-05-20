Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia selalu bertahan!" - Ousmane Dembélé dipuji sebagai teladan yang patut ditiru saat pelatih PSG Luis Enrique membuat perbandingan dengan bola basket
Enrique menyoroti pengorbanan di lini pertahanan
Luis Enrique secara konsisten menuntut kerja sama tim dari para pemainnya, dan Dembele telah menjadi panutan utama bagi skuad PSG
. Meskipun pemenang Ballon d'Or 2025 ini menjadi sorotan berkat kontribusinya yang luar biasa - dengan 60 gol dan 42 assist dalam 134 pertandingan secara keseluruhan untuk klub - manajernya justru menyoroti kerja keras yang menjaga keseimbangan tim. Pelatih tersebut memuji pemain berusia 29 tahun itu dengan antusias dalam konferensi pers, sambil mencatat bahwa meskipun sang penyerang telah berkontribusi secara signifikan dengan tujuh gol dalam 12 penampilan di Liga Champions musim ini, upayanya saat tidak menguasai bola lah yang benar-benar membedakannya.
- Getty Images
Penjelasan tentang perbandingan dalam bola basket
Bagi sang manajer, pemain internasional Prancis ini merupakan sosok pemain serba bisa modern yang dibutuhkan untuk meraih trofi-trofi besar. Sejak bergabung pada 12 Agustus 2023 dengan biaya transfer €50 juta dari Barcelona—yang sebelumnya membelinya dari Dortmund seharga €148 juta—pemain sayap yang terikat kontrak hingga Juni 2028 ini telah berkembang pesat.
Enrique menjelaskan lebih lanjut tentang kebutuhan ini, memberikan penjelasan terperinci mengenai mentalitas bintang timnya. "Itulah mentalitas Ousmane. Dia selalu bertahan, terlepas dari pertandingan atau menitnya. Penting untuk memilikinya karena kita cenderung selalu menyoroti apa yang dia lakukan secara ofensif, tetapi, tidak pernah sekalipun, kita menyoroti apa yang dia lakukan sebagai bek. Ketika tim tidak menguasai bola, Anda harus bertahan, itu bukan hal yang buruk atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hal yang sama berlaku dalam basket: Anda harus menyerang dan bertahan, jika tidak, itu tidak mungkin," jelasnya.
Kekhawatiran terkait cedera mengganggu persiapan
Meskipun tim manajemen terus memuji sang penyerang, masih ada kekhawatiran terkait kebugarannya menjelang laga penting di ajang Eropa yang akan datang. Penyerang tersebut mengalami ketidaknyamanan otot di betis kanannya selama pertandingan Ligue 1 melawan Paris FC pada Minggu lalu, yang berakhir dengan kekalahan mengecewakan 1-2 bagi sang juara. Ini merupakan kemunduran yang jarang terjadi, namun sang bintang sedang menjalani perawatan medis khusus di fasilitas latihan klub untuk memastikan pemulihan yang cepat menjelang final.
- (C)Getty Images
PSG dan Arsenal bersiap menghadapi laga penentu Liga Champions
Dengan sisa 10 hari menjelang pertandingan puncak, PSG sangat ingin agar bintang andalan mereka sudah pulih sepenuhnya. Klub raksasa Prancis ini bertekad meraih gelar Liga Champions kedua secara berturut-turut setelah akhirnya berhasil merebut gelar pertama yang selama ini dinanti-nantikan pada musim lalu. Namun, mereka akan berhadapan dengan Arsenal yang sangat termotivasi dan sedang memburu trofi Eropa pertama mereka sepanjang sejarah, sehingga dipastikan akan terjadi pertarungan taktis yang menegangkan.