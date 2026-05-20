"Dia pasti senang!" - Pep Guardiola dikabarkan akan pindah ke Liverpool secara mengejutkan untuk menggantikan Arne Slot menjelang kepergiannya dari Man City
Tim Slot menjadi sorotan setelah penampilan yang mengecewakan
Masa jabatan Slot di Liverpool tampaknya telah mencapai titik kritis setelah musim yang sulit bagi The Reds. Meskipun berhasil meraih gelar Liga Premier tahun lalu dan menghentikan dominasi Man City yang meraih empat gelar berturut-turut, musim ini menjadi upaya pertahanan gelar yang mengecewakan. Liverpool tampaknya akan finis di peringkat kelima yang mengecewakan, hasil yang membuat masa depan Slot dipertanyakan.
Ketegangan di Anfield semakin diperparah oleh gesekan internal, terutama dengan penyerang bintang Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu tampaknya menyindir taktik Slot dalam sebuah postingan media sosial yang pedas baru-baru ini, yang semakin memicu rumor tentang kemungkinan pergantian manajer. Saat klub mempertimbangkan langkah selanjutnya, Pennant menyarankan solusi berani yang akan mengguncang fondasi sepak bola Inggris.
Pennant mendesak Liverpool untuk segera merekrut Guardiola
Dengan Guardiola yang akan meninggalkan Etihad Stadium musim panas ini setelah sepuluh tahun penuh gelar dan 20 trofi besar, Pennant yakin Liverpool harus menjadi yang pertama dalam antrean untuk mendapatkan jasanya. Meskipun Enzo Maresca dilaporkan telah dipersiapkan sebagai penggantinya di City, masa depan Guardiola tetap menjadi topik spekulasi yang intens. Pennant menegaskan bahwa persaingan antara kedua klub tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang bagi potensi kesepakatan tersebut.
Berbicara di acara Inside Liverpool di talkSPORT, Pennant dengan tegas menjawab ketika ditanya apakah ia akan menyambut pelatih asal Catalan itu di Anfield. “Tentu saja, siapa yang tidak mau? Setiap tim di dunia ini pasti ingin Pep menjadi manajer mereka,” katanya.
Ketertarikan Guardiola terhadap suasana di Anfield
Meskipun langkah tersebut tak diragukan lagi akan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Liga Premier, Pennant yakin bahwa Guardiola sendiri akan sulit menahan godaan Anfield. Pelatih City itu sering memuji atmosfer di stadion tersebut saat bertandang bersama City, dan Pennant yakin kesempatan untuk memimpin tribun Kop yang legendaris itu akan menarik bagi pria berusia 55 tahun itu.
“Dia pasti akan senang [melatih Liverpool]. Lihatlah Kop saat Anda keluar lapangan. 100%. Suasana di sana—dia pasti akan senang bermain di sana,” tambah Pennant.
Sejarah persaingan bukanlah halangan bagi kepindahan ke Anfield
Pennant juga menampik anggapan bahwa masa bakti Guardiola selama satu dekade bersama City akan membuatnya menjadi orang yang tidak disukai di Merseyside.
“Saya tidak peduli,” tegas Pennant saat ditanya mengenai warisan Guardiola di Etihad. “Jika kamu datang ke sini, mainkan sepak bola yang menarik — seperti yang kamu lakukan, menangkan. Ya, datanglah ke sini, kawan. Tangan terbuka, ayo!”
Guardiola diperkirakan akan mengakhiri masa jabatannya di City setelah pertandingan terakhir musim ini melawan Aston Villa pada hari Minggu.