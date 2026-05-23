Meskipun media secara luas menduga bahwa para pemain secara aktif memihak Salah melawan pelatih kepala asal Belanda mereka, Wirtz menegaskan bahwa interaksi tersebut mencerminkan rasa hormat profesional, bukan pemberontakan internal.

Wirtz menambahkan: “Tidak, tidak seperti itu. Saya suka mentalitas Mo secara umum - cara dia memandang sesuatu, cara dia bekerja. Dia adalah orang yang patut didengarkan, karena dia telah melihat banyak hal. Dia tidak menyerang siapa pun. Dengan ‘suka’ yang diberikan para pemain, saya pikir hal ini dibesar-besarkan.

"Bagi saya, itu hanya sesuatu yang ingin dia sampaikan karena dia akan pergi. Dia ingin membuat semua orang di klub sadar bahwa kita harus bekerja lebih keras dan berbuat lebih baik. Kita semua sama sekali tidak puas dengan musim ini.

"Saya pikir kita masih bisa mendapatkan sesuatu dari ini dengan lolos ke Liga Champions pada hari Minggu. Kita harus melakukannya. Kemudian di musim panas, kita perlu menata pikiran dan bersiap untuk musim depan, karena kita memiliki skuad yang sangat bagus dan kita bisa tampil jauh lebih baik.”



