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'Dia sangat cocok' - Luis Enrique bereaksi saat PSG merampungkan transfer Ferran Torres senilai €50 juta
PSG merampungkan kesepakatan €50 juta untuk Torres
PSG merampungkan perekrutan penyerang Spanyol Torres pada Sabtu pagi. Penyerang berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub Prancis tersebut dari Barcelona dalam transfer senilai €50 juta. Juara Piala Dunia 2026 itu telah meneken kontrak jangka panjang di ibu kota Prancis. Kesepakatan tersebut berlaku segera dan membuat pemain internasional serbabisa itu terikat dengan klub Paris tersebut hingga 2031.
- Getty Images
Enrique senang dengan tambahan pemain serbabisa
Berbicara dalam konferensi persnya pada malam sebelum Trophee des Champions, pelatih Enrique mengungkapkan kepuasan besar setelah kedatangan pemain internasional Spanyol tersebut. Ia menegaskan bahwa Torres memberikan kualitas yang persis dicari PSG di bursa transfer.
"Saya senang dengan kedatangannya. Saya pikir kami sedang meningkatkan tim, kami selalu mencari peluang," jelas Enrique kepada media. "Dia adalah pemain internasional, kami mengenalnya dan dia beradaptasi dengan sempurna, karena dia bisa bermain di mana saja.
"Dengan mentalitasnya, saya pikir penting untuk memiliki tipe pemain seperti ini. Kami terus bekerja dengan presiden dan Campos di bursa transfer dan kami berupaya meningkatkan tim."
Hubungan yang sudah terjalin dalam sepak bola internasional
Transfer ini menghadirkan reuni menarik antara Torres dan Enrique di Paris. Keduanya sudah saling mengenal dengan sangat baik dari kerja sama mereka sebelumnya di level internasional.
Memang, mantan pelatih kepala Spanyol itu adalah sosok yang pertama kali memberi Torres debutnya untuk tim nasional Spanyol. Hubungan yang sudah terjalin itu seharusnya terbukti sangat berharga saat sang penyerang beradaptasi dengan kehidupan di Prancis.
- AFP
Laga Trophee des Champions menanti
Torres tiba di PSG pada momen krusial dalam persiapan pramusim mereka. Klub asal Paris itu akan menghadapi RC Lens di Trophee des Champions, dengan skuad mereka membidik trofi tersebut. Masih harus dilihat apakah penyerang berusia 26 tahun itu akan menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan.
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