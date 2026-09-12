Dalam wawancara tersebut, Woltemade antusias membagikan detail pertemuan pertamanya dengan Spalletti. Penyerang itu mengungkapkan bahwa sang pelatih langsung meninggalkan kesan yang kuat dan membekas bagi dirinya maupun keluarganya.

“Saat saya bertemu Spalletti untuk pertama kalinya bersama keluarga saya, kami semua memikirkan satu hal: aura,” jelas Woltemade. “Dia punya aura yang sangat besar, dia terlihat tenang, tetapi sangat jelas tentang apa yang dia inginkan baik di lapangan maupun di luar lapangan.”