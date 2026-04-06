"Dia sangat ingin memasukkannya": Lothar Matthäus mengungkap tuntutan kontroversial Nico Schlotterbeck dalam negosiasi kontrak dengan BVB

Kontrak Schlotterbeck di Borussia Dortmund masih berlaku hingga musim panas 2027. Selama berbulan-bulan, pihak Borussia Dortmund telah berupaya memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Dalam beberapa hari terakhir, topik ini kembali menjadi sorotan ketika bek tengah tersebut membantah adanya kesepakatan yang akan tercapai setelah pertandingan internasional bersama timnas Jerman melawan Ghana. Ia menyebutkan, antara lain, bahwa ia telah lama bernegosiasi dengan mantan direktur olahraga BVB, Sebastian Kehl, namun kini harus berbicara dengan penggantinya, Ole Book.

Pembicaraan tersebut berlangsung pada Rabu lalu, seperti yang dikonfirmasi Book setelah kemenangan Dortmund 2-0 pada Sabtu malam di Bundesliga. Dan Schlotterbeck meredakan pernyataannya dari awal pekan ini, saat ia menekankan: "Saya ingin mengklarifikasi hal ini karena tentu saja banyak yang menyerang saya secara pribadi. Jika media menulis bahwa saya akan menandatangani kontrak minggu ini dan ternyata saya tidak menandatanganinya, saya pun jadi terlihat bodoh. Saya tidak bisa benar-benar memuaskan siapa pun."

Lebih lanjut, bek berusia 26 tahun itu mengatakan: "Saya telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Lars (Ricken, red.) dan Ole. Kami akan melanjutkan pembicaraan ini minggu ini. Kemudian, saya rasa, tidak akan lama lagi sampai saya mengambil keputusan."