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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Dia punya aura yang sangat besar' - penyerang Juventus Nick Woltemade mengungkapkan kesan pertamanya tentang Luciano Spalletti

N. Woltemade
Juventus
L. Spalletti
Serie A

Nick Woltemade mengungkapkan kesan pertamanya terhadap pelatih Luciano Spalletti dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Penyerang berbakat itu mengakui bahwa ia dan keluarganya langsung terkesan oleh aura sang pelatih yang sangat besar serta visi taktisnya yang jelas.

  • Pertemuan pertama dengan Spalletti

    Woltemade baru-baru ini menjalani wawancara panjang dengan DAZNuntuk membahas kariernya dan perkembangannya saat ini di bawah asuhan pelatih Spalletti. Striker Jerman itu bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle pada musim panas. Sang penyerang memanfaatkan kesempatan itu untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman awalnya bekerja bersama pelatih asal Tuscany yang sangat dihormati tersebut. Beradaptasi dengan pendekatan manajerial yang baru selalu menjadi langkah krusial bagi pemain mana pun, dan Woltemade tampaknya menyambut tantangan itu dengan antusias.

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    Diselimuti aura yang luar biasa besar

    Dalam wawancara tersebut, Woltemade antusias membagikan detail pertemuan pertamanya dengan Spalletti. Penyerang itu mengungkapkan bahwa sang pelatih langsung meninggalkan kesan yang kuat dan membekas bagi dirinya maupun keluarganya.

    “Saat saya bertemu Spalletti untuk pertama kalinya bersama keluarga saya, kami semua memikirkan satu hal: aura,” jelas Woltemade. “Dia punya aura yang sangat besar, dia terlihat tenang, tetapi sangat jelas tentang apa yang dia inginkan baik di lapangan maupun di luar lapangan.”

  • Visi yang jelas di dalam dan di luar lapangan

    Dengan fondasi kuat yang kini sudah terbentuk, Woltemade sangat optimistis dengan perkembangan berkelanjutannya di bawah arahan Spalletti. Penyerang itu merasa saat ini dirinya berada di lingkungan yang sempurna untuk membawa permainannya ke level berikutnya.

    Ia mencatat bahwa pelatih asal Tuscany itu tidak membuang waktu untuk langsung bekerja, dengan segera berfokus pada area-area spesifik yang perlu ditingkatkan, seraya mengatakan: "Dia sangat membantu saya dan langsung mulai bekerja dekat dengan saya untuk membantu saya berkembang. Saya yakin saya akan menjadi pemain yang lebih baik di bawah arahannya."

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  • Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Menatap masa depan yang cerah

    Ia menjalani debutnya untuk Juve musim ini saat mereka bermain imbang 1-1 melawan AC Milan, dengan masuk pada babak kedua. Kini, Woltemade akan berharap bisa menjadi starter saat Juventus bertandang ke markas Sassuolo dalam laga Serie A berikutnya.

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