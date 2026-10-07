Meski Zidane mengakui fokus utamanya tetap tertuju pada skuadnya sendiri, pengaruh kreatif Lavia terbukti mustahil diabaikan. Pelatih asal Prancis itu secara khusus terkesan dengan visi pemain 22 tahun tersebut dalam proses terciptanya gol pembuka.

"Saya tidak melihat performa individunya karena saya memperhatikan para pemain saya sendiri, tetapi saya sangat menyukai umpannya," ungkap Zidane. "Saya menontonnya lagi di ruang ganti saat jeda babak pertama, selama analisis. Dia pemain berkualitas."

Zidane juga mengakui ancaman yang lebih luas dari tim tamu, sembari memuji kedalaman skuad mereka secara keseluruhan. "Tapi dia bukan satu-satunya di tim Belgia. Ada banyak dari mereka, bahkan di antara mereka yang masuk sebagai pemain pengganti," tambahnya. "Mereka akan selalu menyulitkan kami saat kami menghadapi mereka lagi. Kami perlu menunjukkan reaksi untuk menang, dan bagus kami melakukannya."



