AFP
Diterjemahkan oleh
'Dia sampah!' - Mantan bintang Manchester United Fred melancarkan serangan brutal kepada Erik ten Hag soal manajemen skuad dan perseteruan dengan Cristiano Ronaldo
Fred kecam cara Ten Hag mengelola pemain
Gelandang asal Brasil itu menghabiskan lima tahun di Old Trafford sebelum hengkang ke raksasa Turki Fenerbahce menjelang musim 2023-24 pada masa kepemimpinan Ten Hag, setelah memenangkan Piala Liga dan mencapai final Piala FA selama waktunya di Manchester.
"Ten Hag sangat bagus secara taktik, tetapi dengan kelompok dia benar-benar brengsek," ungkap Fred saat tampil di Charla Podcast, seperti dikutip oleh ESPN. Komentar sang gelandang menyoroti perbedaan signifikan antara instruksi teknis sang manajer dan kemampuan interpersonalnya, yang menurut Fred pada akhirnya menghambat keharmonisan di dalam skuad selama periode penuh gejolak bagi raksasa Premier League itu.
- AFP
Bentrok dengan Ronaldo dan para bintang senior
Menurut Fred, sang manajer, yang datang ke Old Trafford dengan reputasi gemilang setelah empat musim sukses di Ajax, termasuk melaju ke semifinal Liga Champions, gagal mengulangi kesuksesan mulus itu di Premier League, meski memenangkan Piala FA dan Piala Liga selama dua setengah tahun masa kerjanya di Manchester. Sebaliknya, ia cenderung konfrontatif dan kerap berselisih dengan nama-nama terbesar di ruang ganti.
"Dia bertengkar dengan semua orang. Dia bertengkar dengan saya, dengan Cristiano [Ronaldo], dengan Casemiro, dengan [Marcus] Rashford. Dia tidak mau memainkan saya, kadang itu jadi menegangkan," jelas Fred. Ia juga menuduh sang manajer menunjukkan sikap pilih kasih dengan mengatakan: "[Dengan Ten Hag] Hanya pemain Belandanya yang bermain. Pelatih yang penuh klik. Tetapi, secara taktis, dia salah satu yang terbaik yang pernah bekerja dengan saya. Dia ingin tim berlari, tetapi Cristiano [sudah] lebih tua. Dia mencadangkan Cristiano, lalu terjadilah perselisihan."
Membandingkan Ten Hag dengan Solskjaer dan Mourinho
Pengalaman sang gelandang di bawah asuhan Ten Hag sangat kontras dengan masanya bersama manajer Manchester United sebelumnya. Fred berbicara jauh lebih positif tentang Ole Gunnar Solskjaer dan Jose Mourinho, yang terakhir merupakan sosok yang awalnya membawa pemain Brasil itu ke Premier League pada 2018.
"Solskjaer bagus dengan grup, tetapi dia dibantu [dalam latihan] oleh para asistennya. Dia mempersatukan grup," kata Fred, menyoroti kekuatan pria Norwegia itu dalam mengelola pemain. Soal 'The Special One', ia menambahkan: "Mourinho orang yang hebat, dia lucu. Saya baru saja bersamanya di Fenerbahce; dia yang membawa saya ke United. Sebelum [Carlo] Ancelotti datang, namanya sempat disebut-sebut untuk tim nasional [Brasil]. Jadi saya tunjukkan rumor itu kepadanya dan dia berkata: 'Pergi sana, sobat. Saya tidak akan ke mana-mana. Saya akan melatih klub saya di sini.' Sosok yang benar-benar baik."
- Getty Images Sport
Akhir era Ten Hag
Masa Ten Hag di Old Trafford pada akhirnya berakhir pada Oktober 2024, setelah awal kampanye yang buruk membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-14 usai tujuh pertandingan. Itu menjadi awal terburuk klub dalam sebuah musim liga sejak 1989-90, yang pada akhirnya mendorong jajaran direksi untuk mengakhiri kontraknya meski ia sempat meraih kesuksesan trofi di kompetisi piala domestik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami