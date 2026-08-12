Van Dijk dibuat sangat terkesan oleh dampak yang diberikan bek tengah remaja Ndukwe, meski pemain 18 tahun itu akan segera meninggalkan Anfield. Bek asal Austria tersebut, yang datang setelah kesepakatan dengan Austria Wien disepakati pada awal tahun ini, menjadi sosok tetap dalam tim Andoni Iraola sepanjang rangkaian pramusim mereka pada musim panas ini.

"Jelas saya melihat pertandingan-pertandingan pramusim di Amerika," kata Van Dijk saat membahas rekan setim mudanya itu. "Dia talenta besar, pria bertubuh besar dan dia ingin belajar, dan saya sempat berbicara singkat dengannya, terutama dalam beberapa hari terakhir. Baginya, ini soal terus berkembang. Saya tahu saya pikir dia harus pergi dengan status pinjaman, jadi mari kita lihat di mana dia akan berakhir. Ya [memang disayangkan dia harus pindah dengan status pinjaman].

"Saya tidak tahu persis seperti apa aturannya, tetapi faktanya adalah dia harus pergi dengan status pinjaman dan ke mana pun dia pergi, dia harus belajar, menjadi lebih baik, dan siap ketika dia kembali agar semoga bisa bertahan di sana."



