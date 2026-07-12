‘Dia sedang tidak enak badan’ - Penjelasan mengenai alasan di balik penampilan Erling Haaland yang kurang memuaskan dan pergantian pemainnya pada babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final Piala Dunia antara Norwegia melawan Inggris

Meskipun sebagian besar sorotan menjelang pertandingan berfokus pada pertarungan epik antara Harry Kane dan Haaland, striker asal Norwegia itu gagal menunjukkan dominasi seperti biasanya di lapangan. Menurut mantan striker Liga Premier Tony Cascarino, pemain berusia 25 tahun itu sedang mengalami masalah fisik yang mirip dengan yang dialami Declan Rice dari Inggris pada awal pekan ini.

Cascarino mengungkapkan bahwa ia menerima informasi dari dalam mengenai kondisi Haaland selama jeda pertandingan sistem gugur yang menegangkan tersebut. "Tidak, saya diberitahu tadi malam, saya mendapat pesan saat jeda babak pertama bahwa rupanya Erling Haaland sedang tidak sehat," kata Cascarino kepada World Cup Weekender di talkSPORT. "Dia adalah salah satu pemain lain yang menderita sakit. Jadi, jelas manajer telah menyinggung hal itu dengan menyebut masalah kebugaran, dan dia jelas terlihat tidak dalam kondisi prima. Apa pun yang kita katakan, dia memang terlihat tidak prima secara fisik. Dia ditarik keluar, dan dia tidak menyebut adanya cedera. Jadi saya menduga itu persis seperti yang baru saja saya katakan. Dia menderita karena tidak dalam kondisi sehat."