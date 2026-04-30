"Saya tidak ingin membatasi diri dengan angka atau batasan apa pun. Karena saya yakin bisa mencapai hal-hal besar. Saya ingin mencetak gol sebanyak mungkin," kata pemain serang RB Leipzig, Johan Bakayoko, pada awal Oktober tahun lalu dalam wawancara dengan Sky. Saat itu, ia telah memainkan lima pertandingan Bundesliga, semuanya sebagai starter. Dan sementara RB merayakan empat kemenangan beruntun setelah kekalahan telak 0-6 dari FC Bayern pada pembukaan musim, Bakayoko telah mencetak dua gol penting di fase awal musim ini, yang masing-masing memastikan kemenangan 1-0 di Mainz dan Wolfsburg.
Dia seharusnya menjadi "salah satu pemain terbaik di posisinya": Apakah transfer ke Bundesliga yang didorong oleh Jürgen Klopp akan berakhir dengan kegagalan?
Sekitar tujuh bulan setelah pengumuman penuh harapan dari Bakayoko, pemain baru Leipzig yang didatangkan pada musim panas ini mungkin akan merasa bersyukur jika ia bisa meningkatkan jumlah golnya di Bundesliga dari dua menjadi setidaknya tiga. Pasalnya, sejak wawancara dengan Sky tersebut, sisa musim bagi pemain berusia 23 tahun ini sama sekali tidak berjalan mulus.
Padahal, Leipzig telah berusaha keras untuk mendapatkan Bakayoko, yang kabarnya juga menarik minat besar dari dua pesaing liga, Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen. Di PSV Eindhoven, ia telah membuat namanya dikenal sebagai pemain sayap yang cepat dan lincah dalam menggiring bola, dan musim panas lalu ia merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya di salah satu dari lima liga top Eropa.
"Transfer ini adalah contoh bagus bahwa ketekunan dan pembentukan hubungan sejak dini membuahkan hasil; kami telah memantaunya selama dua tahun," tegas Direktur Olahraga RB Marcel Schäfer musim panas lalu, seberapa besar keinginan klub Saxony itu untuk memiliki Bakayoko dalam proyek mereka. Sebenarnya, Leipzig sudah ingin membawa pemain Belgia itu ke Bundesliga pada 2024, namun pada akhirnya hal itu baru terwujud setahun kemudian. "Kami telah memberinya keyakinan bahwa kami dapat membantunya menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya," jelas Schäfer.
Klub Bundesliga itu mengeluarkan biaya sebesar 18 juta euro untuk Bakayoko, dan memberinya kontrak jangka panjang hingga 2030. Pemain yang lincah dalam menggiring bola ini diharapkan menjadi salah satu wajah masa depan RB dalam jangka menengah - dan tentu saja Jürgen Klopp, yang menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull, turut berperan penting dalam transfer ini. Mantan pelatih BVB dan Liverpool ini tidak hanya berkontribusi dengan popularitas dan karismanya sehingga Bakayoko memilih Leipzig. Justru pendekatan Klopp-lah yang sangat menarik perhatian sang penyerang.
"Kami melakukan percakapan panjang, saya bertemu Jürgen Klopp untuk pertama kalinya. Bagi saya, itu agak tidak biasa: dia tidak langsung mengatakan bahwa saya harus datang ke Leipzig atau melakukan ini atau itu. Sebaliknya, pembicaraan itu tentang sepak bola secara umum, tentang tujuan saya, dan bagaimana dia memandang saya," kata Bakayoko mengenai pengaruh Klopp terhadap kepindahannya. "Bagi saya, itu sangat menentukan, karena terlihat bahwa dia memiliki visi yang jelas dan – yang lebih penting – bahwa dia ingin membangun sesuatu yang besar. Dan saya ingin menjadi bagian darinya."
RB Leipzig: Yan Diomande tampil gemilang, Johan Bakayoko mengalami penurunan performa
Penampilan perdana Bakayoko di klub barunya memang menunjukkan bahwa ia akan menjadi bagian dari RB dalam waktu lama dan sukses. Pelatih Ole Werner, yang juga baru bergabung pada musim panas, sepenuhnya mengandalkan bintang muda baru ini, yang mencetak gol gemilang pertamanya pada pekan ketiga pertengahan September. Dengan dinamikanya di beberapa meter pertama, ia meninggalkan lawan di Mainz, bergerak dari sisi kanan ke dalam, menunda tendangannya dengan cerdas, dan kemudian melepaskan bola dari jarak 20 meter dengan tendangan melambung ke sudut dekat.
Itu menjadi gol yang membawa tiga poin penting, sama seperti dua pekan kemudian di Wolfsburg. Gol tersebut tercipta dengan cara serupa; sekali lagi Bakayoko mengontrol bola ke kaki kirinya yang kuat dan mengeksekusi tendangan tanpa basa-basi. Bakayoko pun menjadi salah satu pemain kunci RB di awal musim, dan sepertinya ia akan mengambil peran dominan yang pada akhirnya justru diisi oleh Yan Diomande. Pemain asal Pantai Gading itu, yang berpotensi dijual seharga lebih dari 100 juta euro pada musim panas, pada awal-awal musim masih sering harus berada di belakang Bakayoko. Kini, ia telah lama menggeser posisinya - dan bukan hanya dia saja.
