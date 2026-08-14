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'Dia sangat mempercayai Patrick Kluivert' - Xavi diminta merekrut legenda Barcelona itu sebagai asisten barunya di timnas Belanda
Asisten manajer ideal Xavi teridentifikasi
De Boer secara terbuka mendesak Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belanda (KNVB) untuk menunjuk Kluivert sebagai asisten pelatih bagi pelatih kepala baru Xavi. Juru taktik asal Spanyol itu secara resmi diperkenalkan sebagai penerus Ronald Koeman pada Rabu. Xavi menjadi pelatih asing pertama yang menangani tim nasional Belanda sejak Ernst Happel.
Saat ia bersiap menjalani peran bertekanan tinggi itu, pencarian saat ini sedang berlangsung untuk memfinalisasi staf kepelatihannya. De Boer meyakini bahwa Kluivert, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten di bawah Louis van Gaal, adalah kandidat yang sempurna untuk membantu pelatih asal Spanyol itu beradaptasi dengan lingkungan barunya.
- Getty
Ikatan kuat yang terjalin di Barcelona
Xavi dan Kluivert menghabiskan beberapa tahun bermain bersama di Barcelona, membangun hubungan yang kuat di dalam dan luar lapangan. De Boer menegaskan bahwa kedekatan yang sudah terjalin sebelumnya itulah yang tepat dibutuhkan manajer baru itu saat ia memasuki level sepak bola internasional.
Berbicara kepada De Telegraaf, De Boer menjelaskan: "Xavi dan Patrick bukan hanya mantan rekan setim, tetapi juga sahabat baik. Xavi membutuhkan seseorang di stafnya yang bisa ia percaya sepenuhnya, dan ia memercayai Patrick secara membabi buta.
"Kluivert berbicara dalam bahasa Belanda dan Spanyol, selain bahasa Inggris dan Prancis, sudah pernah menjadi asisten pelatih tim nasional di bawah Louis van Gaal, dan mengenal sepak bola Belanda dengan baik. Semua itu pada akhirnya akan membantu Xavi."
Keberagaman dan keterampilan komunikasi yang esensial
Di luar persahabatan pribadi mereka, kemampuan bahasa Kluivert akan sangat berharga di area teknis. Ia fasih berbahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol, sehingga memungkinkannya menjembatani potensi kesenjangan komunikasi di ruang ganti secara efektif. De Boer juga menyoroti bagaimana latar belakang Kluivert bisa berdampak positif pada dinamika skuad. Namun, ia menegaskan bahwa kepercayaan tetap menjadi faktor utama untuk kemungkinan penunjukan tersebut.
"Saya pikir fakta bahwa kedatangan Patrick bagus untuk keberagaman, karena tim nasional Belanda terdiri dari banyak pemain keturunan Suriname dan Antillen, adalah nilai tambah yang bagus, tetapi itu bukan hal yang paling penting," tambahnya. "Hal yang paling penting adalah bahwa dia adalah sosok yang bisa dipercaya Xavi."
- Getty Images
Memfinalisasi susunan pelatih baru
Sementara Xavi memulai masa jabatannya, federasi Belanda sudah mengonfirmasi bahwa Ruud van Nistelrooij dan Patrick Lodewijks akan dipertahankan dalam staf pelatih. Kehadiran Kluivert akan melengkapi tim staf yang bertabur bintang untuk Belanda.
Pelatih kepala asal Spanyol itu kini akan bekerja sama erat dengan jajaran petinggi dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan staf teknisnya sebelum mempersiapkan rangkaian laga internasional pertamanya.
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