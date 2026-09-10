AFP
Diterjemahkan oleh
'Dia punya pengaruh yang sangat besar' - Michael Carrick memuji wonderkid Manchester United yang 'fantastis' setelah memecahkan rekornya di Liga Champions
Kembali ke Eropa dengan nyaman
Manchester United menandai comeback mereka di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas debutan turnamen, Sabah. Gol-gol dari Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez memastikan tiga poin penuh di Old Trafford.
Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, manajer Michael Carrick merefleksikan performa keseluruhan timnya dengan mengatakan: "Menyenangkan bisa mencatatkan nirbobol dan tentu saja memenangkan pertandingan. Beberapa permainan menyerang kami sangat fantastis. Kami berbahaya saat transisi, sebagian besar bertahan dengan baik. Hasilnya terlihat nyaman, tetapi tidak semudah itu."
- Getty Images Sport
Mendominasi lini tengah
Sorotan utama malam itu adalah penampilan dominan dari Mainoo, yang dengan mudah mengatur tempo permainan. Carrick pun cepat menyoroti gelandang berbakat itu atas kontribusi luar biasanya bagi tim.
Sang manajer menjelaskan: "Kobbie [Mainoo] adalah pemain fantastis, itu sangat jelas terlihat. Ia punya pengaruh besar terhadap permainan kami dan sungguh menyenangkan memilikinya. Di area tengah lapangan, kami sempat memainkan sepakbola yang bagus dan kami bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa tanda positif yang kami tunjukkan malam ini."
Mengikuti jejak manajernya
Mainoo menuntaskan 81 operan selama pertandingan. Menurut OptaJoe, itu adalah jumlah terbanyak oleh pemain Inggris untuk klub tersebut dalam satu laga Liga Champions sejak Carrick sendiri mencatatkan 89 operan melawan Olympiakos pada Februari.
Kecemerlangan individu ini membantu memulihkan keyakinan kolektif skuad setelah hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Everton Minggu lalu. Carrick menambahkan: "Kepercayaan diri itu ada, seperti saat melawan Everton pada Minggu untuk sebagian besar pertandingan, hanya terpukul di akhir karena hasilnya. Selalu menyenangkan untuk menang. Satu laga besar lagi pada Minggu."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke derby Manchester
Manchester United kini harus segera pulih dan bersiap untuk duel Premier League yang monumental melawan Manchester City pada hari Minggu ini. Setelah penampilan dominan mereka di Eropa, Carrick dan para pemainnya akan bertekad mengamankan gengsi derbi di Old Trafford. Jika Mainoo dan rekan-rekannya bisa meniru performa klinis ini, mereka memiliki peluang besar untuk menggagalkan start sempurna tim City.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami