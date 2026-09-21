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'Dia sedang melesat!' - Bintang PSG Vitinha memuji Ferran Torres yang sedang on fire setelah dampaknya yang mengubah jalannya pertandingan dalam kemenangan Le Classique
Pemain pengganti memicu terobosan dalam derby
Vitinha melontarkan pujian untuk ketajaman penyelesaian akhir Torres setelah sang penyerang mengubah jalannya pertandingan hanya beberapa saat setelah masuk ke lapangan. Penyerang Spanyol itu memecah kebuntuan pada menit ke-66, melompat untuk menyambut umpan silang akurat dari Desire Doue dengan sundulan keras. Pujian hangat dari rekan setimnya itu menegaskan kian pentingnya peran pemain berusia 26 tahun tersebut saat ia menikmati performa impresif di ibu kota Prancis.
- Le Pictorium
Gelandang memuji ketajaman penyelesaian akhir
Berbicara kepada para wartawan di Velodrome setelah laga usai, Vitinha menyoroti efisiensi mematikan yang memungkinkan Torres membalikkan momentum kembali memihak PSG. Pemain internasional Portugal itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk menyamai standar klinis tersebut di sepertiga akhir lapangan demi mendorong kebangkitan kolektif mereka. Menyinggung kontribusi instan sang pemain pengganti dalam wawancara pasca-pertandingan, Vitinha berkata: "Saya harap dia terus seperti ini, dia sedang terbang! Kami perlu melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai level efisiensi itu. Kami sangat senang memilikinya."
Warga Spanyol itu mendedikasikan kemenangan tandang
Sundulan itu membuat koleksi gol Torres di liga menjadi empat dari lima penampilan, setelah sebelumnya ia mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Slovan Bratislava. Meski Angel Gomes dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Marseille, gol jarak dekat Marquinhos dan kartu merah Timothy Weah memastikan tiga poin penuh menjadi milik juara bertahan.
Merefleksikan kontribusi penentunya dan mendedikasikan kemenangan derby tersebut, Torres mengatakan kepada PSG TV: "Saya sangat senang. Saya hanya ingin memenangi pertandingan ini untuk para fans, untuk para pendukung kami, yang tidak bisa berada di sini. Kemenangan ini untuk mereka. Saya hanya ingat Desire mengambil bola dan saya melakukan pergerakan ke belakang lini pertahanan. Saya hanya melihat bola datang kepada saya dan melihat bola masuk. Saya merayakannya bersama rekan-rekan setim saya, dan itu adalah momen yang sangat bagus."
- AFP
Perburuan gelar segera berlanjut
Meraih baru kemenangan liga kedua mereka mengangkat tim asuhan Luis Enrique ke peringkat keenam, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Monaco. Kompetisi domestik kini jeda untuk agenda internasional sebelum PSG kembali pada 10 Oktober dengan bentrokan pekan keenam melawan Le Mans. Performa Torres yang sedang panas memberi sang juara keunggulan penting dalam serangan saat mereka berupaya menjaga momentum di tengah jadwal yang padat.
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