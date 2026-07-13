"Dia sebaiknya pensiun saja!" - Cristiano Ronaldo disebut "belum cukup bagus" untuk membela Portugal di Euro 2028 setelah penampilan yang "mengecewakan" di Piala Dunia

Riise berpendapat bahwa mantan pelatih Portugal, Roberto Martinez, secara mendasar salah menangani situasi Ronaldo selama masa jabatannya. Kegagalan Selecao baru-baru ini di Piala Dunia 2026 telah memicu perdebatan sengit mengenai keterlibatan pemain berusia 41 tahun itu dalam susunan starting XI, dengan para kritikus berpendapat bahwa kehadirannya membatasi fleksibilitas taktis tim.

Berbicara atas nama BestBettingSites, Riise mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara sang pemain veteran diperlakukan. "Saya tahu pelatih Portugal sangat menyukai Ronaldo, tapi menurut saya seluruh situasi seputar Ronaldo di Piala Dunia ini cukup menyedihkan," kata Riise. "Pada satu titik dia tidak mencetak gol, lalu dia mengatakan dirinya sudah kembali setelah mencetak beberapa gol, dan kemudian dia menghilang lagi. Saya rasa Roberto Martínez tidak menangani situasi ini dengan cara yang tepat. Dia seharusnya bersikap lebih tegas dan memprioritaskan tim daripada pemain individu."







