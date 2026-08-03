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'Dia punya kualitas' - Patrice Evra menyarankan target Manchester United senilai £51 juta, Manu Kone, untuk menolak Old Trafford demi Arsenal
Persaingan transfer Kone memanas
Jendela transfer musim panas telah menyajikan persaingan sengit untuk gelandang Roma, Kone, setelah penampilan impresifnya bersama Prancis di Piala Dunia 2026. United muncul sebagai yang terdepan untuk membawa pemain 25 tahun itu ke Old Trafford guna melengkapi kedatangan Youri Tielemans dan Andrey Santos. Petinggi Manchester United telah menggelar pembicaraan langsung dengan perwakilan sang pemain dan Roma, yang menghargai aset kunci mereka di angka sekitar £51 juta.
- Action Plus
Evra sarankan pindah ke Arsenal
Terlepas dari statusnya sebagai ikon Manchester United, Evra mendesak kompatriotnya itu untuk mempertimbangkan kepindahan ke London utara bersama juara Premier League, Arsenal.
Berbicara kepada Stake, Evra memuji kecocokan Kone untuk sepakbola Inggris: "Saya suka profil Manu Kone untuk Premier League. Dia punya energi, dia membawa bola, dia suka duel, dan dia bekerja untuk tim.
"Semua hal itu penting di Inggris. Premier League lebih cepat. Anda tidak punya waktu untuk bernapas. Jadi yang penting adalah adaptasi. Jangan menilainya setelah lima pertandingan.
"Jika dia pergi ke Arsenal dengan manajer yang tahu bagaimana memaksimalkannya, saya pikir dia bisa tampil baik. Dia jelas punya semua modalnya. Setelah itu, semuanya soal konsistensi."
Arsenal memprioritaskan kepindahan Bruno Guimaraes
Meski Evra mendorong Kone untuk pindah ke Emirates Stadium, Arsenal saat ini memprioritaskan transfer gelandang Newcastle United, Guimaraes, yang kabarnya sudah menyepakati persyaratan pribadi. Upaya Arsenal untuk merekrut Guimaraes juga mendapat dukungan penuh dari legenda Chelsea, Claude Makelele.
Berbicara kepada ComeOn, Makelele memuji kecocokan profil Guimaraes dengan skuad Mikel Arteta: "Bruno Guimaraes adalah pemain ambisius yang melihat kariernya hanya ke satu arah: sepak bola Liga Champions, selalu, dan tim yang dibangun untuk memenangkan gelar di Eropa.
"Arsenal memenuhi semua kriteria. Mereka menjuarai Premier League, melaju jauh di Liga Champions, dan dibangun untuk melakukannya lagi. Selalu tepat bagi pemain bagus untuk bergabung dengan tim hebat, dan Arsenal telah menjalankan bisnis dengan sangat baik.
"Bruno Guimaraes adalah pemain yang sangat bagus, luar biasa, seperti yang kita lihat bersama Brasil. Ini adalah karier dan keputusannya, tetapi permainannya sangat cocok untuk Arsenal."
- Getty Images Sport
Sang juara menghadapi ujian di laga pembuka
Arsenal akan memulai upaya mempertahankan gelar Premier League mereka dengan menjamu tim promosi baru Coventry City di Stadion Emirates pada 21 Agustus. Sementara itu, United akan memulai kampanye domestik mereka sehari kemudian saat menghadapi tim promosi lainnya, Hull City. Menuntaskan transfer lini tengah untuk kedua klub diyakini menjadi fokus utama sebelum musim baru dimulai.
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