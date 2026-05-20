"Dia selalu bertahan!" - Ousmane Dembélé dipuji sebagai teladan yang patut ditiru saat pelatih PSG Luis Enrique membuat perbandingan dengan bola basket

Bagi sang manajer, pemain internasional Prancis ini merupakan sosok pemain serba bisa modern yang dibutuhkan untuk meraih trofi-trofi besar. Sejak bergabung pada 12 Agustus 2023 dengan biaya transfer €50 juta dari Barcelona—yang sebelumnya membelinya dari Dortmund seharga €148 juta—pemain sayap yang terikat kontrak hingga Juni 2028 ini telah berkembang pesat.

Enrique menjelaskan lebih lanjut tentang kebutuhan ini, memberikan penjelasan terperinci mengenai mentalitas bintang timnya. "Itulah mentalitas Ousmane. Dia selalu bertahan, terlepas dari pertandingan atau menitnya. Penting untuk memilikinya karena kita cenderung selalu menyoroti apa yang dia lakukan secara ofensif, tetapi, tidak pernah sekalipun, kita menyoroti apa yang dia lakukan sebagai bek. Ketika tim tidak menguasai bola, Anda harus bertahan, itu bukan hal yang buruk atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hal yang sama berlaku dalam basket: Anda harus menyerang dan bertahan, jika tidak, itu tidak mungkin," jelasnya.