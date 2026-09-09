Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Dia punya solusi' - Dani Olmo mengungkap bagaimana Hansi Flick dan Barcelona akan mengatasi absennya penyerang nomor 9 andalan mereka
Visi Flick untuk era pasca-Lewandowski
Barcelona memasuki musim baru dengan menghadapi kekosongan besar setelah kepergian Robert Lewandowski, seorang striker yang dampak historisnya nyaris tak tergantikan. Namun, Olmo meyakini Flick sudah menyiapkan strategi untuk memastikan tim tetap menjadi kekuatan yang berbahaya di La Liga dan Liga Champions. Dengan menitikberatkan pada fluiditas dan pergerakan kolektif alih-alih titik referensi yang statis, pelatih asal Jerman itu ingin memodernisasi lini serang Barcelona. Olmo menegaskan bahwa meski personel telah berubah, ambisi tetap setinggi sebelumnya bagi raksasa Catalan itu.
"Tidak ada sosok seperti Robert dalam sejarah," kata Olmo kepada The Guardian. "Tetapi kami bermain dengan Raphinha di nomor 9. Gabriel Jesus sudah datang. Hamza [Abdelkarim] tampil sangat baik. Pelatih tahu dia juga punya kartu liar dengan menempatkan saya atau Fermin [López] di sana, yang merupakan posisi yang membuat saya nyaman. Jadi dia punya solusi. Klub telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi], [Anthony] Gordon memberi kami begitu banyak hal."
- Getty Images Sport
Dampak Rodri dan filosofi bertahan
Salah satu fondasi utama Barcelona era baru racikan Flick adalah kedatangan Rodri dari Manchester City. Gelandang Spanyol itu dipandang sebagai penerus alami Sergio Busquets, memberikan keseimbangan struktural yang dibutuhkan agar pemain kreatif seperti Olmo bisa bergerak bebas. Pergeseran taktik ini melibatkan garis pertahanan tinggi dan pressing intens, sebuah sistem yang diakui Olmo memiliki risiko, tetapi sangat penting untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
"Rodri adalah pemain yang paling mirip dengan Busquets," jelas Olmo. "Dia sangat cocok dengan permainan kami, sistem kami, ide kami, yang mirip dengan tim nasional. Dia bermain secara posisional, memberi keseimbangan, yang akan memberi saya lebih banyak kebebasan untuk membaca di mana ruang terbuka. Dia menjaga struktur. Kami tahu sistem ini terkadang berisiko, tetapi kami punya pengalaman dan pengetahuan untuk menilai kapan harus maju dan kapan tidak, kapan harus menjaga pertahanan kami."
Belajar dari kegagalan di Liga Champions sebelumnya
Bagi Olmo dan generasi saat ini, Liga Champions tetap menjadi batas tertinggi, dengan klub itu gagal mengangkat trofi tersebut sejak 2015. Gelandang itu mengakui bahwa kegagalan di masa lalu melawan tim seperti Inter dan Atletico Madrid terasa menyakitkan, tetapi menjadi pengalaman belajar yang sangat penting bagi skuad yang akhirnya mulai matang. Flick menanamkan pola pikir untuk meminimalkan risiko melalui konsentrasi dan kerja fisik, dengan menuntut setiap pemain ikut berkontribusi dalam fase bertahan terlepas dari tugas menyerang mereka. Pendekatan disiplin ini yang diyakini Olmo sempat hilang pada musim-musim sebelumnya.
"Liga Champions ditentukan oleh detail-detail kecil yang tidak berpihak kepada kami, tetapi dua tahun terakhir adalah pengalaman untuk masa depan. Kami adalah tim muda. Masih muda. Menurut saya, Barcelona memiliki akademi terbaik di dunia; [Marc] Bernal, Lamine [Yamal], dan sekarang Xavi Espart. Pedri masih muda dan dia sudah berada di level tertinggi selama enam, tujuh tahun. Kami sekarang memiliki pengalaman itu," ujarnya.
- Getty Images Sport
Mentalitas juara Piala Dunia di Camp Nou
Kemenangan di New Jersey, ketika Spanyol mengalahkan Argentina untuk menjadi juara dunia, telah mengubah secara mendasar psikologi skuad Barcelona. Dengan delapan pemenang Piala Dunia dalam tim, ada rasa percaya diri baru yang ingin dimanfaatkan Flick. Olmo menggambarkan transisi dari kejayaan di level internasional kembali ke tugas klub sebagai proses yang mulus, didorong oleh tuntutan langsung sang manajer untuk meraih lebih banyak trofi.
"Itu mengubah Anda, mengubah hidup Anda," kata Olmo mengenai kemenangan Piala Dunia. "Saya rasa kami masih belum benar-benar memahaminya. Anda menyadarinya ketika Anda [ditepuki] di stadion lain, tetapi kami akan benar-benar menyadarinya seiring waktu. Rasanya seperti Anda telah memasuki dimensi lain, kelompok yang sangat terpilih," pungkasnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami