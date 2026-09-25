AFP
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'Dia pekerja keras' - Bixente Lizarazu mengungkap gaya kepelatihan Zinedine Zidane jelang debutnya bersama Prancis
Zidane memulai perjalanannya bersama tim nasional Prancis
Zidane akan menjalani debutnya di pinggir lapangan ketika Prancis menghadapi Turki. Antusiasme meningkat pesat ketika para suporter bersiap menyaksikan sosok ikonik asal Prancis itu memimpin negaranya. Menjelang pertandingan, mantan rekan setimnya, Lizarazu, berbicara kepada publikasi Prancis L'Equipeuntuk menjelaskan metode Zidane. Pemenang Piala Dunia 1998 itu memberikan gambaran menarik tentang karakter yang membentuk pelatih baru tim nasional tersebut.
- AFP
Nilai kerja keras dan kerendahan hati
Lizarazu dengan cepat menegaskan bahwa kesuksesan Zidane sebagai pelatih berasal dari etos kerjanya yang luar biasa, bukan semata-mata bakat alami. Ia menjelaskan bahwa mantan pelatih Real Madrid itu selalu memiliki pendekatan yang sangat profesional.
"Zizou terutama dirayakan dan dikenal oleh publik luas karena bakatnya yang luar biasa," jelas Lizarazu. "Namun, kami sering lupa, seperti halnya kebanyakan orang yang sangat berbakat, bahwa ia juga dan di atas segalanya adalah seorang pekerja keras, sangat profesional, sangat teliti, dan cermat."
Mengatasi rasa malu untuk terhubung dengan para pemain
Di luar persiapan taktisnya, Zidane juga telah mengembangkan sentuhan interpersonal yang ternyata sangat kuat. Lizarazu menyoroti momen terbaru di pusat latihan tim nasional Clairefontaine yang dengan sempurna menggambarkan dedikasinya dalam membangun hubungan dengan skuad.
"Cara saya melihat dia memberi selamat dan menjabat tangan setiap pemain setelah latihan di Clairefontaine melambangkan perhatiannya kepada orang lain," tambah Lizarazu. "Sisi teliti ini karena itu sangat hadir dalam kepribadiannya, seperti yang ditunjukkan oleh keinginannya untuk belajar dan menaruh minat yang mendalam pada berbagai hal maupun orang-orang. Dia berhasil mengembangkannya dengan baik setelah karier bermainnya, padahal itu tidak selalu alami baginya, mengingat sifat pemalu dan rendah hatinya."
- Getty
Turki akan menjadi ujian pertama Zidane
Semua mata akan tertuju ke pinggir lapangan saat menghadapi Turki pada Jumat ini ketika Zidane berupaya sukses menerapkan metodenya yang teliti. Zidane tanpa diragukan lagi akan membidik kemenangan langsung untuk mengawali kariernya sebagai pelatih di level internasional dengan catatan positif.
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