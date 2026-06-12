"Dia sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk musim depan": Manajer pemain BVB Serhou Guirassy membuat pernyataan yang mengejutkan

Meskipun telah dibantah, suasana di Strobelallee sama sekali belum bisa bernapas lega. Fakta bahwa sang penyerang sedang menjajaki opsi-opsinya semakin mempertegas situasi yang genting bagi Borussia.

Guirassy, yang sejak kepindahannya pada musim panas 2024 menjadi pencetak gol terbaik BVB, menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Selain Fenerbahce, menurut informasi dari saluran berbayar, klub-klub besar ternama seperti Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid juga tertarik padanya.

Petinggi Dortmund menyadari betapa pentingnya penyerang ini. Untuk mencegah kemungkinan kehilangan sang penyerang, para petinggi sudah mengambil inisiatif.