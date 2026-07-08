Andrich masih terikat kontrak dengan Bayer hingga 2028, namun menurut kicker, masa depannya di klub tersebut tetap “belum pasti”. Selain SGE, beberapa klub Bundesliga lainnya dilaporkan juga telah menunjukkan minat terhadap pemain berusia 31 tahun tersebut.

Sangat mungkin bahwa Frankfurt akan memperkuat posisi gelandang tengah—yang menjadi titik lemah mereka—setelah musim lalu yang kurang memuaskan, termasuk kegagalan lolos ke kompetisi internasional. Mahmoud Dahoud telah hengkang, Hugo Larsson dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa dijual dengan harga tinggi, dan masa depan Ellyes Skhiri juga masih belum pasti.

Andrich mengenakan ban kapten di Leverkusen musim lalu dan sesuai dengan profil yang dicari SGE, yaitu seorang gelandang bertahan yang kuat secara fisik. Direktur Olahraga Frankfurt, Markus Krösche, berulang kali menekankan pada fase akhir musim bahwa para pemainnya kurang memiliki kekuatan fisik.