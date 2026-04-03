"Dia sangat menyesal" - Manajer Arsenal Renee Slegers mengungkapkan percakapannya dengan Katie McCabe setelah insiden tarik rambut yang kontroversial terhadap Alyssa Thompson dari Chelsea
Slegers menanggapi insiden McCabe-Thompson
Slegers telah mengomentari momen kontroversial yang melibatkan McCabe dan Thompson dalam laga Eropa tengah pekan ini. Insiden tersebut, di mana bek asal Irlandia itu menarik rambut pemain sayap muda asal Amerika Serikat itu, memicu kemarahan manajer Chelsea, Sonia Bompastor, yang secara mengejutkan mengeluarkan ponselnya saat wawancara pasca-pertandingan untuk menunjukkan apa yang menurutnya seharusnya mendapat kartu merah.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Slegers mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan pribadi dengan beknya untuk mengklarifikasi situasi. "Ya, saya sudah melihatnya, saya juga sudah berbicara dengan Katie hari ini, dia sangat menyesal atas kejadian tersebut dan sangat disayangkan hal itu terjadi," jelas sang pelatih.
Insiden itu membayangi pertandingan yang luar biasa
Slegers menyayangkan bahwa insiden tersebut mengaburkan penampilan sepak bola yang berkualitas tinggi: "Menurut saya, hal itu cukup mengalihkan perhatian dari pertandingan itu sendiri, karena jika kita melihat pertandingan, kualitas permainannya, serta semua pertarungan—baik yang besar maupun kecil—di lapangan sepanjang dua pertandingan ini, menurut saya, itu adalah penampilan yang luar biasa dari sepak bola wanita."
McCabe membantah adanya niat
Seiring dengan viralnya rekaman insiden tersebut, McCabe pun angkat bicara di media sosial untuk menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut. Bek asal Irlandia itu menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik kontak fisik tersebut, dan menulis di Instagram: "Saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa saya benar-benar hanya mencoba meraih bajunya; saya sama sekali tidak bermaksud menarik rambut orang lain. Saya sangat menghormati Thompson."
Ambisi di Piala FA dan Tantangan Brighton
Setelah sepuluh tahun tanpa gelar sejak kemenangan terakhir mereka di Piala FA, tekanan semakin meningkat pada Arsenal untuk meraih trofi domestik sebagai pelengkap kesuksesan mereka di level Eropa. Slegers menekankan bahwa timnya sangat menyadari bobot historis di balik kompetisi ini. Setelah menghabiskan tenaga fisik dan mental untuk menyingkirkan Chelsea dari kompetisi Eropa, fokus harus segera beralih ke The Seagulls agar harapan mereka meraih trofi tetap hidup.
"Sudah sepuluh tahun bagi kami, bagi Arsenal, jadi kami sangat menyadari hal itu dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kami," kata Slegers. "[Brighton] menguasai bola dengan sangat baik... mereka berani dalam permainan mereka, mereka melakukan rotasi, jadi saya pikir mereka berusaha mendominasi pertandingan dengan bola."