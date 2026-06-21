"Dia pemenang Ballon d'Or!" - Kylian Mbappé membalas kritik terhadap Ousmane Dembélé menjelang laga Piala Dunia Prancis melawan Irak

Mbappé berbicara kepada media sebagai kapten tim nasional dan langsung memberikan dukungannya kepada Dembélé. Meskipun Mbappé dan Olise menjadi sorotan utama pada babak kedua pertandingan Piala Dunia mereka sebelumnya melawan Senegal, ia menegaskan bahwa Dembélé sebenarnya adalah penyerang yang paling menonjol pada 45 menit pertama.

Menjelang penampilannya yang ke-100 untuk negaranya besok, sang kapten menepis segala anggapan bahwa Dembele kesulitan menunjukkan pengaruhnya di panggung dunia. Sebaliknya, ia memuji kesadaran taktis bintang Paris Saint-Germain tersebut, sambil menyoroti bagaimana kehadirannya saja sudah menciptakan ruang penting yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan setimnya selama pertandingan.