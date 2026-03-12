VfB Stuttgart, di bawah kepemimpinan direktur olahraga Fabian Wohlgemuth, telah berhasil melakukan beberapa transfer yang tepat sasaran di bursa transfer dalam beberapa waktu terakhir. Musim panas lalu, para perencana skuad klub Swabia ini kembali dihadapkan pada tugas yang sangat berat - dan memperkuat lini serang mereka dua kali pada hari terakhir bursa transfer, sesuai permintaan pelatih Sebastian Hoeneß.
Dia seharusnya menenangkan Hoeneß, tetapi sejauh ini dia mengecewakan di semua lini! Apakah pemain baru musim panas ini akan menjadi salah satu transfer paling mahal yang gagal di VfB Stuttgart?
Tak lama setelah kepergian Nick Woltemade, Hoeneß secara tak biasa mengkritik Wohlgemuth dan ketua klub Alexander Wehrle dalam konferensi pers. Intinya: Harus segera ada penggantinya! Menurut laporan kicker saat itu, ada ketegangan yang nyata sebelum Badredine Bouanani (31 Agustus, OGC Nice) dan Bilal El Khannouss (1 September, Leicester City) dipindahkan ke Neckar dalam 72 jam berikutnya, yang setidaknya sedikit menenangkan pelatih VfB. Tidak ada striker baru yang datang.
Sementara peminjaman El Khannouss terbukti sangat sukses dan menurut kabar akan berakhir dengan kewajiban pembelian sebesar 18 juta euro yang terkait dengan waktu bermain, perekrutan Bouanani belum membuahkan hasil sama sekali. Justru sebaliknya! Terutama karena VfB telah mengeluarkan 15 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun itu.
- Getty
Lebih banyak waktu bermain di Liga Europa: Bouanani masih belum mencetak gol di Bundesliga
Transfer termahal ketiga dalam sejarah klub - El Khannouss akan menggantikan Bouanani di posisi keempat - sejauh ini mengecewakan di semua aspek. Hanya dua gol dan satu assist yang dihasilkan dalam 24 penampilan. Hal yang cukup tidak biasa: Di Liga Europa (448), pemain Aljazair ini bahkan memiliki menit bermain lebih banyak daripada di Bundesliga (441), di mana ia juga mengumpulkan ketiga poin pencetak golnya. Bouanani masih menunggu gol pertamanya di liga utama Jerman.
Dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir, Bouanani bahkan duduk di bangku cadangan selama 90 menit tanpa keluhan fisik yang diketahui. Dalam kekalahan 0-1 di pertandingan playoff leg kedua melawan Celtic Glasgow, ia terakhir kali masuk dalam starting eleven, tetapi tidak benar-benar tampil meyakinkan meskipun telah berusaha keras. Sebuah gambaran yang sudah tidak asing lagi. Pemain ofensif yang berbakat secara teknis dan biasanya ditempatkan di sayap kanan ini biasanya memiliki ambisi yang besar. Namun, ia hanya menunjukkan kemampuannya sedikit demi sedikit dan hasilnya terlalu sedikit. Pada akhirnya, 14 kali kehilangan bola dari hanya 33 kali sentuhan bola menjadi simbol musim Bouanani.
Padahal, kekecewaan besar di awal tahun seharusnya bisa memotivasinya. Pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic, tidak memasukkan Bouanani ke dalam skuad Piala Afrika. "Dia tentu saja kecewa karena dia ingin bermain untuk negaranya," kata Hoeneß kemudian dan membangkitkan harapan akan perubahan: "Di sisi lain, dia sekarang memiliki kesempatan untuk tetap bertahan dan bekerja keras untuk tim."
Untuk mengubah kemarahannya atas ketidakhadirannya menjadi energi, Bouanani bahkan menyewa pelatih atletik pribadi, menurut informasi dari surat kabar Bild. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang dalam jadwal padat setelah jeda musim dingin dengan tujuh pertandingan dalam 22 hari. Namun, hasilnya lebih dari mengecewakan: tidak ada poin, 215 menit, dan tiga pertandingan tanpa bermain.
Terakhir dalam hierarki: Apakah Acanciert Bouanani akan menjadi transfer termahal yang gagal?
Tentu saja, kesulitan-kesulitan semacam itu bukanlah hal yang jarang terjadi bagi pemain seusia dia. Hoeneß juga menyadarinya: "Ada fluktuasi performa, terutama saat kamu datang ke negara baru. Dia sudah menunjukkan apa yang bisa dia lakukan dengan kaki kirinya. Tapi tentu saja, dia masih memiliki area-area yang perlu dikembangkan." Namun, Stuttgart pasti mengharapkan lebih dari pemain baru yang didatangkan pada musim panas ini. Dalam pertandingan-pertandingan penting, seperti pada leg pertama di Glasgow, duduk di bangku cadangan adalah konsekuensi yang logis.
Bagaimanapun, Bouanani perlahan-lahan kehabisan alasan untuk terus bermain sebagai starter, seperti yang terlihat dari waktu bermainnya di Bundesliga. Terutama karena pesaingnya sudah jauh di depan. Di sayap kanan, Jamie Leweling dan Tiago Tomas jelas unggul. Bahkan Jeremy Arevalo, pemain baru musim dingin yang sejauh ini juga tampil kurang memuaskan, lebih dipilih untuk bermain pada akhir pekan lalu saat melawan Mainz 05. Di posisi tengah lapangan, di mana Bouanani juga bisa bermain, ia berada di urutan terakhir dalam hierarki internal. Oleh karena itu, akan sangat mengejutkan jika ia diturunkan sebagai starter dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar melawan FC Porto pada hari Kamis.
Dengan demikian, tidak banyak waktu tersisa untuk terobosan yang diharapkan musim ini. Sebaliknya, Bouanani terancam menjadi transfer paling mahal yang gagal dalam sejarah klub, melampaui kegagalan seperti Pablo Maffeo atau Ciprian Marica (keduanya seharga tujuh juta euro). Tentu saja, keputusan akhir belum diambil - dan VfB tidak akan mengusir pemain muda yang sangat berbakat ini pada musim panas (kontrak hingga 2030).
Badredine Bouanani: Data performa dan statistik di VfB Stuttgart
Kompetisi Pertandingan (menit bermain) Gol Assist Bundesliga 12 (441) 0 0 Liga Europa 9 (448) 2 1 Piala DFB 3 (82) 0 0