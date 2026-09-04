Mudryk pindah ke Stamford Bridge dengan nilai mendekati £90 juta ($122 juta) pada Januari 2023. Setelah tampil gemilang di negara asalnya bersama Shakhtar Donetsk, ia saat itu dianggap sebagai prospek panas, dengan Arsenal juga sempat ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Beradaptasi dengan kehidupan di Premier League terbukti sulit pada awalnya, dengan ia baru membuka rekening golnya setelah 24 penampilan. Total ia hanya mencatatkan 10 gol untuk Chelsea dalam 73 laga.

Karier Mudryk terhenti mendadak pada November 2024 ketika ia dijatuhi larangan bermain setelah memberikan hasil positif untuk zat terlarang meldonium. Ia dijatuhi skorsing empat tahun oleh Football Association, tetapi banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) membuat hukuman itu dicabut dan ia dinyatakan boleh bermain lagi pada Juli.

Ia kemudian ambil bagian dalam pramusim bersama Chelsea, sebelum menuntaskan kepindahan pada hari terakhir bursa transfer ke Spurs. Winger yang kini berusia 25 tahun itu kembali bereuni dengan mantan bosnya di Shakhtar, Roberto De Zerbi, pelatih yang mengawasi terobosannya ke tim senior pada 2021-22.