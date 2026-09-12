Getty Images Sport
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'Dia punya aura yang sangat besar' - penyerang Juventus Nick Woltemade mengungkapkan kesan pertamanya tentang Luciano Spalletti
Pertemuan pertama dengan Spalletti
Woltemade baru-baru ini menjalani wawancara panjang dengan DAZNuntuk membahas kariernya dan perkembangannya saat ini di bawah asuhan pelatih Spalletti. Striker Jerman itu bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle pada musim panas. Sang penyerang memanfaatkan kesempatan itu untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman awalnya bekerja bersama pelatih asal Tuscany yang sangat dihormati tersebut. Beradaptasi dengan pendekatan manajerial yang baru selalu menjadi langkah krusial bagi pemain mana pun, dan Woltemade tampaknya menyambut tantangan itu dengan antusias.
- AFP
Diselimuti aura yang luar biasa besar
Dalam wawancara tersebut, Woltemade antusias membagikan detail pertemuan pertamanya dengan Spalletti. Penyerang itu mengungkapkan bahwa sang pelatih langsung meninggalkan kesan yang kuat dan membekas bagi dirinya maupun keluarganya.
“Saat saya bertemu Spalletti untuk pertama kalinya bersama keluarga saya, kami semua memikirkan satu hal: aura,” jelas Woltemade. “Dia punya aura yang sangat besar, dia terlihat tenang, tetapi sangat jelas tentang apa yang dia inginkan baik di lapangan maupun di luar lapangan.”
Visi yang jelas di dalam dan di luar lapangan
Dengan fondasi kuat yang kini sudah terbentuk, Woltemade sangat optimistis dengan perkembangan berkelanjutannya di bawah arahan Spalletti. Penyerang itu merasa saat ini dirinya berada di lingkungan yang sempurna untuk membawa permainannya ke level berikutnya.
Ia mencatat bahwa pelatih asal Tuscany itu tidak membuang waktu untuk langsung bekerja, dengan segera berfokus pada area-area spesifik yang perlu ditingkatkan, seraya mengatakan: "Dia sangat membantu saya dan langsung mulai bekerja dekat dengan saya untuk membantu saya berkembang. Saya yakin saya akan menjadi pemain yang lebih baik di bawah arahannya."
- Getty Images Sport
Menatap masa depan yang cerah
Ia menjalani debutnya untuk Juve musim ini saat mereka bermain imbang 1-1 melawan AC Milan, dengan masuk pada babak kedua. Kini, Woltemade akan berharap bisa menjadi starter saat Juventus bertandang ke markas Sassuolo dalam laga Serie A berikutnya.
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