Berbicara dalam konferensi persnya pada malam sebelum Trophee des Champions, pelatih Enrique mengungkapkan kepuasan besar setelah kedatangan pemain internasional Spanyol tersebut. Ia menegaskan bahwa Torres memberikan kualitas yang persis dicari PSG di bursa transfer.

"Saya senang dengan kedatangannya. Saya pikir kami sedang meningkatkan tim, kami selalu mencari peluang," jelas Enrique kepada media. "Dia adalah pemain internasional, kami mengenalnya dan dia beradaptasi dengan sempurna, karena dia bisa bermain di mana saja.

"Dengan mentalitasnya, saya pikir penting untuk memiliki tipe pemain seperti ini. Kami terus bekerja dengan presiden dan Campos di bursa transfer dan kami berupaya meningkatkan tim."