Dia sangat ingin bergabung dengan BVB! "Jenius sepak bola" yang mengungguli Lamine Yamal dan membuat seluruh bangsa patah hati

Sampai saat ini, belum diketahui apa yang dipikirkan Jean Kindermans saat itu. Pria yang kini berusia 61 tahun itu telah bekerja selama hampir 19 tahun sebagai koordinator pembinaan pemain muda di RSC Anderlecht, klub dengan gelar juara terbanyak di Belgia. Dialah yang berhasil memboyong Konstantinos Karetsas—yang saat ini sedang gencar-gencarnya diincar oleh BVB—dari tim junior KRC Genk pada musim panas 2020.
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Namun, dua setengah tahun kemudian, pemain berbakat keturunan Yunani itu kembali. Hal ini juga berkaitan dengan Kindermans, yang pada saat itu terlihat semakin menjauh dari klub tempatnya lama berkarier dan akhirnya memutuskan untuk hengkang pada akhir Januari 2024. Fakta Menarik: Sejak dua minggu lalu, ia kembali bekerja untuk Anderlecht sebagai Direktur Teknis di sektor akademi.
Sesaat sebelum Kindermans hengkang dari klub asal Brussel tersebut, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Pada 1 September 2023, Karetsas mencatatkan sejarah sepak bola Belgia. Gelandang serang tersebut mencetak gol pertamanya untuk Jong Genk di Divisi 2—dengan kaki kanannya yang kurang dominan—dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah sepak bola profesional Belgia. Lawannya: RSC Anderlecht.
Bahkan dalam pertandingan pertamanya, remaja berusia 15 tahun saat itu—yang tumbuh besar hanya 200 meter dari Stadion KRC—telah memberikan assist untuk gol kemenangan. Kedua pencapaian tersebut merupakan rekor di Belgia; belum pernah ada pemain yang lebih muda dari dia. Di tim cadangan Genk, Karetsas langsung diturunkan sebagai starter dalam sembilan pertandingan liga pertamanya pada usia tersebut. "Saya berharap bisa sesekali diturunkan di Jong Genk mulai usia 16 tahun. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya sekarang sudah bisa menjadi starter," katanya saat itu kepada surat kabar Het Belang van Limburg.
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Konstantinos Karetsas: Klub-klub papan atas menawarkan jumlah uang yang fantastis untuk "jenius sepak bola" ini
Fakta bahwa Karetsas memulai kariernya di sepak bola profesional bersama klub kota kelahirannya menimbulkan kontroversi besar di kalangan Anderlecht. Di sana, beberapa pelatih akademi muda telah menjulukinya sebagai “jenius sepak bola”. Karetsas sudah dianggap sebagai salah satu talenta terbesar Belgia sejak usia 12 atau 13 tahun.
Anderlecht telah memiliki akademi terbaik di negara ini selama bertahun-tahun. Hal ini terutama berkat Kindermans, yang menemukan pemain-pemain seperti Romelu Lukaku, Youri Tielemans, atau Jeremy Doku. Namun, pada masa Karetsas, klub ini mengalami fase ketidakstabilan selama bertahun-tahun di tingkat kepemimpinan. Pemilik klub berganti dua kali, keputusan kepegawaian yang keliru diambil, dan Anderlecht terjerumus ke dalam krisis berkepanjangan, termasuk krisis keuangan.
Orang tua Karetsas khawatir hal ini akan berdampak negatif pada putra mereka — dan kabar ini pun menyebar di kalangan industri sepak bola. OSC Lille menjadi klub pertama yang menunjukkan minat dan ingin menjadikan pemain muda ini sebagai Eden Hazard berikutnya. Klub-klub elit Belgia pun mulai menunjukkan minat, dan Karetsas menerima tawaran pertama dari Manchester City, Chelsea, Juventus Turin, AC Milan, Eindhoven, serta BVB. Sebagian besar tawaran tersebut melibatkan jumlah uang yang sangat besar untuk seorang anak berusia 14 tahun.
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Karetsas mengambil keputusan yang tepat sekali bersama Genk
Keluarga Karetsas selalu menolak tawaran tersebut. Hanya Ajax Amsterdam yang datang langsung ke lokasi untuk melihat situasi di sana. Hasilnya: Menurut mereka, tidak ada yang memenuhi kriteria sebaik Genk, mantan klub Karetsas yang juga tertarik padanya.
"Anderlecht telah merawat saya dengan baik dan juga memberi saya keyakinan yang diperlukan untuk melanjutkan karier di sana. Namun, rencana yang diajukan Genk lebih cocok untuk saya," katanya. "Klub ini memberi kesempatan kepada para pemain muda dan terkenal karena sering mempromosikan banyak pemain muda ke tim utama." Lihat saja bintang-bintang dunia seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois.
Tiga setengah tahun kemudian, dapat disimpulkan: Keputusan Karetsas benar-benar tepat. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada usia 15 tahun dan sejak saat itu menunjukkan perkembangan yang sungguh menakjubkan.
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Karetsas di KRC Genk: 40 kontribusi gol dalam 112 pertandingan
"Meskipun usianya masih muda, ia dengan cepat menonjol sebagai salah satu pemain terbaik," kata Daan Slingers, Pemimpin Redaksi portal sepak bola besar Belgia VoetbalPrimeur.be, kepada SPOX. "Karetsas memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Ia mampu berputar dengan cepat, merupakan pemain yang sangat ahli dalam menggiring bola, dan memiliki penglihatan yang luar biasa untuk memberikan umpan mematikan. Ia memiliki pandangan permainan yang luar biasa dan memahami permainan pada level yang sangat tinggi. Selain itu, ia mampu mengalihkan arah permainan dengan tepat dan selalu mencari koneksi dengan rekan-rekan setimnya."
