Karamba Guirassy, saudara sekaligus penasihat pemain berusia 30 tahun itu, membantah spekulasi yang beredar mengenai kepindahan yang konon sudah pasti ke kota metropolitan Istanbul, Turki, untuk bergabung dengan Fenerbahçe, dan mengatakan: "Untuk memperjelas: Belum ada kesepakatan apa pun yang tercapai. Serhou saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk musim mendatang. Klaim mengenai kesepakatan lisan sama sekali tidak benar."
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"Dia sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk musim depan": Manajer pemain BVB Serhou Guirassy membuat pernyataan yang mengejutkan
Meskipun telah dibantah, suasana di Strobelallee sama sekali belum bisa bernapas lega. Fakta bahwa sang penyerang sedang menjajaki opsi-opsinya semakin mempertegas situasi yang genting bagi Borussia.
Guirassy, yang sejak kepindahannya pada musim panas 2024 menjadi pencetak gol terbaik BVB, menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Selain Fenerbahce, menurut informasi dari saluran berbayar, klub-klub besar ternama seperti Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid juga tertarik padanya.
Petinggi Dortmund menyadari betapa pentingnya penyerang ini. Untuk mencegah kemungkinan kehilangan sang penyerang, para petinggi sudah mengambil inisiatif.
- AFP
Keputusan Guirassy mungkin masih akan memakan waktu cukup lama
Dalam pembicaraan terbaru, menurut laporan tersebut, para petinggi BVB berusaha meyakinkan sang penyerang untuk tetap bertahan hingga akhir musim dan menawarkan prospek jangka panjang yang menarik baginya di Signal Iduna Park. Masalah bagi BVB: Pemain berusia 30 tahun itu kemungkinan besar baru akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di dunia sepak bola setelah Piala Dunia.
Melihat angka-angka mentah, terlihat jelas mengapa pemain asal Guinea ini begitu diminati dan BVB berjuang keras untuk mempertahankannya. Sejak 2024, Guirassy telah tampil dalam 96 pertandingan resmi untuk klub asal Westfalen tersebut, dengan 60 gol dan 15 assist yang dicatatkan oleh sang penyerang.
Apakah Asllani akan menggantikan Guirassy di BVB?
Jika Guirassy akhirnya tergoda oleh tawaran para peminat, BVB telah melakukan penjajakan di bursa transfer. Menurut informasi dari Sky, ada satu nama yang berada di urutan teratas daftar incaran Dortmund: Fisnik Asllani.
Penyerang muda TSG 1899 Hoffenheim ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi penyerang tengah, jika perebutan Guirassy pada musim panas ini berakhir dengan hasil yang tidak menguntungkan bagi BVB. Baru-baru ini, tampaknya telah dilakukan pembicaraan kembali dengan Asllani.
Terkait Guirassy, media Turki khususnya baru-baru ini ramai memberitakan bahwa penyerang tim nasional Guinea tersebut sudah mempersiapkan keberangkatannya ke Istanbul. Bahkan ada kabar mengenai kesepakatan lisan yang sudah pasti dengan klub tradisional Fenerbahce.