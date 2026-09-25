Lizarazu dengan cepat menegaskan bahwa kesuksesan Zidane sebagai pelatih berasal dari etos kerjanya yang luar biasa, bukan semata-mata bakat alami. Ia menjelaskan bahwa mantan pelatih Real Madrid itu selalu memiliki pendekatan yang sangat profesional.

"Zizou terutama dirayakan dan dikenal oleh publik luas karena bakatnya yang luar biasa," jelas Lizarazu. "Namun, kami sering lupa, seperti halnya kebanyakan orang yang sangat berbakat, bahwa ia juga dan di atas segalanya adalah seorang pekerja keras, sangat profesional, sangat teliti, dan cermat."