AFP
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"Dia pemenang Ballon d'Or!" - Kylian Mbappé membalas kritik terhadap Ousmane Dembélé menjelang laga Piala Dunia Prancis melawan Irak
Membela rekan setim yang bintang
Mbappé berbicara kepada media sebagai kapten tim nasional dan langsung memberikan dukungannya kepada Dembélé. Meskipun Mbappé dan Olise menjadi sorotan utama pada babak kedua pertandingan Piala Dunia mereka sebelumnya melawan Senegal, ia menegaskan bahwa Dembélé sebenarnya adalah penyerang yang paling menonjol pada 45 menit pertama.
Menjelang penampilannya yang ke-100 untuk negaranya besok, sang kapten menepis segala anggapan bahwa Dembele kesulitan menunjukkan pengaruhnya di panggung dunia. Sebaliknya, ia memuji kesadaran taktis bintang Paris Saint-Germain tersebut, sambil menyoroti bagaimana kehadirannya saja sudah menciptakan ruang penting yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan setimnya selama pertandingan.
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Pengaruh krusial sang pemenang Ballon d'Or
Ketika ditanya secara langsung mengenai performa rekan setimnya yang kurang bersinar pada pertandingan sebelumnya, Mbappé memberikan penilaian yang komprehensif terhadap situasi tersebut, sambil memastikan bahwa kerja keras di balik layar tetap diakui.
Mbappe menyatakan: "Ousmane? Saya sudah menonton ulang pertandingan itu dua kali; di babak pertama, dia adalah yang terbaik di antara keempat penyerang, yang paling menonjol. Di babak kedua, Michael dan saya yang menjadi penentu, tapi dia juga berkontribusi. Dia menarik perhatian lawan dan menciptakan ruang kosong untuk gol pertama. Ousmane sangat tenang, dia adalah pemenang Ballon d’Or, dan dia mendapat kepercayaan dari semua orang. Saya yakin, mulai besok, dia akan bangkit kembali. Dia akan menjadi pemain kunci bagi kami, itu pasti.”
Menerima peran sebagai kapten dan memuji Olise
Mbappe juga merenungkan tanggung jawab besar yang diembannya sebagai kapten timnas Prancis. "Saya tahu apa yang saya wakili, dan sadar bahwa saya sedang menorehkan sejarah bagi negara saya," akunya. "Terkadang tekanan itu terasa berat, tapi saya cukup beruntung sudah pernah bermain di kompetisi ini sebelumnya, dan saya tidak mengharapkan dua gol di pertandingan pertama sudah cukup."
Ia juga menyempatkan diri untuk memuji Olise, sambil menambahkan: "Dia adalah pemain luar biasa dengan gaya yang disukai semua orang. Ada banyak pergerakan, kami memiliki lebih banyak pemain berbakat dan mungkin besok dua pemain lain akan bersinar. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda di setiap pertandingan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Prancis?
Prancis harus menyelesaikan persiapan mereka sebelum menghadapi Irak pada hari Senin dalam pertandingan Piala Dunia yang diprediksi akan kembali berlangsung seru. Dengan Mbappé kembali memimpin lini depan, Olise yang memberikan sentuhan kreatif, dan Dembélé yang bertekad membungkam para pengkritiknya, skuad ini akan berusaha menampilkan permainan yang dominan. Kemenangan akan memastikan Les Bleus lolos ke babak 16 besar dengan masih menyisakan satu pertandingan grup melawan Norwegia.