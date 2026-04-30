Dia seharusnya menjadi "salah satu pemain terbaik di posisinya": Apakah transfer ke Bundesliga yang didorong oleh Jürgen Klopp akan berakhir dengan kegagalan?

Sekitar tujuh bulan setelah pengumuman penuh harapan dari Bakayoko, pemain baru Leipzig yang didatangkan pada musim panas ini mungkin akan merasa bersyukur jika ia bisa meningkatkan jumlah golnya di Bundesliga dari dua menjadi setidaknya tiga. Pasalnya, sejak wawancara dengan Sky tersebut, sisa musim bagi pemain berusia 23 tahun ini sama sekali tidak berjalan mulus.

Padahal, Leipzig telah berusaha keras untuk mendapatkan Bakayoko, yang kabarnya juga menarik minat besar dari dua pesaing liga, Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen. Di PSV Eindhoven, ia telah membuat namanya dikenal sebagai pemain sayap yang cepat dan lincah dalam menggiring bola, dan musim panas lalu ia merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya di salah satu dari lima liga top Eropa.

"Transfer ini adalah contoh bagus bahwa ketekunan dan pembentukan hubungan sejak dini membuahkan hasil; kami telah memantaunya selama dua tahun," tegas Direktur Olahraga RB Marcel Schäfer musim panas lalu, seberapa besar keinginan klub Saxony itu untuk memiliki Bakayoko dalam proyek mereka. Sebenarnya, Leipzig sudah ingin membawa pemain Belgia itu ke Bundesliga pada 2024, namun pada akhirnya hal itu baru terwujud setahun kemudian. "Kami telah memberinya keyakinan bahwa kami dapat membantunya menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya," jelas Schäfer.

Klub Bundesliga itu mengeluarkan biaya sebesar 18 juta euro untuk Bakayoko, dan memberinya kontrak jangka panjang hingga 2030. Pemain yang lincah dalam menggiring bola ini diharapkan menjadi salah satu wajah masa depan RB dalam jangka menengah - dan tentu saja Jürgen Klopp, yang menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull, turut berperan penting dalam transfer ini. Mantan pelatih BVB dan Liverpool ini tidak hanya berkontribusi dengan popularitas dan karismanya sehingga Bakayoko memilih Leipzig. Justru pendekatan Klopp-lah yang sangat menarik perhatian sang penyerang.

"Kami melakukan percakapan panjang, saya bertemu Jürgen Klopp untuk pertama kalinya. Bagi saya, itu agak tidak biasa: dia tidak langsung mengatakan bahwa saya harus datang ke Leipzig atau melakukan ini atau itu. Sebaliknya, pembicaraan itu tentang sepak bola secara umum, tentang tujuan saya, dan bagaimana dia memandang saya," kata Bakayoko mengenai pengaruh Klopp terhadap kepindahannya. "Bagi saya, itu sangat menentukan, karena terlihat bahwa dia memiliki visi yang jelas dan – yang lebih penting – bahwa dia ingin membangun sesuatu yang besar. Dan saya ingin menjadi bagian darinya."