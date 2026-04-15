"Seperti yang telah terjadi selama hampir dua dekade, dunia sepak bola saat ini kembali terpesona oleh Manuel Neuer. Sekali lagi," demikianlah Lahm membuka artikel panjangnya untuk The Athletic menjelang leg kedua perempat final Liga Champions antara Bayern München dan Real Madrid (Rabu, pukul 21.00).
Diterjemahkan oleh
"Dia seharusnya benar-benar memenangkan Ballon d'Or": Legenda Bayern menjelaskan bagaimana Manuel Neuer bahkan membuat Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior dari Real Madrid terlihat lebih buruk
Penampilan Neuer dalam kemenangan tandang Bayern 2-1 pada leg pertama pekan lalu, saat ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang, disebut "luar biasa" oleh Lahm. Penampilan gemilang kiper yang kini berusia 40 tahun itu di Bernabeu mengingatkannya pada dua pertandingan penting dalam karier Neuer.
Pertama, final Liga Champions 2020, yang dimenangkan Bayern atas Paris Saint-Germain berkat penyelamatan spektakuler Neuer terhadap bintang-bintang PSG saat itu, Neymar dan Kylian Mbappe. "Kedua, saya merasa seolah-olah kembali ke final Piala Dunia 2014," ungkap Lahm, yang saat itu sendiri berada di lapangan saat Jerman menang 1-0 atas Argentina melalui perpanjangan waktu di Rio de Janeiro.
Meskipun Neuer "tidak perlu menahan satu tembakan pun" dalam final tersebut, hal itu "menunjukkan dengan sempurna di mana letak beberapa kekuatan utamanya," tegas mantan kapten tim nasional Jerman itu. Mengapa demikian? "Neuer membuat para penyerang gentar - ia memengaruhi kualitas penyelesaian mereka," jelas Lahm, yang juga bermain bersama Neuer di Bayern selama enam tahun dan mengakhiri kariernya pada 2017 setelah 517 penampilan untuk FCB.
Lahm menjelaskan tesisnya: "Melawan Neuer, mengambil risiko 80 persen dengan tendanganmu tidak cukup, bahkan 100 persen pun tidak cukup. Kamu harus mengambil risiko 110 persen." Untuk mengalahkan kiper Bayern, kamu tidak bisa memilih antara kekuatan atau presisi, melainkan "kamu membutuhkan keduanya untuk mencetak gol - dan biasanya keduanya harus sempurna. Jadi, beberapa tendangan kadang-kadang meleset atau melambung. Atau tidak cukup akurat," kata Lahm.
- getty
Philipp Lahm: Manuel Neuer juga memengaruhi kualitas penyelesaian peluang, bahkan bagi para penyerang top
Aura ketangguhan mutlak yang dimiliki Neuer bahkan membuat para pemain terbaik di bidangnya pun gagal memanfaatkan peluang-peluang mereka dengan sempurna. "Di final 2014, Lionel Messi atau Gonzalo Higuain kadang-kadang menembak begitu akurat sehingga mereka membuang peluang yang biasanya mereka konversi menjadi gol. Dan pekan lalu di Madrid, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe meleset dalam pertandingan karena penyelamatan-penyelamatan Neuer sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka," kata Lahm dengan yakin.
Neuer adalah "kiper abad ini" dan "Mr. Tak Terkalahkan," lanjut pria berusia 42 tahun itu dengan antusias. "Sebagai penyerang, Anda berhadapan dengan beruang grizzly. Namun, pada saat yang sama, Manuel adalah kiper yang tidak mengandalkan aksi sensasional atau gerakan berlebihan. Ia tidak menunjukkan aksi melompat yang tidak perlu atau gerakan teatrikal yang tujuannya hanya untuk pamer. [...] Jika bola masih bisa ditangkap, ia selalu menetralisirnya dengan cara yang paling efektif."
Karena Neuer juga merupakan pemain sepak bola yang sangat baik, "tim akan jauh lebih mudah bermain melalui dia dalam situasi tekanan," tegas Lahm. "Kami selalu memiliki kepercayaan padanya dan dia telah memberikan kami opsi dalam hampir semua situasi."
Manuel Neuer "seharusnya memang memenangkan Ballon d'Or"
Dalam laga kedua melawan Real Madrid, Bayern kembali membutuhkan Neuer yang sedang dalam performa terbaiknya untuk memastikan lolos ke semifinal Liga Champions. Kontrak pemain berpengalaman ini, yang telah berkali-kali membantah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia, akan berakhir pada akhir musim ini. Belum jelas apakah Neuer akan memperpanjang kontraknya satu tahun lagi, namun tren saat ini tampaknya mengarah pada kelanjutan kariernya.
"Saya tidak tahu bagaimana keputusan yang akan diambil Manuel," kata Lahm, yang menyadari kondisi fisik mantan penjaga gawang tim nasional tersebut: "Neuer saat ini mungkin sudah kehilangan 10 hingga 15 persen dari kondisi fisiknya di masa lalu." Di Madrid, ia tidak pernah "menahan bola yang 'tidak mungkin'," jelas Lahm. "Kekuatannya terletak pada ketenangan mutlaknya, kehadirannya, dan konsentrasinya. Banyak kiper bereaksi salah, terutama dalam pertandingan besar. Namun, Manuel Neuer justru menunjukkan kelas aslinya pada saat-saat seperti itu. Dengan kualitas ini, ia membantu tim-tim memenangkan gelar - bahkan hingga saat ini."
Neuer berada "sejajar dengan para legenda terbesar dalam sejarah sepak bola, setara dengan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo," puji Lahm kepada mantan rekan setimnya. "Dan dia seharusnya benar-benar pernah memenangkan Ballon d'Or. Siapa yang tidak setuju dengan itu?"
Pada 2014, setelah memainkan peran krusial dalam perjalanan Jerman menuju gelar Piala Dunia, Neuer berada di posisi terdekat. Namun, Messi dan Ronaldo tak terkejar; dengan finis di posisi ketiga, kiper Bayern itu mencapai peringkat terbaiknya di Ballon d'Or pada tahun itu. Sebagai kiper terbaik dunia, Neuer telah dianugerahi gelar tersebut sebanyak lima kali (2013 hingga 2016 dan 2020).
- Getty Images Sport
Gelar terbesar Manuel Neuer
Juara Dunia (1 kali)
2014 (Jerman)
Juara Liga Champions (2 kali)
2013 dan 2020 (FC Bayern München)
Juara Jerman (12 kali)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2025 (FC Bayern München)
Juara Dunia Klub (2x)
2014 dan 2021 (FC Bayern München)
Juara Piala DFB (6 kali)
2011 (FC Schalke 04), 2013, 2014, 2016, 2019, dan 2020 (FC Bayern München)
Juara Eropa U-21 (1 kali)
2009 (Jerman)