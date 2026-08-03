Terlepas dari statusnya sebagai ikon Manchester United, Evra mendesak kompatriotnya itu untuk mempertimbangkan kepindahan ke London utara bersama juara Premier League, Arsenal.

Berbicara kepada Stake, Evra memuji kecocokan Kone untuk sepakbola Inggris: "Saya suka profil Manu Kone untuk Premier League. Dia punya energi, dia membawa bola, dia suka duel, dan dia bekerja untuk tim.

"Semua hal itu penting di Inggris. Premier League lebih cepat. Anda tidak punya waktu untuk bernapas. Jadi yang penting adalah adaptasi. Jangan menilainya setelah lima pertandingan.

"Jika dia pergi ke Arsenal dengan manajer yang tahu bagaimana memaksimalkannya, saya pikir dia bisa tampil baik. Dia jelas punya semua modalnya. Setelah itu, semuanya soal konsistensi."