Sejauh ini, Karetsas telah tampil dalam 112 pertandingan di level profesional. 92 di antaranya untuk tim utama, di mana ia melakukan debut pada awal Mei 2024 dan sudah menjadi pemain inti pada usia 16 tahun. Ia mencatatkan 40 kontribusi gol yang luar biasa (12 gol, 28 assist).
Pada Oktober 2025, Karetsas tidak hanya mengejutkan Genk, tetapi juga seluruh dunia sepak bola Belgia. Setelah 20 penampilan untuk tim nasional U-15 hingga U-21 “Setan Merah”, ia memutuskan untuk membela Yunani di masa depan. Hal ini menjadi kekecewaan yang mendalam bagi Asosiasi Sepak Bola Belgia, di mana Karetsas dianggap oleh banyak pihak sebagai penerus jangka panjang Kevin De Bruyne. “Ini tetap menjadi salah satu peluang terbesar yang terlewatkan oleh negara ini dalam beberapa tahun terakhir,” kata Slingers dengan yakin.
- AFP
Liga Bangsa-Bangsa: Konstantinos Karetsas mengungguli Lamine Yamal
Karetsas sebenarnya sudah menunjukkan hal ini dalam penampilan internasional keduanya bersama timnas Yunani. Pada Maret 2025, ia mencetak gol kedua dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia di Hampden Park pada babak playoff Nations League. Pada usia 17 tahun dan 124 hari, ia tidak hanya menggeser Lamine Yamal sebagai pencetak gol termuda dalam kompetisi tersebut, tetapi juga memecahkan rekor sebelumnya dalam sejarah tim nasional Yunani.
Pada November lalu, Genk akhirnya memperpanjang kontraknya hingga 2029. Hal ini memberikan posisi tawar yang menguntungkan, mengingat minat yang sangat besar dari pihak Dortmund. Menurut informasi SPOX, Genk saat ini hanya bernegosiasi dengan BVB, karena Karetsas—yang dinominasikan untuk Golden Boy Award—sangat ingin bergabung dengan Borussia. Tak satu pun dari kedua pihak yang tertarik pada tarik-menarik yang berlarut-larut, namun tuntutan sebesar 35 juta euro sebagai paket keseluruhan tampaknya tidak akan dipenuhi oleh Genk.
Jika Karetsas pindah ke BVB, runner-up liga ini akan mendapatkan pemain yang sangat berorientasi pada serangan, yang mampu menentukan tempo di sepertiga akhir lapangan saat menguasai bola dan memberikan umpan-umpan yang menentukan. Pemain yang kini berusia 18 tahun ini memiliki kualitas teknis dan kecerdasan bermain yang tinggi, serba bisa, kreatif, dan tak terduga.
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Konstantinos Karetsas: Inilah kelebihan dan kekurangannya
Di Genk, ia sebagian besar bermain sebagai gelandang serang dalam formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1; menjelang akhir musim lalu, ia juga diturunkan sebagai sayap kanan. Saat bermain di posisi itu, Karetsas cenderung bergerak ke dalam untuk memanfaatkan kaki kirinya yang lebih kuat dan mencari peluang mencetak gol. Ia memiliki tendangan melengkung yang luar biasa, meskipun hal itu baru menghasilkan tiga gol dalam 49 pertandingan resmi.
Dalam hal efektivitas di depan gawang, Karetsas yang tingginya hanya 1,73 meter masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, sama halnya dengan timing saat masuk ke kotak penalti. Ia juga harus meningkatkan konsistensi selama 90 menit penuh serta ketangguhan fisik dalam duel-duel (udara).
Pakar Belgia: "Karetsas akan tetap berperan terutama sebagai pengumpan"
"Menurut saya, Karetsas akan tetap lebih banyak berperan sebagai pemberi umpan daripada menjadi pencetak gol. Memberikan umpan tentu saja merupakan kekuatan utamanya," kata pakar sepak bola Belgia, Slingers. "Namun demikian, ia memang memiliki kemampuan teknis untuk menjadi pemain yang lebih mematikan di depan gawang."
Fakta bahwa Karetsas—yang menurut pengakuannya sendiri sering meniru gaya bermain Neymar dan Ronaldinho di YouTube, namun sejauh ini sama-sama menikmati menciptakan aksi spektakuler di lapangan dan menonjol dengan sentuhan teknisnya—terungkap dalam sebuah wawancara yang menghibur.
Setelah memberikan assist dalam derby melawan VV St. Truiden, ia ditanya mana yang lebih ia nikmati: assist tersebut atau aksi menggiring bola melewati sela-sela kaki lawan yang baru saja ia lakukan sebelumnya. Karetsas, yang oleh semua orang dipanggil "Kos", langsung menjawab: "Gerakan melewati sela-sela kaki." Namun, seketika itu juga, seolah-olah teringat akan pelatihan media yang pernah ia ikuti, ia pun mengoreksi jawabannya: "Eh, maaf, assistnya!"
Konstantinos Karetsas: Data performa sepanjang kariernya
Periode Tim Pertandingan resmi Gol Assist 2023–2024 Jong Genk 20 6 5 sejak 2024 KRC Genk 92 6 23
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