"Dia sangat berbakat" – Hansi Flick menanggapi dengan santai kritik terhadap Kylian Mbappé, sementara pelatih Barcelona itu membantah bahwa Real Madrid lebih baik tanpa bintang Prancis tersebut

Pelatih Barcelona, Flick, memberikan penilaian yang sangat positif terhadap Mbappé menjelang kembalinya sang penyerang ke susunan pemain inti Real Madrid untuk laga La Liga pada Minggu mendatang. Menanggapi pertanyaan dalam konferensi pers prapertandingan mengenai apakah Los Blancos bermain lebih kompak saat sang pemain Prancis absen, Flick dengan tegas membela pemain berusia 27 tahun itu.

"Real Madrid bermain lebih baik tanpa Mbappé? Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tolonglah," kata Flick sambil menghela napas tak percaya. Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa kehadiran Mbappé secara mendasar mengubah dinamika pertandingan apa pun, terlepas dari perdebatan taktis seputar performa Madrid selama dia absen.