"Dia sangat ramah kalau kamu menang!" - Jose Mourinho mengajarkan trik-trik bertahan yang curang kepada Marash Kumbulla, sementara bek Roma itu menyoroti "kelemahan" sang pelatih legendaris
Kumbulla menyoroti pengaruh Mourinho di Roma
Kumbulla telah menjelaskan secara rinci pengaruh Mourinho terhadap perkembangannya selama mereka berdua bermain bersama di Roma. Bek asal Albania itu mengatakan bahwa pelatih asal Portugal itu membantunya memahami aspek taktis dan psikologis dari permainan bertahan di Serie A. Kumbulla mengakui bahwa Mourinho mendorong para pemain bertahan untuk menggunakan taktik-taktik yang kurang terpuji jika diperlukan. Bek tengah tersebut mengatakan bahwa mempelajari kapan harus melakukan pelanggaran taktis atau menerima kartu kuning menjadi bagian penting dari perkembangannya di bawah asuhan mantan pelatih Roma tersebut.
Kumbulla membagikan pandangannya tentang metode dan kepribadian Mourinho
Kumbulla memuji Mourinho karena telah mengasah naluri pertahanannya selama mereka bekerja sama di Stadio Olimpico.
"Sangat menyenangkan saat menang, tapi sulit jika kalah," kata Kumbulla kepada GOAL. "Dia lah yang membuat saya memahami beberapa hal, menjelaskan detail taktis kepada saya. Beberapa trik 'cerdas' yang berguna bagi seorang bek: melakukan pelanggaran daripada dikalahkan, mendapatkan kartu kuning saat diperlukan. Semua aspek yang saya pelajari dari bekerja dengannya."
Membahas apa yang ia gambarkan sebagai "kelemahan" Mourinho, Kumbulla menunjuk pada kejujuran sang pelatih dan rasa frustrasi yang terlihat setelah kekalahan.
"Jika kita ingin menyebutnya 'kekurangan', itu adalah kejujurannya dalam berinteraksi dengan orang lain," tambahnya. "Saat kalah, sulit berada di dekatnya; jika dia sedang tidak dalam mood yang baik, Anda bisa melihatnya dari wajahnya: hari setelah kekalahan, dia hampir tidak mengucapkan selamat tinggal. Dalam kasus seperti itu, lebih baik tidak terlalu banyak berbicara dengannya."
Sikap tegas Mourinho meninggalkan kesan yang mendalam
Meskipun Mourinho dikenal sebagai sosok yang tegas, Kumbulla juga mengenang dukungan yang diterimanya setelah mengalami cedera ligamen silang yang membuatnya absen dalam final Liga Europa Roma melawan Sevilla pada 2023.
Ia berkata: "Tak lama sebelum final Liga Europa melawan Sevilla, untuk menghibur saya setelah cedera ligamen cruciatum yang membuat saya tidak bisa bermain di pertandingan itu, Mourinho menjelaskan pentingnya gol saya melawan Real Sociedad di leg pertama perempat final: kami menang 2-0 di kandang, dan itu adalah hasil yang krusial karena kami memasuki leg kedua di Spanyol dengan keunggulan dua gol."
Kumbulla melanjutkan kariernya setelah mengalami cedera yang menghambat
Kumbulla, yang saat ini dipinjamkan oleh Roma ke Mallorca, kini berupaya membangun kembali performa terbaiknya setelah pulih dari cedera otot serius yang menghambat perkembangannya. Meskipun terdapat opsi untuk menjadikan transfer sang bek ini permanen, masih harus dilihat apakah klub La Liga tersebut akan mengaktifkan klausul tersebut, mengingat ia baru tampil dalam delapan pertandingan liga musim ini akibat kesulitan menjaga kebugaran akibat masalah cedera.