“Dia pasti ingin mereka mendengarkan” - Bagaimana reaksi Cole Palmer terhadap tawaran transfer senilai £150 juta saat Chelsea berisiko kehilangan bintang top yang dikaitkan dengan Man Utd
Kontrak Palmer: Saat kontraknya di Chelsea berakhir
Chelsea telah mengikat pemain andalan bernomor punggung 10 mereka dengan kontrak hingga tahun 2033. Mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya, dan akan meminta biaya transfer setinggi mungkin dalam pembicaraan transfer apa pun, namun bisa saja terpaksa melepasnya.
Setelah berpisah dengan Enzo Maresca dan Liam Rosenior selama musim ini, The Blues terancam gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali - karena mereka berada di peringkat kesembilan klasemen Liga Premier dengan tiga pertandingan tersisa.
Jika kompetisi Eropa dihapus dari jadwal di Stamford Bridge, maka pemain seperti Palmer pasti akan mulai mempertanyakan apakah mereka perlu mencari suasana baru.
Apakah Chelsea akan mempertimbangkan tawaran untuk Palmer?
Mengingat sering dikatakan bahwa setiap pemain punya harga, bek sayap mantan Chelsea Johnson—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—menjawab ketika ditanya apakah The Blues akan mempertimbangkan tawaran yang memecahkan rekor untuk Palmer: “Saya rasa begitu. Saya rasa dia ingin mereka mempertimbangkannya.
“Jika mereka gagal masuk empat besar, mereka tidak bersaing di level atas, dan jelas tim yang membayar akan menjadi klub papan atas. Jadi hal itu pasti akan menarik perhatian Cole.
“Saya tidak tahu situasi kontraknya atau apa pun, tapi tentu saja, jika dia berada di tim yang tidak tampil baik dan insiden di luar lapangan tidak berhenti, maka tentu saja mengapa dia tidak setidaknya mempertimbangkan opsi tersebut dan melihat di mana dia akan berakhir?”
Rumor transfer Manchester United tak kunjung mereda
Beberapa bulan lalu, gagasan bahwa Palmer akan meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Manchester United terdengar mustahil—terutama karena The Blues berhasil menjuarai Piala Dunia Antarklub pada 2025 sementara The Red Devils terpuruk di peringkat ke-15—namun nasib kedua klub di London Barat dan Northwest kini telah berbalik secara dramatis.
Ditanya mengenai daya tarik pulang kampung bagi Palmer, lulusan akademi City dan penggemar United sejak kecil, Johnson menambahkan: “Jika Anda menanyakan pertanyaan itu setahun yang lalu, kami pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun kini sepak bola berubah sangat cepat dan seolah-olah mereka telah bertukar posisi. United tampak sedang dalam performa terbaiknya.
“Saya tahu dia berasal dari Manchester, tapi saya tidak tahu apakah dia penggemar United. Tapi bagaimanapun juga, untuk tinggal kembali di Manchester, jika di situlah keluarganya berada, maka sama seperti Real Madrid akan menarik bagi orang lain, pulang ke rumah dan bermain sepak bola untuk klub besar, itu juga akan menarik.”
Apa yang menjadi masalah bagi Palmer selama musim 2025-26?
Cedera-cedera telah menghambat perkembangan Palmer pada beberapa kesempatan musim ini, sehingga ia tak bisa kembali ke performa terbaiknya yang pernah membawanya mencetak 25 gol dan meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA pada musim perdananya di Chelsea.
Ketika ditanya apakah pemain berusia 24 tahun itu terlihat sedikit frustrasi, Johnson menjawab: “Saya akan mengatakan lebih ke arah tidak seperti biasanya. Jelas terlihat tidak begitu tenang. Tapi kita membicarakannya karena ini adalah Cole Palmer. Tidak ada yang pasti. Tidak ada satu pun hal di klub ini yang pasti, jadi sulit bagi para pemain untuk tampil maksimal.
“Semua orang selalu bilang, ‘mainkan saja permainanmu, latih dengan keras, mainkan pertandinganmu, biarkan sepak bola yang berbicara, dan jangan khawatir tentang apa yang terjadi di luar lapangan, biarkan orang lain yang mengurus hal-hal di luar lapangan’. Itu mudah diucapkan, tapi cukup sulit dilakukan.
“Kamu mulai mengikuti filosofi manajer baru, berlatih keras sesuai keinginannya, berlari ke tempat-tempat yang dia inginkan, lalu sebulan kemudian dia dipecat dan kamu harus mulai dari awal lagi. Jadi ya, para pemain harus bersikap profesional dan fokus pada diri mereka sendiri sebaik mungkin, tapi di saat yang sama itu sulit karena hal itu menghancurkan momentummu.”
Palmer membutuhkan dorongan untuk masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia
Palmer berharap dapat menemukan momentum di sisa pekan-pekan musim 2025-26 ini, mengingat masih ada posisi yang diperebutkan dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia—terutama karena persaingan untuk posisi gelandang pengatur serangan di tim Three Lions sangat ketat.
Chelsea masih memiliki tiga laga Premier League yang menantang dan pertandingan final Piala FA melawan Manchester City. Palmer seharusnya menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan tersebut, namun masih harus dilihat apakah ia akan kembali bersama The Blues pada musim 2026-27 atau memilih memulai babak baru di lingkungan yang berbeda.