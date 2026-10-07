AFP
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'Dia pemain berkualitas' - Zinedine Zidane memuji bintang kejutan Chelsea setelah Prancis menang tipis atas Belgia dalam laga Nations League
Gol-gol telat memastikan kemenangan Prancis
Belgia mengambil kendali di ibu kota Prancis saat Dodi Lukebakio membuka skor pada babak pertama, berkat assist spektakuler dari Lavia. Tim tamu mempertahankan keunggulan mereka selama hampir satu jam, membuat frustrasi tuan rumah sebelum kolaps dramatis di akhir laga sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan.
Lucas Da Cunha akhirnya mematahkan perlawanan Belgia, mencetak gol penyeimbang yang pantas untuk Prancis pada menit ke-77. Momentum berubah secara tegas hanya empat menit kemudian ketika Michael Olise membawa Prancis berbalik unggul. Desire Doue kemudian memanfaatkan pertahanan tim tamu yang terpecah, mencetak dua gol pada masa injury time untuk memastikan tuan rumah tetap berada di puncak Grup A1 Nations League.
- Xinhua
Zidane menyoroti kualitas Lavia
Meski Zidane mengakui fokus utamanya tetap tertuju pada skuadnya sendiri, pengaruh kreatif Lavia terbukti mustahil diabaikan. Pelatih asal Prancis itu secara khusus terkesan dengan visi pemain 22 tahun tersebut dalam proses terciptanya gol pembuka.
"Saya tidak melihat performa individunya karena saya memperhatikan para pemain saya sendiri, tetapi saya sangat menyukai umpannya," ungkap Zidane. "Saya menontonnya lagi di ruang ganti saat jeda babak pertama, selama analisis. Dia pemain berkualitas."
Zidane juga mengakui ancaman yang lebih luas dari tim tamu, sembari memuji kedalaman skuad mereka secara keseluruhan. "Tapi dia bukan satu-satunya di tim Belgia. Ada banyak dari mereka, bahkan di antara mereka yang masuk sebagai pemain pengganti," tambahnya. "Mereka akan selalu menyulitkan kami saat kami menghadapi mereka lagi. Kami perlu menunjukkan reaksi untuk menang, dan bagus kami melakukannya."
Mengatasi masalah kebugaran
Penampilan menonjol Lavia di level internasional menyoroti kebangkitannya yang terus berlanjut setelah awal yang sulit di Stamford Bridge. Chelsea menginvestasikan £53 juta untuk merekrut gelandang itu dari Southampton pada 2023, tetapi masalah cedera yang berulang membatasi dirinya hanya tampil dalam 29 pertandingan Premier League sepanjang tiga musim pertamanya.
Setelah tampil dalam empat dari lima laga pembuka liga Chelsea musim ini, potensi besarnya akhirnya mulai terwujud menjadi performa yang konsisten. Rekan setimnya di Chelsea, Cole Palmer, sudah lama memuji kemampuan pemain Belgia tersebut, setelah pernah bermain bersamanya di tim akademi Manchester City.
Berbicara kepada Sky Sports tahun lalu, Palmer mengatakan: "Saya rasa dia adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain bersama saya, sejujurnya. Semua orang belum melihatnya karena dia cedera, tentu saja saya mengenalnya saat di [Manchester] City. Saya rasa semua orang akan menyadarinya, saya rasa dia akan menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia."
- Getty Images Sport
Bournemouth menanti Chelsea
Lavia kini akan kembali menjalankan tugasnya di klub saat Chelsea berupaya naik di klasemen Premier League. Saat ini berada di peringkat ke-10, Chelsea akan menjamu Bournemouth di London barat pada Sabtu ini.
Setelah menjalani jeda tiga pekan dari kompetisi domestik, Chelsea akan sangat ingin segera membangun momentum. Lavia yang sepenuhnya bugar dan tampil prima bisa terbukti krusial untuk membangun kendali di lini tengah saat mereka menavigasi kembalinya ke kalender liga.
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