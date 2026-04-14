Dia pernah menjadi mimpi buruk bagi Jonathan Tah: FC Bayern dikabarkan sedang mempertimbangkan pengganti cadangan yang mengejutkan untuk Harry Kane

Brobbey baru saja bergabung dengan "Black Cats" menjelang musim ini, saat ia didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan nilai transfer sedikit di atas 20 juta euro. Namun, menurut informasi dariIndependent, harga sang penyerang tidaklah murah — klub yang tertarik kemungkinan harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro.

Di Bayern, Brobbey bisa jadi akan berperan sebagai cadangan di belakang Harry Kane yang tak terbantahkan posisinya. Posisi ini saat ini masih ditempati oleh Nicolas Jackson, namun tampaknya tidak mungkin pemain asal Senegal yang dipinjamkan dari Chelsea FC hingga akhir musim ini akan tetap tinggal di Munich setelah musim panas berakhir.

Bayern dapat menghindari kewajiban pembelian yang tercantum dalam kontrak pinjaman, yang kabarnya berlaku setelah mencapai jumlah penampilan tertentu sebagai starter, karena waktu bermain Jackson yang terbatas. Menurut laporan media, pemain berusia 24 tahun itu justru kemungkinan akan pindah ke AC Milan di Serie A.