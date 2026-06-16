"Dia salah satu yang terburuk!" Kritik pedas terhadap "bintang" Piala Dunia yang sedang naik daun

Sebelum Piala Dunia, Payne tiba-tiba menjadi terkenal berkat promosi besar-besaran yang dilakukan oleh influencer Argentina, Valen Scarsini, yang menyebutnya sebagai pemain "paling tidak dikenal" di turnamen tersebut. Dalam laga pembuka yang berakhir imbang 2-2 (1-1) melawan Iran, pemain profesional Wellington Phoenix ini masuk dalam susunan pemain inti "All Whites". Ia diganti pada menit ke-77.

Selandia Baru berpartisipasi di Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah tahun 1982 dan 2010. Namun, kini mereka harus "melepaskan stigma masa lalu bahwa salah satu pemain pernah menjadi penggembala domba dan yang lain mekanik mobil. Itu benar-benar tidak lagi seperti itu," kata Pfannenstiel (53), yang pernah bermain sebagai kiper di Selandia Baru. Tentu saja, ini "bukan tim yang halus dan teknis. Tapi ini adalah tim yang sangat kuat secara fisik dan besar, yang bekerja sangat keras.

Pelatih Darren Bazeley telah "lebih mengutamakan penguasaan bola" dalam permainannya, kata Pfannenstiel: "Ada perubahan dalam sepak bola Selandia Baru. Gagasan amatir di masa lalu sudah tidak ada lagi."