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"Dia sebaiknya pensiun saja!" - Cristiano Ronaldo disebut "belum cukup bagus" untuk membela Portugal di Euro 2028 setelah penampilan yang "mengecewakan" di Piala Dunia
Riise mengkritik keras gaya kepemimpinan Martinez setelah Piala Dunia yang 'menyedihkan'
Riise berpendapat bahwa mantan pelatih Portugal, Roberto Martinez, secara mendasar salah menangani situasi Ronaldo selama masa jabatannya. Kegagalan Selecao baru-baru ini di Piala Dunia 2026 telah memicu perdebatan sengit mengenai keterlibatan pemain berusia 41 tahun itu dalam susunan starting XI, dengan para kritikus berpendapat bahwa kehadirannya membatasi fleksibilitas taktis tim.
Berbicara atas nama BestBettingSites, Riise mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara sang pemain veteran diperlakukan. "Saya tahu pelatih Portugal sangat menyukai Ronaldo, tapi menurut saya seluruh situasi seputar Ronaldo di Piala Dunia ini cukup menyedihkan," kata Riise. "Pada satu titik dia tidak mencetak gol, lalu dia mengatakan dirinya sudah kembali setelah mencetak beberapa gol, dan kemudian dia menghilang lagi. Saya rasa Roberto Martínez tidak menangani situasi ini dengan cara yang tepat. Dia seharusnya bersikap lebih tegas dan memprioritaskan tim daripada pemain individu."
- AFP
Belum cukup bagus untuk Euro 2028
Meskipun Ronaldo berstatus sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, Riise bersikukuh bahwa mantan penyerang Real Madrid dan Manchester United itu tidak lagi memiliki atribut yang dibutuhkan untuk bermain di level elit. Menjelang Euro 2028, pria asal Norwegia ini yakin sudah waktunya bagi Ronaldo untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada generasi baru talenta Portugal untuk mengambil alih tongkat estafet.
"Saya tidak berpikir Ronaldo akan siap untuk Euro, dan saya juga tidak berpikir dia saat ini cukup baik untuk bermain bagi Portugal di level tersebut," tambah Riise. "Dia seharusnya mengakhiri karier internasionalnya dan menyerahkan kesempatan kepada para pemain muda. Sepak bola modern sangat menuntut secara fisik; Anda membutuhkan kesebelas pemain berlari dan berjuang untuk tim, kecuali jika Anda adalah Messi. Ronaldo tidak lagi melakukan itu, dan saya pikir kehadirannya justru melemahkan tim Portugal daripada membantunya."
Kekecewaan Piala Dunia 2026
Desakan agar Ronaldo pensiun semakin gencar setelah perjalanan Portugal di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan menyakitkan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol. Ronaldo terlihat meninggalkan lapangan sambil menangis, setelah hanya mampu mencetak satu gol di babak gugur. Meskipun demikian, striker Al-Nassr itu menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil "keputusan terburu-buru" terkait masa depannya segera setelah kekalahan tersebut.
Merenungkan kariernya setelah tersingkir, Ronaldo berkata: “Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya telah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, ini memang Piala Dunia terakhir saya, tetapi sekarang saya akan memiliki waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidaklah penting apakah saya akan melanjutkan karier atau tidak.”
- Getty Images
Yesus mengabaikan para pengkritik-Nya
Meskipun Riise menyerukan pemutusan hubungan yang tegas, manajemen baru di Lisbon tampaknya bergerak ke arah yang berbeda. Jorge Jesus, yang menggantikan Martinez setelah pelatih asal Spanyol itu mengundurkan diri dari jabatannya, telah mengisyaratkan niatnya untuk mempertahankan sang kapten dalam skuad menjelang Nations League dan siklus Euro 2028 mendatang.
Perdebatan mengenai peran Ronaldo kemungkinan akan terus berlanjut seiring persiapan Portugal menuju Piala Dunia 2030, yang akan mereka selenggarakan bersama. Apakah pemenang Ballon d'Or lima kali ini mampu menyesuaikan permainannya untuk membungkam para skeptis seperti Riise masih harus dilihat, namun untuk saat ini, tekanan terhadap pemain Al-Nassr tersebut agar mundur belum pernah setinggi ini.
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