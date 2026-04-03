"Dia sangat menyesal" - Manajer Arsenal Renee Slegers mengungkapkan percakapannya dengan Katie McCabe setelah insiden tarik rambut yang kontroversial terhadap Alyssa Thompson dari Chelsea

Slegers telah mengomentari momen kontroversial yang melibatkan McCabe dan Thompson dalam laga Eropa tengah pekan ini. Insiden tersebut, di mana bek asal Irlandia itu menarik rambut pemain sayap muda asal Amerika Serikat itu, memicu kemarahan manajer Chelsea, Sonia Bompastor, yang secara mengejutkan mengeluarkan ponselnya saat wawancara pasca-pertandingan untuk menunjukkan apa yang menurutnya seharusnya mendapat kartu merah.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Slegers mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan pribadi dengan beknya untuk mengklarifikasi situasi. "Ya, saya sudah melihatnya, saya juga sudah berbicara dengan Katie hari ini, dia sangat menyesal atas kejadian tersebut dan sangat disayangkan hal itu terjadi," jelas sang pelatih.