"Dia punya bakat" - Harry Kane didukung untuk menjadi penendang di NFL setelah pensiun dari sepak bola oleh bintang Amerika yang pernah menjalani transisi serupa

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini sering berbicara tentang ambisinya untuk menjadi penendang di NFL begitu ia memutuskan untuk pensiun dari sepak bola Eropa.

Mimpi tersebut mendapat dorongan besar dari Aubrey, yang baru-baru ini menandatangani kontrak senilai $28 juta dengan Dallas Cowboys, menjadikannya penendang dengan gaji tertinggi dalam sejarah NFL.

Berbicara kepada talkSPORT, Aubrey memuji potensi striker Bayern Munich tersebut dalam sepak bola Amerika. Ketika ditanya saran apa yang akan dia berikan kepada Kane dalam mengejar karier seperti itu, dia berkata: "Teruslah mencetak gol. Dia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain sepak bola elit sepanjang masa, saya kira. Dia adalah penendang bola yang fantastis, jadi itu akan membuatnya tetap tampil prima sebagai penendang, dan dia memiliki bakat jika ingin melakukannya. Ini tidak semenarik menjadi pencetak gol terbanyak Inggris, jadi tolong teruslah melakukannya selama mungkin."