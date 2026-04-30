Dia sama sekali tidak pernah bermain! Mantan pemain tim nasional Jerman itu meninggalkan klub barunya lagi setelah hanya satu setengah bulan

Max bahkan pernah menjadi harapan besar untuk posisi bek kiri di timnas Jerman. Pada November 2020, ia tiga kali berturut-turut masuk dalam susunan pemain inti yang dipimpin oleh pelatih timnas saat itu, Joachim Löw, dalam laga persahabatan melawan Republik Ceko (1-0) serta dua pertandingan Nations League melawan Ukraina (3-1) dan Spanyol (0-6). Namun, itu menjadi tiga pertandingan internasional satu-satunya bagi Max, yang saat itu bermain untuk PSV Eindhoven. Pada Maret 2021, ia kembali dipanggil ke tim nasional, namun tidak diturunkan.

Pada awal 2023, Max kembali dari Eindhoven ke Jerman untuk membuktikan dirinya di Eintracht Frankfurt menjelang Euro 2024 di kandang. Rencana tersebut gagal, dan setelah satu setengah tahun yang naik-turun, petualangannya di klub asal Hessen itu pun berakhir. Selama 18 bulan berikutnya di Panathinaikos Athena, Yunani, situasinya juga tidak berjalan mulus; cedera-cedera terus menghambat perkembangan bek kiri tersebut.

Di Jepang, Max sebenarnya ingin memulai awal yang baru. "Saya akan memberikan segalanya untuk klub yang luar biasa ini. Mari kita raih banyak kemenangan bersama," kata pemain berusia 32 tahun itu saat menandatangani kontrak. Namun, tanpa bermain satu pertandingan pun, bab Osaka kini telah berakhir: "Meskipun waktu saya di klub ini tidak terlalu lama, saya bersyukur atas pengalaman yang saya peroleh di sini, dan atas setiap momennya. Sejak awal, saya disambut dengan hangat oleh klub, rekan setim, staf, dan para penggemar," ucap mantan pemain tim nasional itu sambil mengucapkan terima kasih.

Masa depan Max kini terbuka lebar. Kembalinya ke Jerman, terutama ke Schalke 04, pernah ia sebut sebagai impian beberapa tahun lalu. Ayahnya, Martin Max, pernah bermain untuk klub asal Gelsenkirchen tersebut (1995 hingga 1999). Selain itu, Martin Max juga telah lama berkecimpung di bidang pembinaan pemain muda S04. Philipp Max sendiri pernah bermain untuk tim U19 dan U23 Schalke dari tahun 2010 hingga 2014.