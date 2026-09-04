Getty/GOAL
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‘Dia punya satu kualitas’ - Mykhailo Mudryk jadi ‘pertaruhan besar’ bagi Tottenham setelah 20 bulan absen saat mantan bintang Spurs bereaksi atas transfer pinjaman Chelsea
Mudryk awalnya dijatuhi larangan bermain selama empat tahun
Mudryk pindah ke Stamford Bridge dengan nilai mendekati £90 juta ($122 juta) pada Januari 2023. Setelah tampil gemilang di negara asalnya bersama Shakhtar Donetsk, ia saat itu dianggap sebagai prospek panas, dengan Arsenal juga sempat ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Beradaptasi dengan kehidupan di Premier League terbukti sulit pada awalnya, dengan ia baru membuka rekening golnya setelah 24 penampilan. Total ia hanya mencatatkan 10 gol untuk Chelsea dalam 73 laga.
Karier Mudryk terhenti mendadak pada November 2024 ketika ia dijatuhi larangan bermain setelah memberikan hasil positif untuk zat terlarang meldonium. Ia dijatuhi skorsing empat tahun oleh Football Association, tetapi banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) membuat hukuman itu dicabut dan ia dinyatakan boleh bermain lagi pada Juli.
Ia kemudian ambil bagian dalam pramusim bersama Chelsea, sebelum menuntaskan kepindahan pada hari terakhir bursa transfer ke Spurs. Winger yang kini berusia 25 tahun itu kembali bereuni dengan mantan bosnya di Shakhtar, Roberto De Zerbi, pelatih yang mengawasi terobosannya ke tim senior pada 2021-22.
- Getty
Tottenham mengambil perjudian peminjaman untuk Mudryk
Mudryk jelas bertalenta, dengan 28 caps internasional atas namanya, tetapi ia belum memainkan sepakbola kompetitif selama 22 bulan dan tidak pernah benar-benar mampu beradaptasi dengan kehidupan di kasta tertinggi Inggris. Saat ditanya apakah itu membuatnya menjadi semacam pertaruhan bagi Tottenham, mantan gelandang Spurs dan Chelsea Poyet, berbicara atas kerja sama dengan Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Ini pertaruhan besar, ya. Ini juga pertaruhan besar karena saya pikir dia adalah pemain yang sangat spesifik. Dia adalah pemain yang punya satu kualitas, yaitu kecepatan, kecepatan yang luar biasa. Dan jika itu tidak bagus dalam permainannya, ya sudah, selesai.
“Jadi untuk yang satu ini, saya berpandangan berlawanan dengan [Enzo] Fernandez. Saya pikir untuk yang satu ini, lebih kepada klub yang mengatakan, ‘Oke, apakah kami akan memakainya?’ Sebagai wing-back? Tidak mungkin. Jika dia tidak bermain selama dua tahun, kami tidak tahu apakah dia tidak akan cedera karena biasanya pemain seperti ini mengalami cedera hamstring, uang besar, kami lanjut saja.
“Jadi mungkin juga mereka bahkan tidak lagi mengandalkannya setelah pengurangan hukuman seperti ini. Ini menjadi berita besar. Mungkin mereka tahu itu akan terjadi, saya pikir yang satu ini lebih merupakan keputusan klub daripada yang Fernandez. Prosesnya, itu memang sedang menuju ke sana.”
Pernyataan berani De Zerbi soal Ballon d'Or
Mudryk menantikan awal baru bersama Spurs, dengan ada keinginan yang bisa dimengerti dari pihaknya untuk melupakan beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan: “Ini perasaan yang luar biasa. Saya tak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub ini, dan saya sangat senang bisa kembali bersama Roberto De Zerbi. Dia adalah ayah sepakbola saya. Saya percaya kepadanya. Saya memercayainya. Saya tahu apa yang dia inginkan dari saya dan bersama dia saya selalu merasa berkembang.”
Jika ada yang bisa membuat Mudryk kembali bersinar, sosok itu mungkin De Zerbi. Taktikus Italia yang penuh teka-teki itu sebelumnya pernah mengklaim bahwa penyerang sayap Ukraina berkaki kilat tersebut bisa menjadi kandidat untuk penghargaan individu paling prestisius.
Ia dengan berani menyatakan pada 2022: “Saya pikir Mudryk bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Saya tahu nilai Mudryk. Mykhailo memiliki potensi untuk memiliki karier papan atas. Menurut saya, dia juga bisa memenangkan Ballon d’Or. Dia adalah pemain level tertinggi tetapi dia juga sangat sensitif Dia membutuhkan kasih sayang. Kita akan lihat apakah dia bisa memenuhi potensinya.”
Kapan Mudryk akan menjalani debutnya untuk Tottenham?
Mudryk sejauh ini belum mendekati level tersebut, tetapi waktu masih berpihak kepadanya untuk memaksimalkan potensi yang pertama kali membuatnya dilirik klub-klub papan atas di seluruh Eropa.
Masih harus dilihat kapan debut untuk Tottenham akan terjadi, dengan De Zerbi, yang melihat timnya mengawali kampanye 2026-27 dengan dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol, dijadwalkan membawa Spurs ke City Ground pada Sabtu untuk menghadapi Nottingham Forest.
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