AFP
"Dia sangat berbakat" – Hansi Flick menanggapi dengan santai kritik terhadap Kylian Mbappé, sementara pelatih Barcelona itu membantah bahwa Real Madrid lebih baik tanpa bintang Prancis tersebut
Flick memuji Mbappe sebagai 'yang terbaik di dunia'
Pelatih Barcelona, Flick, memberikan penilaian yang sangat positif terhadap Mbappé menjelang kembalinya sang penyerang ke susunan pemain inti Real Madrid untuk laga La Liga pada Minggu mendatang. Menanggapi pertanyaan dalam konferensi pers prapertandingan mengenai apakah Los Blancos bermain lebih kompak saat sang pemain Prancis absen, Flick dengan tegas membela pemain berusia 27 tahun itu.
"Real Madrid bermain lebih baik tanpa Mbappé? Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tolonglah," kata Flick sambil menghela napas tak percaya. Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa kehadiran Mbappé secara mendasar mengubah dinamika pertandingan apa pun, terlepas dari perdebatan taktis seputar performa Madrid selama dia absen.
Penyerang paling mematikan di dunia
Penilaian Flick terhadap Mbappé menegaskan ancaman yang ditimbulkan penyerang tersebut bagi pertahanan Barcelona. “Dia sangat berbakat di lapangan. Dia berbahaya dalam setiap situasi,” kata Flick.
“Di depan gawang, dia adalah yang terbaik di dunia. Dia berbahaya baik di dalam maupun di luar kotak penalti,” tambahnya, menekankan rasa hormatnya terhadap pemain berusia 27 tahun itu menjelang laga Clásico yang krusial.
Pengaruh Mbappe dalam El Clásico
Sejak bergabung dengan Real Madrid, pemain internasional Prancis ini telah tampil dalam tiga laga El Clásico di La Liga. Dalam pertandingan-pertandingan liga tersebut, hasil yang diraih Los Blancos beragam; Mbappé berhasil meraih satu kemenangan namun juga menelan dua kekalahan saat menghadapi tim asal Catalan itu.
Terlepas dari hasil tim yang bervariasi di klasemen liga, efisiensi individu Mbappe tetap berada di level elit. Dalam tiga pertandingan La Liga tersebut, sang penyerang berhasil mencetak empat gol. Jika cakupannya diperluas hingga mencakup semua pertandingan kompetitif, pengaruh Mbappe menjadi semakin jelas. Mbappe juga mencetak gol dalam kekalahan di final Copa del Rey melawan Barca musim lalu dan kekalahan 5-2 di final Supercopa de Espana.
Pertandingan penentu gelar
Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan selisih 11 poin, yang berarti kemenangan atau bahkan hasil imbang dalam El Clásico ini secara efektif akan memastikan gelar juara bagi mereka. Namun, kemenangan Real Madrid — yang didukung oleh Mbappé yang telah pulih dari cedera — akan menunda perayaan tersebut dan memberikan dorongan psikologis yang besar bagi tim Madrid yang belakangan ini dilanda ketegangan internal dan cedera.