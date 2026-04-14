Seperti dilaporkan surat kabar Inggris The Independent, juara Bundesliga asal Jerman tersebut sedang mempertimbangkan mantan penyerang Leipzig, Brian Brobbey, yang saat ini bermain untuk AFC Sunderland, sebagai opsi untuk transfer musim panas. Menurut laporan tersebut, Bayern telah memantau pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu.
Diterjemahkan oleh
Dia pernah menjadi mimpi buruk bagi Jonathan Tah: FC Bayern dikabarkan sedang mempertimbangkan pengganti cadangan yang mengejutkan untuk Harry Kane
Brobbey baru saja bergabung dengan "Black Cats" menjelang musim ini, saat ia didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan nilai transfer sedikit di atas 20 juta euro. Namun, menurut informasi dariIndependent, harga sang penyerang tidaklah murah — klub yang tertarik kemungkinan harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro.
Di Bayern, Brobbey bisa jadi akan berperan sebagai cadangan di belakang Harry Kane yang tak terbantahkan posisinya. Posisi ini saat ini masih ditempati oleh Nicolas Jackson, namun tampaknya tidak mungkin pemain asal Senegal yang dipinjamkan dari Chelsea FC hingga akhir musim ini akan tetap tinggal di Munich setelah musim panas berakhir.
Bayern dapat menghindari kewajiban pembelian yang tercantum dalam kontrak pinjaman, yang kabarnya berlaku setelah mencapai jumlah penampilan tertentu sebagai starter, karena waktu bermain Jackson yang terbatas. Menurut laporan media, pemain berusia 24 tahun itu justru kemungkinan akan pindah ke AC Milan di Serie A.
Apakah Anthony Gordon akan bergabung dengan FC Bayern?
Namun demikian, sangat tidak mungkin Bayern akan mengeluarkan biaya transfer sebesar itu untuk seorang pemain yang hanya direncanakan sebagai cadangan. Terlebih lagi, Brobbey tidak menunjukkan performa yang menonjol bersama Sunderland pada musim ini—dalam 25 pertandingan Liga Premier, ia hanya mencetak enam gol dan satu assist.
Selain itu, menurut informasi dari Sky, klub asal Munich tersebut lebih cenderung mencari pemain yang memiliki profil yang lebih fleksibel daripada Brobbey yang merupakan penyerang tengah klasik. Pasalnya, juara bertahan tersebut sebenarnya lebih mengutamakan mencari cadangan dan pesaing bagi Luis Diaz di sayap kiri. Idealnya: Mereka ingin mendatangkan pemain yang mampu mengisi kedua posisi tersebut.
Terkait hal ini, belakangan ini muncul banyak laporan yang sejalan mengenai minat yang "sangat konkret" terhadap Anthony Gordon dari Newcastle United. Menurut laporan Sky, pemain timnas Inggris tersebut adalah "kandidat idaman" untuk mengisi posisi sayap kiri di belakang Diaz yang tak tergantikan.
Berbeda dengan Brobbey, pemain berusia 25 tahun ini jauh lebih serba bisa dan selain bisa bermain sebagai penyerang sayap, ia juga bisa menjadi figur sentral di lini depan atau bahkan sebagai gelandang serang di belakang striker seperti Kane. Keuntungan lain bagi FCB adalah bahwa Newcastle mungkin terpaksa menjual beberapa pemain andalannya karena kesulitan dengan Financial Fair Play (FFP).
Brobbey menjadi mimpi buruk bagi Tah dan kegagalan bagi Leipzig
Sky menyebutkan angka hingga 70 juta euro sebagai harga yang mungkin harus dibayarkan Bayern untuk Gordon. Namun, hal itu tampaknya hanya akan memicu senyuman sinis dari pihak The Magpies, meskipun ada tekanan yang dikabarkan terkait aturan FFP. Pasalnya, pemain timnas Inggris tersebut kabarnya juga diminati oleh klub-klub papan atas Inggris yang kaya raya, seperti Arsenal.
Yang jelas, dalam hal apa pun kedua pemain tersebut tidak akan pindah ke Säbener Straße pada musim panas mendatang, karena pengeluaran sebesar itu dalam satu periode transfer saja sama sekali tidak sesuai dengan strategi kepegawaian yang konon direncanakan oleh klub Munich untuk masa depan menengah.
Terlebih lagi, ada risiko lain yang terkait dengan Brobbey. Pemain asal Belanda ini pernah menjadi kekecewaan transfer yang nyata saat di RB Leipzig. Dalam 14 pertandingan, ia tidak mencetak gol dan akhirnya kembali ke klub pembinaannya, Ajax, dengan biaya 16 juta euro. Di sana, ia akhirnya bersinar, mencetak 56 gol dalam 163 pertandingan, dan akhirnya pindah ke Sunderland.
Terutama bek tengah Bayern, Jonathan Tah, mungkin masih mengingat Brobbey hingga beberapa hari ke depan, karena pemain ini pernah menyulitkannya secara besar-besaran pada September 2024 dalam pertandingan Nations League antara Jerman dan Elftal (2:2). Seringkali ia hanya bisa mengatasi Brobbey dengan melakukan pelanggaran dan harus ditarik keluar setelah jeda agar tidak mendapat kartu kuning ganda.