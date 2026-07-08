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Dia sangat cocok dengan kriteria yang dicari: Markus Krösche tampaknya sedang merencanakan langkah besar di Eintracht Frankfurt dengan kapten Bundesliga
Andrich masih terikat kontrak dengan Bayer hingga 2028, namun menurut kicker, masa depannya di klub tersebut tetap “belum pasti”. Selain SGE, beberapa klub Bundesliga lainnya dilaporkan juga telah menunjukkan minat terhadap pemain berusia 31 tahun tersebut.
Sangat mungkin bahwa Frankfurt akan memperkuat posisi gelandang tengah—yang menjadi titik lemah mereka—setelah musim lalu yang kurang memuaskan, termasuk kegagalan lolos ke kompetisi internasional. Mahmoud Dahoud telah hengkang, Hugo Larsson dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa dijual dengan harga tinggi, dan masa depan Ellyes Skhiri juga masih belum pasti.
Andrich mengenakan ban kapten di Leverkusen musim lalu dan sesuai dengan profil yang dicari SGE, yaitu seorang gelandang bertahan yang kuat secara fisik. Direktur Olahraga Frankfurt, Markus Krösche, berulang kali menekankan pada fase akhir musim bahwa para pemainnya kurang memiliki kekuatan fisik.
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Akan pindah ke Eintracht Frankfurt? Robert Andrich telah bermain untuk Bayer Leverkusen sejak 2021
Andrich, demikian kabarnya, merasa nyaman di "Kota Warna" dan pada dasarnya ingin tetap tinggal. Namun, masih belum jelas bagaimana dan apakah ia akan cocok dengan skema permainan pelatih baru Carles Martinez. Martinez diperkirakan akan mengubah formasi dari tiga bek menjadi empat bek, yang bisa berdampak pada posisi Andrich.
Mantan pemain Heidenheim ini pindah dari Union Berlin ke Bayer pada tahun 2021 dengan biaya transfer sebesar 6,5 juta euro. Di sana, ia menjadi pemain inti sekaligus andalan tim dan secara sensasional meraih gelar ganda berupa gelar juara liga dan Piala DFB bersama klub tersebut pada tahun 2024.
Pada musim lalu, penampilannya naik-turun, sama seperti banyak rekan setimnya. Pada akhirnya, ia mencatatkan 46 penampilan di pertandingan resmi, di mana ia mencetak tiga gol dan dua assist. Dengan demikian, pemain inti di Euro 2024 (19 penampilan di tim nasional senior) ini gagal masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Namun, Andrich tetap mengikuti putaran final tersebut sebagai pakar sepak bola di MagentaTV.
Transfer-transfer rekor Eintracht Frankfurt
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Hugo Ekitike Penyerang PSG 2024 31,5 juta euro Elye Wahi Penyerang Olympique Marseille 2024 26 juta euro Luka Jovic Penyerang Benfica 2019 22,3 juta euro Jonathan Burkardt Penyerang Mainz 05 2025 21 juta euro Ritsu Doan Gelandang SC Freiburg 2025 21 juta euro
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