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Diterjemahkan oleh

'Dia punya pengaruh yang sangat besar' - Michael Carrick memuji wonderkid Manchester United yang 'fantastis' setelah memecahkan rekornya di Liga Champions

M. Carrick
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Champions League

Manchester United kembali ke Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sabah di Old Trafford. Penampilan impresif itu diwarnai aksi kelas master di lini tengah dari bintang muda Kobbie Mainoo, yang membuatnya mendapat pujian tinggi dari manajernya. Tim itu kini mengalihkan perhatian ke laga domestik besar, dengan harapan dapat membawa momentum baru ini ke derby akhir pekan yang sangat dinantikan.

  • Kembali ke Eropa dengan nyaman

    Manchester United menandai comeback mereka di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas debutan turnamen, Sabah. Gol-gol dari Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez memastikan tiga poin penuh di Old Trafford.

    Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, manajer Michael Carrick merefleksikan performa keseluruhan timnya dengan mengatakan: "Menyenangkan bisa mencatatkan nirbobol dan tentu saja memenangkan pertandingan. Beberapa permainan menyerang kami sangat fantastis. Kami berbahaya saat transisi, sebagian besar bertahan dengan baik. Hasilnya terlihat nyaman, tetapi tidak semudah itu."

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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mendominasi lini tengah

    Sorotan utama malam itu adalah penampilan dominan dari Mainoo, yang dengan mudah mengatur tempo permainan. Carrick pun cepat menyoroti gelandang berbakat itu atas kontribusi luar biasanya bagi tim.

    Sang manajer menjelaskan: "Kobbie [Mainoo] adalah pemain fantastis, itu sangat jelas terlihat. Ia punya pengaruh besar terhadap permainan kami dan sungguh menyenangkan memilikinya. Di area tengah lapangan, kami sempat memainkan sepakbola yang bagus dan kami bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa tanda positif yang kami tunjukkan malam ini."

  • Mengikuti jejak manajernya

    Mainoo menuntaskan 81 operan selama pertandingan. Menurut OptaJoe, itu adalah jumlah terbanyak oleh pemain Inggris untuk klub tersebut dalam satu laga Liga Champions sejak Carrick sendiri mencatatkan 89 operan melawan Olympiakos pada Februari.

    Kecemerlangan individu ini membantu memulihkan keyakinan kolektif skuad setelah hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Everton Minggu lalu. Carrick menambahkan: "Kepercayaan diri itu ada, seperti saat melawan Everton pada Minggu untuk sebagian besar pertandingan, hanya terpukul di akhir karena hasilnya. Selalu menyenangkan untuk menang. Satu laga besar lagi pada Minggu."


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Fokus beralih ke derby Manchester

    Manchester United kini harus segera pulih dan bersiap untuk duel Premier League yang monumental melawan Manchester City pada hari Minggu ini. Setelah penampilan dominan mereka di Eropa, Carrick dan para pemainnya akan bertekad mengamankan gengsi derbi di Old Trafford. Jika Mainoo dan rekan-rekannya bisa meniru performa klinis ini, mereka memiliki peluang besar untuk menggagalkan start sempurna tim City.

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