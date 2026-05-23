AFP
"Dia seharusnya bisa bicara!" - Florian Wirtz mengungkapkan alasan mengapa ia "menyukai" postingan Instagram Mohamed Salah yang berisi sindiran terselubung kepada manajer Liverpool, Arne Slot
Kelompok yang tidak setuju mendukung ikon yang akan hengkang
Wirtz termasuk di antara selusin pemain skuad utama yang secara terbuka mendukung unggahan Instagram Salah yang kontroversial, yang mengkritik arah taktis tim saat ini. Bintang asal Mesir itu, yang hubungannya dengan Slot tampaknya telah memburuk setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad saat melawan Inter, menuntut agar tim kembali ke gaya permainan yang dinamis seperti di era manajer sebelumnya, Jurgen Klopp. Tindakan solidaritas di media sosial ini telah memicu spekulasi yang intens mengenai ketidakpuasan yang meluas di ruang ganti di bawah kepemimpinan pelatih saat ini.
Wirtz membela komentar rekan setimnya yang viral
Saat merefleksikan hebohnya media sosial dalam sebuah makan malam bersama rekan-rekan setimnya, gelandang senilai £116 juta itu menegaskan bahwa pernyataan publik sang penyerang veteran telah dibesar-besarkan secara berlebihan oleh media. Berbicara kepadaThe Athletic, Wirtz mengatakan: “Kami bersenang-senang di restoran. Dengan kepergian Mo, rasanya menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersamanya. Mo sudah mengenal klub ini sejak lama. Dia hanyalah orang yang jujur.
"Dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Seharusnya tidak ada masalah. Jika Anda ingin berbicara, Anda harus bisa berbicara. Tentu saja, ini adalah musim yang agak sulit bagi kami semua, termasuk Mo. Menurut saya, masalah ini dibesar-besarkan. Saya tidak berpikir dia menyerang siapa pun.”
Gelandang membantah adanya ketegangan di antara staf pelatih
Meskipun media secara luas menduga bahwa para pemain secara aktif memihak Salah melawan pelatih kepala asal Belanda mereka, Wirtz menegaskan bahwa interaksi tersebut mencerminkan rasa hormat profesional, bukan pemberontakan internal.
Wirtz menambahkan: “Tidak, tidak seperti itu. Saya suka mentalitas Mo secara umum - cara dia memandang sesuatu, cara dia bekerja. Dia adalah orang yang patut didengarkan, karena dia telah melihat banyak hal. Dia tidak menyerang siapa pun. Dengan ‘suka’ yang diberikan para pemain, saya pikir hal ini dibesar-besarkan.
"Bagi saya, itu hanya sesuatu yang ingin dia sampaikan karena dia akan pergi. Dia ingin membuat semua orang di klub sadar bahwa kita harus bekerja lebih keras dan berbuat lebih baik. Kita semua sama sekali tidak puas dengan musim ini.
"Saya pikir kita masih bisa mendapatkan sesuatu dari ini dengan lolos ke Liga Champions pada hari Minggu. Kita harus melakukannya. Kemudian di musim panas, kita perlu menata pikiran dan bersiap untuk musim depan, karena kita memiliki skuad yang sangat bagus dan kita bisa tampil jauh lebih baik.”
Pertarungan kualifikasi di hari terakhir
Slot dihadapkan pada dilema taktis dan diplomatis yang besar terkait keputusan apakah akan memberikan kesempatan tampil terakhir kepada penyerang yang akan hengkang itu dalam laga melawan Brentford pada Minggu mendatang. Klub asal Merseyside ini hanya membutuhkan satu poin dari laga emosional di Anfield tersebut untuk secara resmi memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Setelah menjalani musim yang tanpa gelar dan penuh gejolak, meraih hasil ini menjadi hal yang paling penting sebelum skuad berpisah untuk istirahat musim panas dan penyegaran mental yang krusial.