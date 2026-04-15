"Dia seharusnya benar-benar memenangkan Ballon d'Or": Legenda Bayern menjelaskan bagaimana Manuel Neuer bahkan membuat Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior dari Real Madrid terlihat lebih buruk

Penampilan Neuer dalam kemenangan tandang Bayern 2-1 pada leg pertama pekan lalu, saat ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang, disebut "luar biasa" oleh Lahm. Penampilan gemilang kiper yang kini berusia 40 tahun itu di Bernabeu mengingatkannya pada dua pertandingan penting dalam karier Neuer.

Pertama, final Liga Champions 2020, yang dimenangkan Bayern atas Paris Saint-Germain berkat penyelamatan spektakuler Neuer terhadap bintang-bintang PSG saat itu, Neymar dan Kylian Mbappe. "Kedua, saya merasa seolah-olah kembali ke final Piala Dunia 2014," ungkap Lahm, yang saat itu sendiri berada di lapangan saat Jerman menang 1-0 atas Argentina melalui perpanjangan waktu di Rio de Janeiro.

Meskipun Neuer "tidak perlu menahan satu tembakan pun" dalam final tersebut, hal itu "menunjukkan dengan sempurna di mana letak beberapa kekuatan utamanya," tegas mantan kapten tim nasional Jerman itu. Mengapa demikian? "Neuer membuat para penyerang gentar - ia memengaruhi kualitas penyelesaian mereka," jelas Lahm, yang juga bermain bersama Neuer di Bayern selama enam tahun dan mengakhiri kariernya pada 2017 setelah 517 penampilan untuk FCB.

Lahm menjelaskan tesisnya: "Melawan Neuer, mengambil risiko 80 persen dengan tendanganmu tidak cukup, bahkan 100 persen pun tidak cukup. Kamu harus mengambil risiko 110 persen." Untuk mengalahkan kiper Bayern, kamu tidak bisa memilih antara kekuatan atau presisi, melainkan "kamu membutuhkan keduanya untuk mencetak gol - dan biasanya keduanya harus sempurna. Jadi, beberapa tendangan kadang-kadang meleset atau melambung. Atau tidak cukup akurat," kata Lahm.