Menurut Fred, sang manajer, yang datang ke Old Trafford dengan reputasi gemilang setelah empat musim sukses di Ajax, termasuk melaju ke semifinal Liga Champions, gagal mengulangi kesuksesan mulus itu di Premier League, meski memenangkan Piala FA dan Piala Liga selama dua setengah tahun masa kerjanya di Manchester. Sebaliknya, ia cenderung konfrontatif dan kerap berselisih dengan nama-nama terbesar di ruang ganti.

"Dia bertengkar dengan semua orang. Dia bertengkar dengan saya, dengan Cristiano [Ronaldo], dengan Casemiro, dengan [Marcus] Rashford. Dia tidak mau memainkan saya, kadang itu jadi menegangkan," jelas Fred. Ia juga menuduh sang manajer menunjukkan sikap pilih kasih dengan mengatakan: "[Dengan Ten Hag] Hanya pemain Belandanya yang bermain. Pelatih yang penuh klik. Tetapi, secara taktis, dia salah satu yang terbaik yang pernah bekerja dengan saya. Dia ingin tim berlari, tetapi Cristiano [sudah] lebih tua. Dia mencadangkan Cristiano, lalu terjadilah perselisihan."