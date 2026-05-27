“Dia pasti bosan” - Liverpool didesak untuk “menggelontorkan dana besar” demi mendatangkan manajer papan atas yang bisa mengembalikan “gaya sepak bola heavy metal” Jurgen Klopp

Slot kini menjadi sasaran kritik tajam baik dari tribun penonton maupun dari ruang ganti timnya sendiri, setelah musim yang membuat Liverpool finis di peringkat kelima Liga Premier. Meskipun klub berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions, performa mereka dalam mempertahankan gelar juara sangat mengecewakan, sehingga memicu desakan agar ada pergantian pelatih.

Murphy yakin bahwa waktu bagi mantan manajer Feyenoord itu semakin menipis. Berbicara di acara Kick Off talkSPORT, ia memprediksi: "Jika Slot tidak memulai dengan baik [musim depan], [tekanan] itu akan mulai lagi. Saya tidak berpikir dia memiliki pengaruh besar dalam [perekrutan] pemain, ngomong-ngomong. Tapi saya pikir dia akan memiliki semacam pengaruh terhadap pemain yang masuk. Namun, jika dia memulai dengan buruk dan mereka berada di posisi kelima atau keenam setelah delapan pertandingan, semuanya akan berakhir."