Kisah era Julian Nagelsmann di FC Bayern masih terpatri jelas dalam ingatan. Setelah pindah dari RB Leipzig ke Munich pada musim panas 2021, pemecatannya pada musim semi 2023 cukup mengejutkan. Thomas Tuchel kemudian menggantikannya, namun ia pun tak berhasil meraih kesuksesan jangka panjang di Munich.
Diterjemahkan oleh
"Dia sangat tertarik": Terungkap! FC Bayern sebenarnya sudah ingin mendatangkan Julian Nagelsmann ke Munich jauh lebih awal
Apa yang mungkin terjadi jika Bayern tidak ditolak oleh TSG Hoffenheim, yang diwakili oleh pemilik klub Dietmar Hopp, pada tahun 2015? Saat itu, FCB sudah mengincar talenta pelatih yang sedang naik daun tersebut dan ingin membawa Nagelsmann ke Munich. Hal ini diungkapkan oleh Michael Reschke, mantan Direktur Teknis Bayern, dalam podcast 'Nagelsmann – The Youngest One' dari t-online.
"Sebagai anak daerah, itu adalah kisah yang luar biasa baginya dan dia sangat ingin pindah ke Munich untuk menjadi pelatih U19 di bawah asuhan Pep Guardiola," kata Reschke.
- Getty Images Sport
Apakah Julian Nagelsmann sudah bergabung dengan FC Bayern pada tahun 2015? Uli Hoeneß berusaha keras, namun sia-sia
Uli Hoeneß pun dilaporkan sangat antusias dengan ide tersebut. Ia pun mengambil inisiatif untuk menghubungi pemilik TSG, Hopp, yang memiliki hubungan baik dengannya, dan memberitahukan rencana Bayern tersebut. Namun, rencana itu gagal, "karena Hopp menjelaskan kepada Uli: tidak ada peluang sama sekali. Dia pasti akan tetap di sini, kami masih punya banyak rencana dengannya."
Sudah sejak saat itu Hopp melihat Nagelsmann sebagai calon pelatih kepala tim senior, yang akhirnya ia jabat pada musim dingin 2016 saat usianya baru 28 tahun. Pada 2019, pelatih timnas Jerman saat ini pindah ke RB Leipzig, sebelum dua tahun kemudian ia menerima tawaran untuk pindah ke München. Pada 2022, Nagelsmann memenangkan gelar juara Bundesliga bersama Bayern.