"Dia sangat ramah kalau kamu menang!" - Jose Mourinho mengajarkan trik-trik bertahan yang curang kepada Marash Kumbulla, sementara bek Roma itu menyoroti "kelemahan" sang pelatih legendaris

Kumbulla memuji Mourinho karena telah mengasah naluri pertahanannya selama mereka bekerja sama di Stadio Olimpico.

"Sangat menyenangkan saat menang, tapi sulit jika kalah," kata Kumbulla kepada GOAL. "Dia lah yang membuat saya memahami beberapa hal, menjelaskan detail taktis kepada saya. Beberapa trik 'cerdas' yang berguna bagi seorang bek: melakukan pelanggaran daripada dikalahkan, mendapatkan kartu kuning saat diperlukan. Semua aspek yang saya pelajari dari bekerja dengannya."

Membahas apa yang ia gambarkan sebagai "kelemahan" Mourinho, Kumbulla menunjuk pada kejujuran sang pelatih dan rasa frustrasi yang terlihat setelah kekalahan.

"Jika kita ingin menyebutnya 'kekurangan', itu adalah kejujurannya dalam berinteraksi dengan orang lain," tambahnya. "Saat kalah, sulit berada di dekatnya; jika dia sedang tidak dalam mood yang baik, Anda bisa melihatnya dari wajahnya: hari setelah kekalahan, dia hampir tidak mengucapkan selamat tinggal. Dalam kasus seperti itu, lebih baik tidak terlalu banyak berbicara dengannya."