AFP
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‘Dia sedang tidak enak badan’ - Penjelasan mengenai alasan di balik penampilan Erling Haaland yang kurang memuaskan dan pergantian pemainnya pada babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final Piala Dunia antara Norwegia melawan Inggris
Wabah penyakit melanda raksasa Nordik
Meskipun sebagian besar sorotan menjelang pertandingan berfokus pada pertarungan epik antara Harry Kane dan Haaland, striker asal Norwegia itu gagal menunjukkan dominasi seperti biasanya di lapangan. Menurut mantan striker Liga Premier Tony Cascarino, pemain berusia 25 tahun itu sedang mengalami masalah fisik yang mirip dengan yang dialami Declan Rice dari Inggris pada awal pekan ini.
Cascarino mengungkapkan bahwa ia menerima informasi dari dalam mengenai kondisi Haaland selama jeda pertandingan sistem gugur yang menegangkan tersebut. "Tidak, saya diberitahu tadi malam, saya mendapat pesan saat jeda babak pertama bahwa rupanya Erling Haaland sedang tidak sehat," kata Cascarino kepada World Cup Weekender di talkSPORT. "Dia adalah salah satu pemain lain yang menderita sakit. Jadi, jelas manajer telah menyinggung hal itu dengan menyebut masalah kebugaran, dan dia jelas terlihat tidak dalam kondisi prima. Apa pun yang kita katakan, dia memang terlihat tidak prima secara fisik. Dia ditarik keluar, dan dia tidak menyebut adanya cedera. Jadi saya menduga itu persis seperti yang baru saja saya katakan. Dia menderita karena tidak dalam kondisi sehat."
- AFP
Kurangnya semangat yang menjadi ciri khas
Data statistik memperkuat bukti visual tersebut, di mana Haaland tampak kesulitan menemukan ritme permainannya saat berhadapan dengan John Stones dan Marc Guehi. Meskipun Alexander Sorloth gagal memberikan umpan silang kepadanya pada momen krusial saat Norwegia memimpin 1-0, justru kurangnya mobilitas Haaland secara keseluruhan yang membuat penonton di stadion Miami tercengang. Selain itu, striker Norwegia ini menjadi pusat kontroversi terbesar dalam pertandingan tersebut ketika gol Torbjorn Lysaker Heggem di babak kedua dianulir oleh VAR, setelah wasit memutuskan bahwa Haaland telah melakukan pelanggaran terhadap rekan setimnya di Man City kelak, Elliot Anderson, dalam proses terciptanya gol tersebut.
Cascarino semakin menekankan betapa seriusnya situasi tersebut, dengan mencatat bahwa gerakan-gerakan eksplosif yang biasanya ditunjukkan sang penyerang sama sekali tidak terlihat. "Dia memang sedang tidak fit, ya. Dia sudah tidak fit sebelum pertandingan," tambah Cascarino. "Dia memang tidak banyak menyentuh bola, tapi saya terkejut melihat betapa kurangnya energi yang dimilikinya. Dia dan Sorloth sama-sama terlihat tidak memiliki semangat yang biasanya, dan dia terlihat benar-benar… Saya hanya menatapnya setelah pertandingan dan berpikir, ya, apa yang saya dengar saat jeda babak pertama—saya katakan ini berdasarkan informasi dari seseorang yang pasti tahu—dia memang seharusnya [sakit], dia tidak dalam kondisi yang baik.”
Solbakken menjelaskan strategi penarikan pasukan
Pelatih Norwegia, Stale Solbakken, menegaskan setelah pertandingan bahwa menarik pemain andalannya itu merupakan keputusan yang mudah, didasarkan pada kondisi fisik sang pemain. Haaland, yang menjadi pemain paling menonjol bagi Norwegia dengan tujuh gol di turnamen ini, akhirnya kehabisan tenaga di tengah panasnya pertandingan perempat final.
Saat berbicara kepada wartawan, Solbakken mengatakan: "Itu bukanlah keputusan yang sulit untuk menariknya keluar, karena dia sudah kehabisan tenaga. Mungkin saya seharusnya menariknya keluar sepuluh menit lebih awal. Jelas, dia telah menjalani Piala Dunia yang luar biasa, dia mengerahkan seluruh energi dan kekuatannya dari pertandingan ke pertandingan. Saya rasa dia juga mengalami kram pada kaki di babak kedua, yang diperparah oleh kelelahan. Namun, dia telah melakukan segalanya yang dia bisa; menurut saya, dia sedikit kurang beruntung dalam beberapa situasi. Tapi dia mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan untuk kami; dia menjalani Piala Dunia yang fantastis."
- Getty Images Sport
Rice dan Haaland menghadapi tantangan yang serupa
Masalah kesehatan ini tidak hanya dialami oleh tim Norwegia, karena gelandang Inggris, Rice, juga harus berjuang melawan waktu agar bisa tampil dalam pertandingan tersebut. Bintang Arsenal itu dilaporkan telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari sebelum Thomas Tuchel memutuskan bahwa ia hanya mampu bermain selama 45 menit di babak perempat final. Tingkat kelelahan para pemain terbaik dunia telah menjadi topik pembicaraan utama seiring turnamen ini memasuki tahap-tahap akhir.
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