“Dia pasti bosan” - Liverpool didesak untuk “menggelontorkan dana besar” demi mendatangkan manajer papan atas yang bisa mengembalikan “gaya sepak bola heavy metal” Jurgen Klopp
Tim Slot menuai kritik tajam setelah gagal mempertahankan gelar
Slot kini menjadi sasaran kritik tajam baik dari tribun penonton maupun dari ruang ganti timnya sendiri, setelah musim yang membuat Liverpool finis di peringkat kelima Liga Premier. Meskipun klub berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions, performa mereka dalam mempertahankan gelar juara sangat mengecewakan, sehingga memicu desakan agar ada pergantian pelatih.
Murphy yakin bahwa waktu bagi mantan manajer Feyenoord itu semakin menipis. Berbicara di acara Kick Off talkSPORT, ia memprediksi: "Jika Slot tidak memulai dengan baik [musim depan], [tekanan] itu akan mulai lagi. Saya tidak berpikir dia memiliki pengaruh besar dalam [perekrutan] pemain, ngomong-ngomong. Tapi saya pikir dia akan memiliki semacam pengaruh terhadap pemain yang masuk. Namun, jika dia memulai dengan buruk dan mereka berada di posisi kelima atau keenam setelah delapan pertandingan, semuanya akan berakhir."
Luis Enrique, pengganti yang diidam-idamkan
Saat membahas calon pengganti Slot, Murphy mengabaikan banyak nama yang saat ini tersedia di bursa transfer dan mengusulkan langkah berani dengan menunjuk pelatih kepala Paris Saint-Germain saat ini, Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol itu telah menunjukkan performa gemilang di Prancis, membawa PSG ke final Liga Champions dua kali berturut-turut.
Murphy yakin daya tarik Liga Premier bisa menggoda pelatih asal Spanyol itu untuk meninggalkan Ligue 1. "Saya akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan apa pun yang bisa saya lakukan untuk mendatangkan Luis Enrique," kata Murphy. "Nah, jika Luis Enrique kembali memenangkan Liga Champions, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia pasti bosan di sana, bermain di liga yang tidak berarti di mana dia menang setiap pekan. Yang dia nantikan hanyalah Liga Champions. Dia pasti menginginkan tantangan yang lebih besar, bukan?"
Menghidupkan kembali era Klopp
Salah satu keluhan utama di kalangan pendukung setia Anfield adalah pergeseran taktik yang menjauh dari "sepak bola heavy metal" yang menjadi ciri khas masa kepelatihan sukses Jurgen Klopp. Murphy berpendapat bahwa Luis Enrique adalah kandidat yang tepat untuk mengembalikan identitas penuh energi tersebut ke dalam skuad, sambil menyoroti kesamaan antara gaya bermain PSG dan pendekatan legendaris Klopp.
Mantan gelandang tersebut menjelaskan daya tarik taktis dari bos PSG itu, dengan mengatakan: "Jika Anda menonton PSG sebagai penggemar Liverpool, Anda akan berpikir, begitulah cara yang saya inginkan agar kami bermain. PSG agak mirip dengan tim Jurgen Klopp, bukan? Dan jika Anda adalah salah satu klub terbesar di dunia, pergilah dan dapatkan yang terbaik."
Ketidakharmonisan yang semakin terasa di Anfield
Meskipun Slot berhasil menjuarai Liga Premier pada musim perdananya pada 2024-25, penurunan performa yang terjadi setelahnya sangat drastis. Liverpool berubah dari hanya menelan empat kekalahan selama musim saat mereka menjuarai liga menjadi 12 kekalahan pada musim ini, sebuah statistik yang semakin memicu spekulasi seputar posisi manajer. Murphy berpendapat bahwa hubungan antara para penggemar dan manajer mungkin sudah tak bisa diperbaiki lagi.
"Saya rasa desas-desus itu semakin membesar," tambah Murphy. "Maksud saya, jika desas-desus itu mereda karena mereka mulai memenangkan beberapa pertandingan dan bermain bagus di akhir musim, itu wajar saja. Tapi itu tidak terjadi, justru sebaliknya."