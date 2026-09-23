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'Dia sedang merajuk!' - Cole Palmer dituduh memalsukan cedera untuk menolak panggilan England dan Thomas Tuchel
Palmer mundur dari skuad Inggris
Palmer telah menarik diri dari skuad Inggris terbaru menjelang laga Nations League mereka. Bintang Chelsea itu awalnya dipanggil kembali oleh Tuchel setelah secara kontroversial tidak mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun ini. Namun, Palmer menjadi satu dari lima pemain yang mundur dari pemusatan latihan hanya lima hari sebelum Inggris menghadapi Spanyol.
Ia menyusul Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice, dan Tino Livramento dalam daftar panjang pemain yang menarik diri. Alasan resmi yang diberikan untuk absennya Palmer adalah masalah otot ringan. Terlepas dari pembaruan medis standar ini, kepergiannya memicu kontroversi tak terduga dan spekulasi intens terkait motif sebenarnya.
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Collins melontarkan tuduhan cedera palsu
Mantan bek Wales dan West Ham United, Collins, secara terbuka mempertanyakan keabsahan masalah fisik Palmer. Berbicara di podcast No Tippy Tappy Football, Collins berteori bahwa bintang Chelsea itu menyimpan kekesalan terhadap Tuchel.
"Saya akan bilang dia sedang ngambek," kata Collins saat membahas pengunduran diri tersebut. "Dia kesal karena tidak pergi ke Piala Dunia dan dia mundur. Dengar, itu pendapat saya."
Kebugaran bintang Chelsea diawasi ketat
Palmer menjalani musim lalu yang membuat frustrasi, karena bergelut dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus sehingga membatasinya hanya tampil sebagai starter dalam 24 pertandingan Premier League. Namun, ia menikmati awal yang brilian pada musim baru, tampil dalam seluruh tujuh pertandingan Chelsea sambil mencatatkan empat gol dan dua assist.
Berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai profesional, Collins tetap sangat skeptis terhadap kemunduran kebugaran yang terjadi secara mendadak itu, dengan mengatakan: "Saya tidak mengenal anak itu, tetapi sejujurnya, dari sudut pandang mantan pemain dan pemain, buat saya, dia sedang ngambek.
"Menurut saya sebagai mantan pemain, dia mendatangi pelatih kebugaran lalu bilang, 'Serius? Saya tidak berminat... bilang saja sesuatu, manajemen beban'. Dengar, mungkin bukan begitu, tetapi saya pernah bermain."
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England bersiap menghadapi ujian di Nations League
Dengan Palmer resmi menepi, James Garner dari Everton dan Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest dipanggil ke kamp timnas Inggris sebagai pelapis. Tuchel kini harus menyusun ulang opsi serangannya tanpa pemain Chelsea yang sedang on fire itu.
Inggris akan memulai kampanye Nations League mereka melawan Spanyol di Wembley. Setelah itu, mereka akan bertandang ke Prague untuk menghadapi Republik Ceko pada Selasa depan. Tim asuhan Tuchel melanjutkan jadwal padat mereka dengan menghadapi Kroasia di Rijeka pada 3 Oktober. Jeda internasional itu akhirnya ditutup dengan laga kembali melawan Republik Ceko di Wembley pada 6 Oktober.
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