Manchester United menandai comeback mereka di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas debutan turnamen, Sabah. Gol-gol dari Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez memastikan tiga poin penuh di Old Trafford.

Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, manajer Michael Carrick merefleksikan performa keseluruhan timnya dengan mengatakan: "Menyenangkan bisa mencatatkan nirbobol dan tentu saja memenangkan pertandingan. Beberapa permainan menyerang kami sangat fantastis. Kami berbahaya saat transisi, sebagian besar bertahan dengan baik. Hasilnya terlihat nyaman, tetapi tidak semudah itu."