Pada akhir Oktober, di putaran kedua Piala DFB, Bakayoko terakhir kali mencuri perhatian saat mencetak gol pembuka dalam kemenangan 4-1 atas klub Divisi Tiga Energie Cottbus. Catatan yang mengecewakan sejak saat itu: Tidak ada satu pun kontribusi langsung terhadap gol selama setengah tahun terakhir. Dan di semua kompetisi, pemain timnas Belgia ini hanya sekali masuk starting eleven selama periode tersebut—dan itu pun berakhir dengan kegagalan total. Dalam kekalahan 1-3 di kandang Union Berlin pada pertengahan Desember, Bakayoko tampil mengecewakan di semua lini dan harus digantikan oleh Tidiam Gomis setelah hampir satu jam, yang dua menit kemudian mencetak gol penyama kedudukan sementara.
Segera setelah penampilan lemahnya di Alten Försterei, tubuhnya pun ikut bermasalah; masalah otot membuat Bakayoko absen selama berminggu-minggu. Dalam hierarki lini serang Leipzig, posisinya semakin tergeser; duet sayap utama Diomande dan Antonio Nusa kini sudah jauh meninggalkan dirinya. Di belakang mereka, Werner lebih memilih pemain baru musim dingin Brajan Gruda, dan Gomis pun sering dimasukkan sebagai pengganti sebelum Bakayoko. Akibatnya, Bakayoko harus menghabiskan 90 menit di bangku cadangan dalam setengah dari 12 pertandingan resmi sejak kembalinya ia pada akhir Januari.
Apa yang membuat Johan Bakayoko optimis akan terobosan yang tertunda di RB Leipzig
"Bukan karena kami tidak memiliki Baka, seorang pemain yang juga bisa memainkan peran penting bagi kami, melainkan karena kami memang memiliki pemain lain dengan kualitas terbaik," jelas Werner pada awal April setelah kemenangan 2-1 di Bremen, di mana Bakayoko tidak diturunkan, dan situasi sulitnya juga disebabkan oleh persaingan yang ketat. Selain itu, ia melihat kualitas sebagai pemain pengganti dalam diri pemain Belgia tersebut; ia "lebih merupakan tipe pemain yang, saat menghadapi lawan yang bertahan dalam, ketika mungkin Anda membutuhkan gol, dapat memberikan angin segar dari bangku cadangan," kata Werner.
Masalah otot yang dialaminya pada musim dingin telah semakin memperburuk situasi Bakayoko yang memang sudah sulit. Menemukan kembali ritmenya setelah itu terasa sulit baginya, seperti yang telah ditekankan Werner pada awal Maret. Sejak saat itu, ia tidak memberikan Bakayoko banyak menit bermain untuk membangun momentum; sebagian besar penampilannya hanya berlangsung sangat singkat. Hingga saat ini di tahun 2026, Bakayoko hanya bermain kurang dari 100 menit secara total.
Bagi Bakayoko, ini merupakan efek samping yang pahit dari masa-masa rumit di klub: Tujuan pribadinya untuk kembali masuk dalam skuad tim nasional Belgia di RB pada musim sebelum Piala Dunia harus ia lupakan. Sejauh ini ia telah tampil dalam 18 pertandingan internasional, dan terakhir kali ia dipanggil pada November 2024. Tempat di skuad untuk Piala Dunia mendatang kini sudah sepenuhnya di luar jangkauan.
Bahkan, belakangan ini sudah ada spekulasi tentang kepergiannya dari Leipzig lebih awal setelah hanya satu tahun. Sebuah skenario yang akan berarti kegagalan besar bagi kedua belah pihak - namun masih ada alasan untuk berharap akan terobosan RB yang terlambat namun berkelanjutan.
Pertama-tama, ada kemungkinan yang sangat realistis bahwa Diomande, pesaing langsung Bakayoko, tidak akan lagi berada di sana musim depan berkat perkembangan luar biasanya. Pemain berusia 19 tahun ini terutama diburu oleh FC Liverpool, dan dengan Bakayoko, Leipzig sudah memiliki calon pengganti yang berpotensi. Seorang pemain yang telah lama diperebutkan secara intensif, dan kabarnya kualitasnya masih meyakinkan. Hal ini juga didukung oleh hubungan dekat dengan Klopp, yang bersama Bakayoko menonton pertandingan NBA antara Orlando Magic dan Memphis Grizzlies di Berlin pada Januari lalu.
Dan baru-baru ini, Bakayoko berhasil menunjukkan tanda-tanda positif di lapangan meskipun masa percobaannya singkat. Begitu pula pada Jumat lalu saat menang 3-1 atas Union Berlin, ketika ia masuk menggantikan Diomande pada sepuluh menit terakhir. Bakayoko terlihat segar, bersemangat bermain, dan sangat ingin membuktikan dirinya. Dan ia nyaris melakukannya tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan mencetak gol, namun tendangan volinya yang indah hanya membentur tiang gawang.
Harapan Bakayoko untuk mencapai "hal-hal besar" di Leipzig masih hidup. Meskipun setengah tahun terakhir ini patut dilupakan.
Johan Bakayoko: Catatan statistiknya di RB Leipzig
Permainan
21
Menit bermain
882
Gol
3
Assist
0
Kartu kuning
1