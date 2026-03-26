"Dia seharusnya sudah lebih sering diturunkan sebagai starter" - Freddy Adu mengutarakan kekhawatirannya atas minimnya waktu bermain Cavan Sullivan bersama Philadelphia Union

Dia akan menjadi pemain yang lebih matang dan berpengalaman saat pergantian itu terjadi, dan Union diprediksi akan terus menikmati bakat luar biasa ini untuk beberapa waktu ke depan. Apakah mereka sudah cukup berupaya untuk mendorong perkembangan Sullivan—terutama ketika rival seperti New York Red Bulls memberikan waktu bermain reguler kepada para remaja seperti Julian Hall, Adri Mehmeti, dan Matthew Dos Santos musim ini?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Adu, mantan pemain internasional Amerika Serikat - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL - mengatakan: "Saya memang berpikir bahwa dia seharusnya sudah lebih sering menjadi starter daripada yang dia lakukan. Setidaknya pada saat ini. Saya pikir dia membutuhkan pengalaman itu. Dia perlu tahu atau belajar bagaimana menjadi starter reguler untuk sebuah tim. Untuk tim profesional, itulah yang akan saya katakan.

“Dia jelas menjadi starter reguler saat bermain bersama tim muda mereka dan juga tim nasional muda, dan sebagainya. Tapi, situasinya berbeda saat kamu bermain melawan pemain dewasa yang menjadikan ini sebagai pekerjaan mereka, yang memiliki anak, yang harus menafkahi keluarga. Itu berbeda. Mereka telah bekerja seumur hidup untuk mencapai level itu. Jadi, sebagai pemain muda, kamu perlu belajar bagaimana menjadi starter reguler. Bagaimana melakukan apa pun yang diperlukan untuk membantu tim menang.

“Terkadang, saat Anda masih pemain muda dan memiliki nama besar lalu dimasukkan ke dalam tim, akan ada pertandingan—banyak pertandingan sebenarnya—di mana Anda harus bermain dengan cara yang mungkin tidak biasa bagi Anda karena itulah yang dibutuhkan agar tim memiliki peluang terbaik dalam pertandingan tersebut.”

Adu melanjutkan: “Saya pikir Philadelphia memang berhati-hati agar tidak membebani dia terlalu banyak saat ini. Saya pikir begitu. Tapi saya yakin ada cara untuk melakukannya. Dan Philly benar untuk berhati-hati. Maksud saya, ini situasi yang unik. Tapi ada cara untuk melakukannya.

“Saya pikir, dalam rentang 10 pertandingan, mungkin dia mendapat empat hingga enam kali starter. Dan mungkin Anda memasukkannya dari bangku cadangan dan memainkannya selama setengah jam atau 20 menit terakhir pertandingan, dan sebagainya. Tapi dia memang membutuhkan pengalaman itu. Saya pikir masuk dari bangku cadangan adalah mentalitas yang sama sekali berbeda dibandingkan saat Anda menjadi starter.”