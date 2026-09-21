Sundulan itu membuat koleksi gol Torres di liga menjadi empat dari lima penampilan, setelah sebelumnya ia mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Slovan Bratislava. Meski Angel Gomes dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Marseille, gol jarak dekat Marquinhos dan kartu merah Timothy Weah memastikan tiga poin penuh menjadi milik juara bertahan.

Merefleksikan kontribusi penentunya dan mendedikasikan kemenangan derby tersebut, Torres mengatakan kepada PSG TV: "Saya sangat senang. Saya hanya ingin memenangi pertandingan ini untuk para fans, untuk para pendukung kami, yang tidak bisa berada di sini. Kemenangan ini untuk mereka. Saya hanya ingat Desire mengambil bola dan saya melakukan pergerakan ke belakang lini pertahanan. Saya hanya melihat bola datang kepada saya dan melihat bola masuk. Saya merayakannya bersama rekan-rekan setim saya, dan itu adalah momen yang sangat bagus."