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"Dia sebaiknya pensiun saja!" - Julian Nagelsmann mendapat nasihat karier yang luar biasa dari legenda Jerman menjelang Piala Dunia
Kemenangan adalah sinyal akhir yang mutlak
Matthaus berpendapat bahwa puncak karier di sepak bola internasional seharusnya menjadi titik akhir bagi Nagelsmann. Mantan kapten timnas Jerman yang legendaris itu mengusulkan skenario di mana mantan pelatih Bayern Munich tersebut meninggalkan DFB di puncak kejayaannya, alih-alih menyelesaikan kontrak yang sedang dijalaninya.
Berbicara kepada Bild, Matthaeus menjelaskan alasan di balik kemungkinan kepergian mengejutkan tersebut setelah memenangkan turnamen. "Jika dia menjadi juara dunia, dia seharusnya mengundurkan diri atas kemauannya sendiri," katanya. "Dia kemudian akan menjadi pelatih juara dunia termuda ketiga sepanjang masa setelah Alberto Suppici dari Uruguay pada 1930 dan Mario Zagallo dari Brasil pada 1970. Apa yang akan terjadi setelah itu? Saya tidak tahu, tapi saya bisa membayangkan bahwa dia kemudian ingin kembali ke urusan sehari-hari."
- Getty Images Sport
Sudut pandang alternatif
Meskipun Nagelsmann telah menyesuaikan diri dengan ritme kompetisi internasional sejak mengambil alih jabatan pada 2023, Matthaus menduga pelatih berusia 38 tahun itu mungkin merindukan intensitas pertandingan klub. Namun, ia juga menyampaikan sudut pandang lain, sambil menambahkan: "Di sisi lain, mungkin ia kini sudah terlalu menyukai tugasnya di tim nasional, di mana ia tidak berada di bawah sorotan dan tidak dihadapkan pada tantangan setiap hari kecuali saat turnamen."
Tidak ada alasan jika terjadi kegagalan
Meskipun prospek kesuksesan akhir menawarkan satu jalan keluar, Matthaus sama tegasnya dalam membahas konsekuensi kegagalan. Jerman tergabung dalam Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador, dan ekspektasi publik sangat tinggi pasca tersingkirnya mereka di babak perempat final oleh Spanyol pada Euro 2024.
Matthaus memperingatkan bahwa bencana dini lainnya akan membuat posisi manajer tidak dapat dipertahankan. "Namun, jika ia tersingkir di babak penyisihan, ia harus mengundurkan diri. Maka tidak ada alasan untuk melanjutkan. Tapi saya bahkan tidak ingin memikirkan skenario ini," katanya, menyadari tekanan yang dihadapi DFB untuk menghindari terulangnya bencana tahun 2018 dan 2022 di bawah Joachim Low dan Hansi Flick.
- AFP
Perjalanan Jerman menuju bintang kelima
Jerman akan memulai kampanye mereka melawan Curacao yang diunggulkan pada hari Minggu, dilanjutkan dengan laga melawan Pantai Gading dan Ekuador. Setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup pada dua Piala Dunia terakhir, tujuan utama mereka adalah melewati fase awal sebelum menghadapi lima pertandingan sistem gugur yang diperlukan untuk mengamankan bintang kelima di jersey mereka.
Matthaus tetap fokus pada cara penampilan tim daripada sekadar hasil, dan menekankan pentingnya pendekatan yang penuh semangat dari skuad. "Itu tergantung pada caranya!" tegasnya, menekankan bahwa tim asuhan Nagelsmann harus menunjukkan wajah yang berani di panggung dunia jika mereka ingin meyakinkan publik dan para pakar bahwa sepak bola Jerman benar-benar kembali ke puncak.