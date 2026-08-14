Xavi dan Kluivert menghabiskan beberapa tahun bermain bersama di Barcelona, membangun hubungan yang kuat di dalam dan luar lapangan. De Boer menegaskan bahwa kedekatan yang sudah terjalin sebelumnya itulah yang tepat dibutuhkan manajer baru itu saat ia memasuki level sepak bola internasional.

Berbicara kepada De Telegraaf, De Boer menjelaskan: "Xavi dan Patrick bukan hanya mantan rekan setim, tetapi juga sahabat baik. Xavi membutuhkan seseorang di stafnya yang bisa ia percaya sepenuhnya, dan ia memercayai Patrick secara membabi buta.

"Kluivert berbicara dalam bahasa Belanda dan Spanyol, selain bahasa Inggris dan Prancis, sudah pernah menjadi asisten pelatih tim nasional di bawah Louis van Gaal, dan mengenal sepak bola Belanda dengan baik. Semua itu pada akhirnya akan membantu Xavi."