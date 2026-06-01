"Dia pasti sangat menikmati fase kariernya ini!" Lennart Karl membocorkan rahasia kesuksesannya di FC Bayern dan tim nasional Jerman

Saat melawan Finlandia, ia memicu gol pembuka 1-0 yang dicetak oleh Deniz Undav melalui tendangan sudut yang dieksekusi dengan cepat (menit ke-34), lalu ia juga memberikan umpan yang berujung pada gol kedua sang penyerang asal Stuttgart (menit ke-57). Pemain berusia 18 tahun itu adalah "seorang pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dan akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kami," puji Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann.

Karl memulai pertandingan pada hari Minggu di Mainz di sisi kanan, membentuk trio penyerang yang sangat kuat bersama rekan setimnya di Munich, Jamal Musiala, dan Florian Wirtz dari FC Liverpool. "Ketenangan itu ada pada usia segitu. Dia harus benar-benar menikmati fase karier ini, dia hanya perlu turun ke lapangan dan bersenang-senang," kata kapten Joshua Kimmich: "Dia harus percaya diri, mengambil bola, mengambil risiko, dan melepaskan tembakan."

Karl, yang sejauh ini telah tampil dalam dua pertandingan internasional sebagai pemain pengganti, sudah merasakan "merinding saat pemanasan", lagu kebangsaan, dan "assist saya sangat berarti bagi saya," katanya dengan antusias: "Saya sangat senang dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh tim pelatih."