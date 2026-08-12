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'Dia perlu belajar' - Virgil van Dijk memberi nasihat kepada rekrutan baru Liverpool yang TAK BISA bermain untuk klub itu hingga tahun depan
Kapten Liverpool memuji Ndukwe sebagai "talenta besar"
Van Dijk dibuat sangat terkesan oleh dampak yang diberikan bek tengah remaja Ndukwe, meski pemain 18 tahun itu akan segera meninggalkan Anfield. Bek asal Austria tersebut, yang datang setelah kesepakatan dengan Austria Wien disepakati pada awal tahun ini, menjadi sosok tetap dalam tim Andoni Iraola sepanjang rangkaian pramusim mereka pada musim panas ini.
"Jelas saya melihat pertandingan-pertandingan pramusim di Amerika," kata Van Dijk saat membahas rekan setim mudanya itu. "Dia talenta besar, pria bertubuh besar dan dia ingin belajar, dan saya sempat berbicara singkat dengannya, terutama dalam beberapa hari terakhir. Baginya, ini soal terus berkembang. Saya tahu saya pikir dia harus pergi dengan status pinjaman, jadi mari kita lihat di mana dia akan berakhir. Ya [memang disayangkan dia harus pindah dengan status pinjaman].
"Saya tidak tahu persis seperti apa aturannya, tetapi faktanya adalah dia harus pergi dengan status pinjaman dan ke mana pun dia pergi, dia harus belajar, menjadi lebih baik, dan siap ketika dia kembali agar semoga bisa bertahan di sana."
- Getty Images Sport
Kendala izin kerja memaksa hengkang
Kendala utama bagi Ndukwe adalah Governing Body Endorsement (GBE) dari FA untuk mengamankan visa kerja. Untuk memenuhi syarat, pemain harus mengumpulkan 15 poin di berbagai kategori performa, ambang yang belum bisa dicapai remaja itu.
Terlepas dari hambatan administratif ini, nilai Ndukwe tetap tinggi setelah tampil mengesankan saat menjadi starter melawan Sunderland, Wrexham, Leeds United, dan Monaco. The Athletic menyebut pemain 18 tahun itu saat ini sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran kuat dari seluruh benua, dengan minat datang dari klub-klub di Bundesliga, Portugal, dan Denmark. Kepindahan ke liga dengan peringkat lebih tinggi akan membantu bek tersebut mempercepat proses pengumpulan poinnya demi memastikan ia bisa kembali ke Anfield pada 2027.
Pembaruan tentang Jacquet dan Araujo disambut baik
Van Dijk juga memberikan pandangan mengenai wajah-wajah baru lainnya di AXA Training Centre, termasuk bek tengah Ronald Araujo dan Jeremy Jacquet. Meski sang kapten sudah menyambut dengan hangat pemain pinjaman dari Barcelona itu di klub, ia juga memberikan kabar terbaru mengenai Jacquet yang sedang menepi, dengan tetap optimistis sang pemain muda bisa segera kembali.
"Saya belum melihat apa pun dari [Jacquet]. Saya sudah berbicara dengannya. Saya melihatnya berjalan-jalan dan kami berbincang," tambah Van Dijk. "Saya bukan dokter, jadi saya tidak tahu persis situasinya, tetapi saya merasa pekan ini dia bisa kembali ke lapangan, dan semoga sesegera mungkin."
- Getty Images Sport
Pemain-pemain baru yang langsung memberi dampak
Terkait Victor Munoz, yang bergabung dalam kesepakatan senilai £34,5 juta dari Osasuna, Van Dijk cepat memuji awal eksplosif sang penyerang dalam kehidupannya di Inggris. Munoz baru-baru ini menjalani penampilan pertamanya dan sudah menarik perhatian kelompok kepemimpinan senior selama sesi latihan. Sang kapten menyoroti bahwa atribut fisik rekrutan anyar itu telah menambahkan dimensi berbeda pada opsi serangan skuad selama tahap akhir program pramusim.
"Dia juga mulai [latihan] pada Rabu," konfirmasi Van Dijk soal Munoz. "Dia sangat cepat dan sangat bagus melihat kualitas seperti apa yang bisa dia bawa ke klub, dan saya pikir dia mendapat sambutan yang luar biasa. Sekarang tinggal baginya untuk melanjutkannya ke tahap berikutnya."
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