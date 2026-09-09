'Dia punya solusi' - Dani Olmo mengungkap bagaimana Hansi Flick dan Barcelona akan mengatasi absennya penyerang nomor 9 andalan mereka

Barcelona memasuki musim baru dengan menghadapi kekosongan besar setelah kepergian Robert Lewandowski, seorang striker yang dampak historisnya nyaris tak tergantikan. Namun, Olmo meyakini Flick sudah menyiapkan strategi untuk memastikan tim tetap menjadi kekuatan yang berbahaya di La Liga dan Liga Champions. Dengan menitikberatkan pada fluiditas dan pergerakan kolektif alih-alih titik referensi yang statis, pelatih asal Jerman itu ingin memodernisasi lini serang Barcelona. Olmo menegaskan bahwa meski personel telah berubah, ambisi tetap setinggi sebelumnya bagi raksasa Catalan itu.

"Tidak ada sosok seperti Robert dalam sejarah," kata Olmo kepada The Guardian. "Tetapi kami bermain dengan Raphinha di nomor 9. Gabriel Jesus sudah datang. Hamza [Abdelkarim] tampil sangat baik. Pelatih tahu dia juga punya kartu liar dengan menempatkan saya atau Fermin [López] di sana, yang merupakan posisi yang membuat saya nyaman. Jadi dia punya solusi. Klub telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon memberi kami begitu banyak hal."