Gamba Osaka mengumumkan pada hari Kamis bahwa kontrak dengan Philipp Max telah diputus secara sepakat. Padahal, bek kiri tersebut baru saja menandatangani kontrak dengan klub Divisi Utama Jepang tersebut sekitar satu setengah bulan yang lalu, pada pertengahan Maret.
Dia sama sekali tidak pernah bermain! Mantan pemain tim nasional Jerman itu meninggalkan klub barunya lagi setelah hanya satu setengah bulan
"Setelah beberapa minggu terakhir ini saya secara intensif mengevaluasi kondisi fisik saya, saya sampai pada kesimpulan bahwa akan sulit bagi saya untuk memberikan kontribusi yang memadai bagi tim di lapangan," kata Max mengenai keputusannya untuk mundur lebih awal di Osaka. "Keputusan ini tidak mudah bagi saya, tetapi saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik sebagai seorang profesional. Saya berharap Gamba Osaka terus meraih kesuksesan. Saya akan terus mengikuti perkembangan klub ini dengan rasa hormat."
Dalam kurun waktu hanya tujuh minggu sejak ia menandatangani kontrak di Jepang, Max tidak pernah sekali pun diturunkan untuk tim yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen J1 League. Secara keseluruhan, ia hanya sekali masuk dalam skuad pelatih asal Jerman, Jens Wissing, namun pada pertandingan pertamanya setelah menandatangani kontrak pada pertengahan Maret melawan Sanfrecce Hiroshima (0-2), ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
Philipp Max pernah menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan di tim nasional Jerman
Max bahkan pernah menjadi harapan besar untuk posisi bek kiri di timnas Jerman. Pada November 2020, ia tiga kali berturut-turut masuk dalam susunan pemain inti yang dipimpin oleh pelatih timnas saat itu, Joachim Löw, dalam laga persahabatan melawan Republik Ceko (1-0) serta dua pertandingan Nations League melawan Ukraina (3-1) dan Spanyol (0-6). Namun, itu menjadi tiga pertandingan internasional satu-satunya bagi Max, yang saat itu bermain untuk PSV Eindhoven. Pada Maret 2021, ia kembali dipanggil ke tim nasional, namun tidak diturunkan.
Pada awal 2023, Max kembali dari Eindhoven ke Jerman untuk membuktikan dirinya di Eintracht Frankfurt menjelang Euro 2024 di kandang. Rencana tersebut gagal, dan setelah satu setengah tahun yang naik-turun, petualangannya di klub asal Hessen itu pun berakhir. Selama 18 bulan berikutnya di Panathinaikos Athena, Yunani, situasinya juga tidak berjalan mulus; cedera-cedera terus menghambat perkembangan bek kiri tersebut.
Di Jepang, Max sebenarnya ingin memulai awal yang baru. "Saya akan memberikan segalanya untuk klub yang luar biasa ini. Mari kita raih banyak kemenangan bersama," kata pemain berusia 32 tahun itu saat menandatangani kontrak. Namun, tanpa bermain satu pertandingan pun, bab Osaka kini telah berakhir: "Meskipun waktu saya di klub ini tidak terlalu lama, saya bersyukur atas pengalaman yang saya peroleh di sini, dan atas setiap momennya. Sejak awal, saya disambut dengan hangat oleh klub, rekan setim, staf, dan para penggemar," ucap mantan pemain tim nasional itu sambil mengucapkan terima kasih.
Masa depan Max kini terbuka lebar. Kembalinya ke Jerman, terutama ke Schalke 04, pernah ia sebut sebagai impian beberapa tahun lalu. Ayahnya, Martin Max, pernah bermain untuk klub asal Gelsenkirchen tersebut (1995 hingga 1999). Selain itu, Martin Max juga telah lama berkecimpung di bidang pembinaan pemain muda S04. Philipp Max sendiri pernah bermain untuk tim U19 dan U23 Schalke dari tahun 2010 hingga 2014.
Philipp Max: Ringkasan Karier Profesionalnya
Periode
Tim
Penampilan
2012 hingga 2014
FC Schalke II
54
2014
FC Schalke
2
2014 hingga 2015
Karlsruher SC
26
2015 hingga 2020
FC Augsburg
156
2020 hingga 2023
PSV Eindhoven
117
2023 hingga 2024
Eintracht Frankfurt
42
2024 hingga 2026
Panathinaikos Athena
11
Maret hingga April 2026
Gamba Osaka
0