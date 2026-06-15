AFP
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"Dia punya bakat" - Harry Kane didukung untuk menjadi penendang di NFL setelah pensiun dari sepak bola oleh bintang Amerika yang pernah menjalani transisi serupa
Transisi lintas cabang olahraga yang paling mutakhir
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini sering berbicara tentang ambisinya untuk menjadi penendang di NFL begitu ia memutuskan untuk pensiun dari sepak bola Eropa.
Mimpi tersebut mendapat dorongan besar dari Aubrey, yang baru-baru ini menandatangani kontrak senilai $28 juta dengan Dallas Cowboys, menjadikannya penendang dengan gaji tertinggi dalam sejarah NFL.
Berbicara kepada talkSPORT, Aubrey memuji potensi striker Bayern Munich tersebut dalam sepak bola Amerika. Ketika ditanya saran apa yang akan dia berikan kepada Kane dalam mengejar karier seperti itu, dia berkata: "Teruslah mencetak gol. Dia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain sepak bola elit sepanjang masa, saya kira. Dia adalah penendang bola yang fantastis, jadi itu akan membuatnya tetap tampil prima sebagai penendang, dan dia memiliki bakat jika ingin melakukannya. Ini tidak semenarik menjadi pencetak gol terbanyak Inggris, jadi tolong teruslah melakukannya selama mungkin."
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Kekhawatiran terkait usia kapten Timnas Inggris
Meskipun bakatnya jelas terlihat, Aubrey memperingatkan bahwa usia mungkin menjadi hambatan terbesar yang dihadapi Kane. Penyerang ini akan genap berusia 33 tahun pada bulan Juli dan saat ini sedang dalam pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak di Allianz Arena. Tim-tim NFL biasanya sangat kompetitif dalam merekrut pemain muda, bahkan untuk posisi khusus seperti penendang.
"Tapi ya, tanpa bercanda, dia pasti bisa melakukannya kapan pun dia mau," lanjut Aubrey. "Tapi semoga dia tidak terlalu tua. Saya merasa dia akan sedikit lebih tua saat dia pensiun dari sepak bola, dan tim-tim NFL tidak suka melihat penendang yang terlalu tua untuk menjadi starter."
Dari bidang rekayasa perangkat lunak hingga menjadi bintang NFL
Perjalanan Aubrey sendiri menjadi contoh yang sempurna bagi Kane. Setelah dilepas oleh klub USL Bethlehem Steel pada 2018, Aubrey sempat menjauh sejenak dari dunia olahraga profesional untuk bekerja sebagai insinyur perangkat lunak sebelum melatih dirinya sendiri untuk menjadi penendang. Perjalanannya menuju Cowboys tidak biasa, yang melibatkan masa bermain di liga eksperimental USFL sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan besar di Dallas.
"Jelas saya dipilih pada draft 2017, bermain satu musim di MLS, tak pernah debut resmi, bermain di tim cadangan, lalu bermain satu musim di USL," jelas Aubrey. "Bermain cukup baik, tapi di akhir musim itu saya merasa sudah cukup, jadi saya gantung sepatu dan mulai bekerja sebagai insinyur perangkat lunak. Melakukan itu selama tiga tahun. Selama itu, saya tetap berlatih untuk menjadi penendang. Jadi, rasanya selama beberapa waktu, saya tahu saya memiliki kemampuan jika diberi kesempatan, tapi untuk sementara waktu rasanya kesempatan itu takkan pernah datang. Beruntungnya, Amerika Serikat suka bereksperimen dalam olahraga dan munculah liga eksperimental, USL. Semacam divisi kedua, USFL, sepak bola divisi kedua, dan saya mendapat kesempatan di sana."
- AFP
Fokus saat ini tertuju pada kejayaan di Piala Dunia
Sebelum impiannya bermain di NFL benar-benar terwujud, Kane saat ini fokus memimpin tim Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026. Namun, persiapan tersebut terkendala oleh insiden keamanan yang aneh di Missouri. Polisi telah mengonfirmasi bahwa dua orang yang dicurigai telah ditahan setelah sebuah kendaraan tim menjadi sasaran perampokan, dengan sepatu kustom milik Kane termasuk di antara barang-barang yang dilaporkan dicuri.
Terlepas dari gangguan di luar lapangan dan pembicaraan yang terus-menerus mengenai masa depannya di sepak bola Amerika, prioritas utama Kane saat ini tetaplah mempersembahkan trofi besar bagi negaranya.