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‘Dia pergi ke mana?’: Pertanyaan besar yang menyelimuti wonderkid Fulham Josh King saat Bobby Zamora memuji remaja itu di tengah kaitan dengan Arsenal, Liverpool, dan Borussia Dortmund
Raksasa Eropa memantau ketat perkembangan King
Belum ada pendekatan resmi yang dilakukan sejauh ini, dengan King sepenuhnya fokus pada dan berkomitmen terhadap kiprahnya di Craven Cottage. Ia terikat kontrak di klubnya saat ini hingga musim panas 2029.
Fulham tentu ingin melihat produk akademi mereka itu bertahan jauh lebih lama dari itu, tetapi mempertahankan jasanya dalam jangka panjang bisa terbukti rumit. Itu karena prospek dengan potensi seperti itu tak terelakkan akan menarik minat dari luar.
Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan Borussia Dortmund disebut-sebut sama-sama mengamati perkembangan King dengan saksama. Baru berusia 19 tahun, ia sudah melewati 50 penampilan kompetitif, membuka rekening golnya di Premier League, dan berlatih bersama skuad senior Inggris menjelang Piala Dunia 2026.
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Apakah tak terelakkan bahwa King akan merampungkan transfer bernilai besar?
Ketika ditanya apakah ada kesan bahwa transfer bernilai besar tak terelakkan pada bursa-bursa mendatang, mantan bintang Fulham Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu.
“Satu lagi pemain yang saya lihat saat Chelsea melawan Fulham dan dia benar-benar talenta hebat. Dia talenta yang fantastis. Lagi-lagi, baru 19 tahun dan tidak takut menerima bola, menginginkan bola, ingin berada di posisi-posisi itu, ingin menciptakan peluang, ingin mencetak gol.
“Jelas England membawanya dan memasukkannya ke dalam skuad juga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya, dan saya pikir dia hanya akan terus berkembang, serta menjadi talenta fantastis lain yang pasti patut diperhatikan.
“Pertanyaannya, dia akan pergi ke mana? Belakangan ini saya melihat banyak bintang meninggalkan Premier League, dan saya tidak suka itu. Saya ingin pemain-pemain terbaik, dan tentu saja para pemain Inggris, bermain di Inggris. Masalahnya, para pemain Inggris biasanya dihargai terlalu mahal atau menuntut sedikit lebih banyak uang, yang agak mengecewakan, karena saya ingin melihat semua pemain Inggris bermain di Premier League.”
Apa yang dikatakan King tentang harapannya untuk masa depan
Fulham untuk saat ini tampaknya tak perlu khawatir, dengan King sebelumnya mengatakan kepada Standard Sport saat ditanya apakah ia merasakan loyalitas kepada klub yang memberinya peluang besar: "100 persen. Saya berutang banyak kepada Fulham. Rumah pertama saya adalah... tempat saya tinggal, tetapi Fulham adalah rumah kedua saya. Ini sekolah saya. Tempat ini punya tempat istimewa di hati saya."
Ia menambahkan soal ambisinya dalam waktu dekat: "Saya belum menjadi pemimpin [tim utama], tetapi saya ingin menjadi salah satunya di masa depan. Itu jelas sesuatu yang ada dalam radar saya. Entah itu terjadi di Fulham atau di Inggris, itu akan luar biasa.
"Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya siap untuk tanggung jawab itu. Jalannya masih sangat, sangat panjang, tetapi menjadi legenda klub dan berada dalam kelompok kepemimpinan di sini akan menjadi mimpi bagi saya. Memimpin lewat tindakan saya adalah cara terbaik."
- Getty
Superstar jebolan akademi akan sulit dipertahankan
Pembicaraan tentang menjadi “legenda klub” tentu akan menjadi kabar yang menyenangkan bagi para pendukung Fulham, karena mereka sangat ingin mendukung bintang jebolan akademi sendiri selama mungkin. Namun, mereka juga sepenuhnya sadar bahwa uang sangat berbicara dalam sepak bola modern.
Jika tawaran besar datang pada suatu tahap nanti, maka Fulham akan kesulitan menutup telinga dan mata terhadap pembicaraan apa pun. King memang sangat masuk dalam rencana saat ini di tepi Sungai Thames, tetapi masih harus dilihat apa yang akan terjadi di masa depan.
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