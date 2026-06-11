"Dia sebaiknya pensiun saja!" - Julian Nagelsmann mendapat nasihat karier yang luar biasa dari legenda Jerman menjelang Piala Dunia

Matthaus berpendapat bahwa puncak karier di sepak bola internasional seharusnya menjadi titik akhir bagi Nagelsmann. Mantan kapten timnas Jerman yang legendaris itu mengusulkan skenario di mana mantan pelatih Bayern Munich tersebut meninggalkan DFB di puncak kejayaannya, alih-alih menyelesaikan kontrak yang sedang dijalaninya.

Berbicara kepada Bild, Matthaeus menjelaskan alasan di balik kemungkinan kepergian mengejutkan tersebut setelah memenangkan turnamen. "Jika dia menjadi juara dunia, dia seharusnya mengundurkan diri atas kemauannya sendiri," katanya. "Dia kemudian akan menjadi pelatih juara dunia termuda ketiga sepanjang masa setelah Alberto Suppici dari Uruguay pada 1930 dan Mario Zagallo dari Brasil pada 1970. Apa yang akan terjadi setelah itu? Saya tidak tahu, tapi saya bisa membayangkan bahwa dia kemudian ingin kembali ke urusan sehari-hari."