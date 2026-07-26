'Dia punya hati yang besar' - Jack Grealish mendapat harapan untuk kembali menjadi starter di Man City setelah Enzo Maresca memberikan kabar terbaru mengenai masa depan pemain senilai £100 juta tersebut

Meskipun Everton menolak opsi senilai £50 juta untuk membeli Grealish secara permanen, Maresca belum menutup pintu bagi sang pemain sayap, yang awalnya bergabung dengan City dari Aston Villa dengan nilai transfer £100 juta pada tahun 2021.

Sepanjang kariernya di City, Grealish telah tampil dalam 157 pertandingan dan mencetak 17 gol, serta turut membantu klub meraih tiga gelar Liga Premier, satu gelar Piala FA, satu gelar Piala Dunia Antarklub, dan satu gelar Liga Champions.

Maresca, yang sebelumnya bekerja sama dengan Grealish saat menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di City, menyoroti hubungan mereka. Dia menambahkan: "Di klub mana pun yang saya bergabung, tugas saya adalah melatih para pemain di klub tersebut dan Jack ada di sini saat ini. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya dan sejak saya pergi, kami tetap menjalin komunikasi. Dia memiliki hati yang besar dan merupakan orang yang sangat baik, tetapi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."