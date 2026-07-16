Dia sangat ingin bergabung dengan BVB! "Jenius sepak bola" yang mengungguli Lamine Yamal dan membuat seluruh bangsa patah hati

Namun, dua setengah tahun kemudian, pemain berbakat keturunan Yunani itu kembali. Hal ini juga berkaitan dengan Kindermans, yang pada saat itu terlihat semakin menjauh dari klub tempatnya lama berkarier dan akhirnya memutuskan untuk hengkang pada akhir Januari 2024. Fakta Menarik: Sejak dua minggu lalu, ia kembali bekerja untuk Anderlecht sebagai Direktur Teknis di sektor akademi.

Sesaat sebelum Kindermans hengkang dari klub asal Brussel tersebut, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Pada 1 September 2023, Karetsas mencatatkan sejarah sepak bola Belgia. Gelandang serang tersebut mencetak gol pertamanya untuk Jong Genk di Divisi 2—dengan kaki kanannya yang kurang dominan—dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah sepak bola profesional Belgia. Lawannya: RSC Anderlecht.

Bahkan dalam pertandingan pertamanya, remaja berusia 15 tahun saat itu—yang tumbuh besar hanya 200 meter dari Stadion KRC—telah memberikan assist untuk gol kemenangan. Kedua pencapaian tersebut merupakan rekor di Belgia; belum pernah ada pemain yang lebih muda dari dia. Di tim cadangan Genk, Karetsas langsung diturunkan sebagai starter dalam sembilan pertandingan liga pertamanya pada usia tersebut. "Saya berharap bisa sesekali diturunkan di Jong Genk mulai usia 16 tahun. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya sekarang sudah bisa menjadi starter," katanya saat itu kepada surat kabar Het Belang van Limburg.