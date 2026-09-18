Ketika ditanya apakah ada kesan bahwa transfer bernilai besar tak terelakkan pada bursa-bursa mendatang, mantan bintang Fulham Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu.

“Satu lagi pemain yang saya lihat saat Chelsea melawan Fulham dan dia benar-benar talenta hebat. Dia talenta yang fantastis. Lagi-lagi, baru 19 tahun dan tidak takut menerima bola, menginginkan bola, ingin berada di posisi-posisi itu, ingin menciptakan peluang, ingin mencetak gol.

“Jelas England membawanya dan memasukkannya ke dalam skuad juga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya, dan saya pikir dia hanya akan terus berkembang, serta menjadi talenta fantastis lain yang pasti patut diperhatikan.

“Pertanyaannya, dia akan pergi ke mana? Belakangan ini saya melihat banyak bintang meninggalkan Premier League, dan saya tidak suka itu. Saya ingin pemain-pemain terbaik, dan tentu saja para pemain Inggris, bermain di Inggris. Masalahnya, para pemain Inggris biasanya dihargai terlalu mahal atau menuntut sedikit lebih banyak uang, yang agak mengecewakan, karena saya ingin melihat semua pemain Inggris bermain di Premier League.”