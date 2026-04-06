Pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional Jerman, Lothar Matthäus, menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck di BVB yang dilakukan lebih awal terhambat oleh tuntutan akan klausul pelepasan yang berlaku untuk musim panas ini.
"Dia sangat ingin memasukkannya": Lothar Matthäus mengungkap tuntutan kontroversial Nico Schlotterbeck dalam negosiasi kontrak dengan BVB
Dalam wawancara dengan Sky 90, pria berusia 65 tahun itu mengatakan: "Dia sangat ingin klausul pelepasan setelah Piala Dunia dimasukkan ke dalam kontraknya. Dengan harapan bahwa ia bisa kembali menjadi sorotan setelah Piala Dunia, dengan kesuksesan tim nasional Jerman sebagai pemain inti di lini pertahanan tengah, sehingga pada akhirnya mungkin ia mendapat kesempatan untuk pindah ke klub yang lebih besar – dengan penghargaan yang mungkin lebih tinggi daripada yang ia dapatkan di Dortmund."
Namun, rincian klausul yang mungkin tersebut belum sepenuhnya jelas. "Menurut saya, hal itu masih sedikit dalam pembahasan. Dan saya tahu bahwa Dortmund bersedia memberikan klausul pelepasan tersebut kepadanya," kata Matthäus.
Kontrak Nico Schlotterbeck di BVB berlaku hingga 2027
Kontrak Schlotterbeck di Borussia Dortmund masih berlaku hingga musim panas 2027. Selama berbulan-bulan, pihak Borussia Dortmund telah berupaya memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Dalam beberapa hari terakhir, topik ini kembali menjadi sorotan ketika bek tengah tersebut membantah adanya kesepakatan yang akan tercapai setelah pertandingan internasional bersama timnas Jerman melawan Ghana. Ia menyebutkan, antara lain, bahwa ia telah lama bernegosiasi dengan mantan direktur olahraga BVB, Sebastian Kehl, namun kini harus berbicara dengan penggantinya, Ole Book.
Pembicaraan tersebut berlangsung pada Rabu lalu, seperti yang dikonfirmasi Book setelah kemenangan Dortmund 2-0 pada Sabtu malam di Bundesliga. Dan Schlotterbeck meredakan pernyataannya dari awal pekan ini, saat ia menekankan: "Saya ingin mengklarifikasi hal ini karena tentu saja banyak yang menyerang saya secara pribadi. Jika media menulis bahwa saya akan menandatangani kontrak minggu ini dan ternyata saya tidak menandatanganinya, saya pun jadi terlihat bodoh. Saya tidak bisa benar-benar memuaskan siapa pun."
Lebih lanjut, bek berusia 26 tahun itu mengatakan: "Saya telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Lars (Ricken, red.) dan Ole. Kami akan melanjutkan pembicaraan ini minggu ini. Kemudian, saya rasa, tidak akan lama lagi sampai saya mengambil keputusan."
Apakah proyek perpanjangan Schlotterbeck akan selesai dengan cepat?
Seperti dilaporkan oleh Bild, ada dua faktor yang kini mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut dapat segera diumumkan. Pertama, Schlotterbeck merasa bahwa dengan "taktik menunda-nunda", ia berisiko kehilangan kepercayaan besar yang dimilikinya di mata para penggemar. Selain itu, tidak ada satu pun klub papan atas yang "benar-benar serius" dalam upaya merekrutnya.
Ia membiarkan pintu belakang untuk pindah ke klub raksasa Eropa tetap terbuka melalui klausul pelepasan yang disebutkan Matthäus, berupa biaya transfer yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.
Data performa Nico Schlotterbeck di BVB
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 155 10 18 26 3