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'Dia punya hati yang besar' - Jack Grealish mendapat harapan untuk kembali menjadi starter di Man City setelah Enzo Maresca memberikan kabar terbaru mengenai masa depan pemain senilai £100 juta tersebut
Situasi yang rumit di City
Grealish kesulitan mendapatkan menit bermain pada musim 2024-25 sebelum dipinjamkan, hanya tampil dalam 20 pertandingan Liga Premier bersama City, dengan total 715 menit, mencetak satu gol, dan memberikan satu assist. Ia bergabung dengan Everton pada Agustus 2025, dan mulai menemukan ritme permainannya dengan mencetak dua gol serta enam assist dalam 1.632 menit sebelum mengalami cedera kaki.
Maresca, yang mengambil alih skuad yang telah gagal meraih gelar liga selama dua musim, mengakui bahwa mengevaluasi masa depan Grealish merupakan tantangan tersendiri karena sang playmaker masih dalam proses pemulihan. Ia menyatakan: "Ketika Anda tidak bekerja bersama para pemain setiap hari, sulit untuk menilai. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Ini rumit."
- AFP
Maresca tetap membuka peluang
Meskipun Everton menolak opsi senilai £50 juta untuk membeli Grealish secara permanen, Maresca belum menutup pintu bagi sang pemain sayap, yang awalnya bergabung dengan City dari Aston Villa dengan nilai transfer £100 juta pada tahun 2021.
Sepanjang kariernya di City, Grealish telah tampil dalam 157 pertandingan dan mencetak 17 gol, serta turut membantu klub meraih tiga gelar Liga Premier, satu gelar Piala FA, satu gelar Piala Dunia Antarklub, dan satu gelar Liga Champions.
Maresca, yang sebelumnya bekerja sama dengan Grealish saat menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di City, menyoroti hubungan mereka. Dia menambahkan: "Di klub mana pun yang saya bergabung, tugas saya adalah melatih para pemain di klub tersebut dan Jack ada di sini saat ini. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya dan sejak saya pergi, kami tetap menjalin komunikasi. Dia memiliki hati yang besar dan merupakan orang yang sangat baik, tetapi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."
Pemulihan dari cedera tetap menjadi prioritas
Meskipun prospek jangka panjangnya masih menjadi bahan perdebatan, prioritas utamanya saat ini adalah kembali ke kondisi fisik yang prima. Grealish sedang berupaya mengatasi masalah kaki yang terus-menerus mengganggunya dan menghambat perkembangannya di Merseyside.
City saat ini memiliki banyak opsi penyerang, yang berarti Grealish harus membuktikan kesiapan fisiknya sebelum bersaing memperebutkan tempat di tim yang bertekad merebut kembali kejayaan di kompetisi domestik.
Baru-baru ini, ia membagikan kabar positif mengenai proses rehabilitasinya di media sosial, sekaligus mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersatu dengan rekan-rekan setimnya setelah absen pada bulan-bulan terakhir musim ini. Grealish menulis: "Senang bertemu kalian semua. Saya hampir pulih — semoga tidak lama lagi saya bisa kembali berlatih."
- Getty
Bagaimana kelanjutan karier Grealish?
Grealish akan melanjutkan program kebugarannya secara individu di City Football Academy pekan ini. Setelah mendapat lampu hijau dari tim medis, ia akan berusaha memukau Maresca di lapangan latihan. Dengan City yang bertekad memulai era kemenangan baru dan bangkit dari kekecewaan dalam perebutan gelar belakangan ini, pemain sayap tersebut harus berjuang untuk menghidupkan kembali kariernya di Etihad dan menambah koleksi medali yang mengesankan.
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