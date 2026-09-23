Palmer telah menarik diri dari skuad Inggris terbaru menjelang laga Nations League mereka. Bintang Chelsea itu awalnya dipanggil kembali oleh Tuchel setelah secara kontroversial tidak mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun ini. Namun, Palmer menjadi satu dari lima pemain yang mundur dari pemusatan latihan hanya lima hari sebelum Inggris menghadapi Spanyol.

Ia menyusul Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice, dan Tino Livramento dalam daftar panjang pemain yang menarik diri. Alasan resmi yang diberikan untuk absennya Palmer adalah masalah otot ringan. Terlepas dari pembaruan medis standar ini, kepergiannya memicu kontroversi tak terduga dan spekulasi intens terkait motif sebenarnya.