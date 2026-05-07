“Dia pasti ingin mereka mendengarkan” - Bagaimana reaksi Cole Palmer terhadap tawaran transfer senilai £150 juta saat Chelsea berisiko kehilangan bintang top yang dikaitkan dengan Man Utd

Chelsea telah mengikat pemain andalan bernomor punggung 10 mereka dengan kontrak hingga tahun 2033. Mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya, dan akan meminta biaya transfer setinggi mungkin dalam pembicaraan transfer apa pun, namun bisa saja terpaksa melepasnya.

Setelah berpisah dengan Enzo Maresca dan Liam Rosenior selama musim ini, The Blues terancam gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali - karena mereka berada di peringkat kesembilan klasemen Liga Premier dengan tiga pertandingan tersisa.

Jika kompetisi Eropa dihapus dari jadwal di Stamford Bridge, maka pemain seperti Palmer pasti akan mulai mempertanyakan apakah mereka perlu mencari suasana baru.