Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Ferran TorresGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Dia sangat cocok' - Luis Enrique bereaksi saat PSG merampungkan transfer Ferran Torres senilai €50 juta

Transfers
F. Torres
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Barcelona
LaLiga
Ligue 1

Paris Saint-Germain telah menuntaskan perekrutan Ferran Torres, juara Piala Dunia 2026, dari Barcelona senilai €50 juta dengan kontrak hingga 2031. Pelatih Luis Enrique mengungkapkan kegembiraannya jelang Trophee des Champions, seraya memuji fleksibilitas dan mentalitas pemain Spanyol itu sebagai tambahan penting bagi skuadnya.

  • PSG merampungkan kesepakatan €50 juta untuk Torres

    PSG merampungkan perekrutan penyerang Spanyol Torres pada Sabtu pagi. Penyerang berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub Prancis tersebut dari Barcelona dalam transfer senilai €50 juta. Juara Piala Dunia 2026 itu telah meneken kontrak jangka panjang di ibu kota Prancis. Kesepakatan tersebut berlaku segera dan membuat pemain internasional serbabisa itu terikat dengan klub Paris tersebut hingga 2031.

    • Iklan
  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Enrique senang dengan tambahan pemain serbabisa

    Berbicara dalam konferensi persnya pada malam sebelum Trophee des Champions, pelatih Enrique mengungkapkan kepuasan besar setelah kedatangan pemain internasional Spanyol tersebut. Ia menegaskan bahwa Torres memberikan kualitas yang persis dicari PSG di bursa transfer.

    "Saya senang dengan kedatangannya. Saya pikir kami sedang meningkatkan tim, kami selalu mencari peluang," jelas Enrique kepada media. "Dia adalah pemain internasional, kami mengenalnya dan dia beradaptasi dengan sempurna, karena dia bisa bermain di mana saja.

    "Dengan mentalitasnya, saya pikir penting untuk memiliki tipe pemain seperti ini. Kami terus bekerja dengan presiden dan Campos di bursa transfer dan kami berupaya meningkatkan tim."

  • Hubungan yang sudah terjalin dalam sepak bola internasional

    Transfer ini menghadirkan reuni menarik antara Torres dan Enrique di Paris. Keduanya sudah saling mengenal dengan sangat baik dari kerja sama mereka sebelumnya di level internasional.

    Memang, mantan pelatih kepala Spanyol itu adalah sosok yang pertama kali memberi Torres debutnya untuk tim nasional Spanyol. Hubungan yang sudah terjalin itu seharusnya terbukti sangat berharga saat sang penyerang beradaptasi dengan kehidupan di Prancis.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    Laga Trophee des Champions menanti

    Torres tiba di PSG pada momen krusial dalam persiapan pramusim mereka. Klub asal Paris itu akan menghadapi RC Lens di Trophee des Champions, dengan skuad mereka membidik trofi tersebut. Masih harus dilihat apakah penyerang berusia 26 tahun itu akan menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Super Cup
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG