"Dia seharusnya sudah lebih sering diturunkan sebagai starter" - Freddy Adu mengutarakan kekhawatirannya atas minimnya waktu bermain Cavan Sullivan bersama Philadelphia Union
Berapa usia Sullivan saat melakukan debutnya di MLS?
Sullivan melakukan debutnya di level senior pada Juli 2024 di usia yang nyaris tak terbayangkan, yaitu 14 tahun dan 293 hari. Debut semacam itu tentu saja menarik perhatian luas, dengan peristiwa di Amerika Utara yang memikat imajinasi penonton di seluruh dunia.
Hal yang sama pernah terjadi pada Adu, yang melakukan debutnya bersama D.C. United pada usia yang sama dengan Sullivan - dengan selisih 20 tahun antara kedua momen pemecahan rekor tersebut. Memenuhi ekspektasi memang terkenal sulit, dan bakat alami bukanlah jaminan kesuksesan sepanjang karier.
Namun, Sullivan dianggap sebagai prospek paling menjanjikan dan terus menunjukkan kemajuan yang mengesankan setelah memastikan kepindahannya ke raksasa Liga Premier, Manchester City.
Adu menjelaskan mengapa Sullivan seharusnya mendapat lebih banyak waktu bermain
Dia akan menjadi pemain yang lebih matang dan berpengalaman saat pergantian itu terjadi, dan Union diprediksi akan terus menikmati bakat luar biasa ini untuk beberapa waktu ke depan. Apakah mereka sudah cukup berupaya untuk mendorong perkembangan Sullivan—terutama ketika rival seperti New York Red Bulls memberikan waktu bermain reguler kepada para remaja seperti Julian Hall, Adri Mehmeti, dan Matthew Dos Santos musim ini?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Adu, mantan pemain internasional Amerika Serikat - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL - mengatakan: "Saya memang berpikir bahwa dia seharusnya sudah lebih sering menjadi starter daripada yang dia lakukan. Setidaknya pada saat ini. Saya pikir dia membutuhkan pengalaman itu. Dia perlu tahu atau belajar bagaimana menjadi starter reguler untuk sebuah tim. Untuk tim profesional, itulah yang akan saya katakan.
“Dia jelas menjadi starter reguler saat bermain bersama tim muda mereka dan juga tim nasional muda, dan sebagainya. Tapi, situasinya berbeda saat kamu bermain melawan pemain dewasa yang menjadikan ini sebagai pekerjaan mereka, yang memiliki anak, yang harus menafkahi keluarga. Itu berbeda. Mereka telah bekerja seumur hidup untuk mencapai level itu. Jadi, sebagai pemain muda, kamu perlu belajar bagaimana menjadi starter reguler. Bagaimana melakukan apa pun yang diperlukan untuk membantu tim menang.
“Terkadang, saat Anda masih pemain muda dan memiliki nama besar lalu dimasukkan ke dalam tim, akan ada pertandingan—banyak pertandingan sebenarnya—di mana Anda harus bermain dengan cara yang mungkin tidak biasa bagi Anda karena itulah yang dibutuhkan agar tim memiliki peluang terbaik dalam pertandingan tersebut.”
Adu melanjutkan: “Saya pikir Philadelphia memang berhati-hati agar tidak membebani dia terlalu banyak saat ini. Saya pikir begitu. Tapi saya yakin ada cara untuk melakukannya. Dan Philly benar untuk berhati-hati. Maksud saya, ini situasi yang unik. Tapi ada cara untuk melakukannya.
“Saya pikir, dalam rentang 10 pertandingan, mungkin dia mendapat empat hingga enam kali starter. Dan mungkin Anda memasukkannya dari bangku cadangan dan memainkannya selama setengah jam atau 20 menit terakhir pertandingan, dan sebagainya. Tapi dia memang membutuhkan pengalaman itu. Saya pikir masuk dari bangku cadangan adalah mentalitas yang sama sekali berbeda dibandingkan saat Anda menjadi starter.”
Penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi Sullivan dan para pemain muda berbakat lainnya
Meskipun Sullivan lebih dari mampu memainkan peran yang berpengaruh, ia menyadari bahwa perkembangannya tidak bisa—dan tidak boleh—dipaksakan. Namun, akan tiba saatnya di mana proses tersebut perlu dipercepat.
Adu menambahkan mengenai tantangan yang dihadapi Sullivan dalam upayanya mengamankan posisi starter: “Sebagai pemain muda, kamu masuk pada 20 menit terakhir atau lebih dan kamu harus benar-benar menyesuaikan diri dengan alur dan kecepatan permainan.
“Dan sulit untuk memberikan dampak dengan cara seperti itu karena kamu butuh waktu sedikit untuk menyesuaikan diri. Terkadang situasinya berbeda-beda. Kadang-kadang pertandingan menuntut, misalnya jika ada yang cedera dan kamu masuk, lalu pertandingan menuntut, oke, kamu harus membantu tim bertahan dan menjaga keunggulan. Atau kamu harus membantu tim mencoba mencetak gol. Atau kamu harus membantu tim mempertahankan penguasaan bola. Ada begitu banyak cara berbeda yang bisa terjadi. Dan sebagai pemain, itu memang sulit.
“Tapi ketika kamu menjadi starter reguler, ketika kamu menjadi starter reguler, cara berpikirmu benar-benar berbeda. Rasanya seperti, oke, kita mulai dari awal, siap bertanding. Kamu tahu, kamu berada di tengah-tengah permainan bersama semua orang. Kamu belajar saat bermain sebagai starter, kamu benar-benar belajar untuk menjadi pembeda sebagai starter.”
Philadelphia Union membutuhkan motivasi dari suatu tempat pada tahun 2026
Union sangat membutuhkan secercah inspirasi dari mana pun, karena mereka masih belum pernah menang dan belum mengumpulkan satu poin pun dalam lima pertandingan pertama musim MLS 2026—sehingga mereka terpuruk di dasar klasemen Wilayah Timur.
Waktunya Sullivan akan tiba, tak ada keraguan akan hal itu; ia hanya perlu bersabar dan siap saat momen besarnya tiba. Jika awal yang tersendat di Philly tak bisa segera diperbaiki, maka kepercayaan kemungkinan besar akan diberikan pada bintang muda yang sedang naik daun lebih cepat daripada nanti.